Anfang Dezember sind Vertreter aller deutschen Inseln und Halligen auf der Insel Rügen zur zweiten Deutschen Inselkonferenz eingeladen. Für die Insel zeigt sich der Tourismusverband Rügen verantwortlich. Das Besondere bei diesem Treffen: Die Anwesenden werden in Binz eine gemeinsame Resolution unterzeichnen.

Die Nord- und Ostseeinseln sind sich laut gemeinsamer Mitteilung ihren besonderen Gegebenheiten bewusst – klar abgegrenzte Regionen mit schützenswerten Natur- und Kulturlandschaften, attraktive Urlaubsdestinationen und Brenngläser des demografischen Wandels. Die Herausforderungen heißen Klimawandel, bezahlbarer Wohnraum für Einheimische, Verkehr, medizinische Versorgung und Naturschutz.

Die Potenziale der Inseln als Modell- und Innovationsräume für Projekte und Technologien werden seitens der Politik zu wenig erkannt und genutzt, sind sich die Insulaner einig. Die Inseln und Halligen haben klare Ziele und Forderungen in einer gemeinsamen Resolution formuliert. In der Einleitung der Resolution heißt es: „Wir möchten uns mit den Inseln in Europa stärker vernetzen. Durch die gemeinsame Entwicklung intelligenter und integrativer Lösungen möchten wir unsere Inselgemeinschaft zukunftsfähig gestalten und Vorbild für ein innovatives und nachhaltiges Europa sein. Bei diesem Weg setzen wir auf die Unterstützung der Europäischen Union und der nationalen Parlamente.“

Nachhaltige Inselentwicklung

Bereits auf der ersten Inselkonferenz im April 2019 auf Helgoland sollte die Inselresolution unterzeichnet werden, doch waren bis auf Rügen keine weiteren Ostseeinseln vertreten. Nunmehr kommen in diesem Dezember auf Deutschlands größter Insel Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung, Verbänden und Politik zusammen, um sich auszutauschen, zu diskutieren und den gemeinsamen Beschluss für eine nachhaltige Inselentwicklung zu fassen.

Kernprogrammpunkt der diesjährigen Inselkonferenz wird daher die feierliche Unterzeichnung der Resolution durch Vertreter aller deutschen Inseln und Halligen sein. Bei der zweitägigen Veranstaltung im Ostseebad werden zudem Referenten erwartet, die unter anderem über Klimaerwärmung, verantwortungsvollen Tourismus, „Die Bahn kann Meer“ oder Wasserstoff für den Schiffsverkehr diskutieren wollen. Zu den Rednern gehört auch der Binzer Kurdirektor Kai Gardeja mit einem Beitrag über Tourismus und Lebensräume.

