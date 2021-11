Inselkonferenz auf Rügen: „Kein Tourismus ohne Einwohner“

Rügen

Nachhaltigkeit und innovative Entwicklungen: Diese beiden Themen werden eine zentrale Rolle spielen, wenn sich deutsche Insulaner auf Rügen treffen. Hier findet Anfang Dezember die zweite Inselkonferenz statt. Die Herausforderungen für die Nord- und Ostseeinseln: Klimawandel, bezahlbarer Wohnraum für Einheimische, Verkehr, medizinische Versorgung und Naturschutz.

„Das Wichtigste ist in erste Linie die Kommunikation untereinander, um zu sehen, dass die Problemfelder, egal welcher Art, identisch sind auf den Inseln. Wir wollen aus den Gesprächen heraus erfahren, wie gehen andere Inseln Probleme an, wie lösen sie die. Es geht darum, voneinander zu lernen“, sagt der hiesige Vertreter Knut Schäfer, Vorsitzender des Tourismusverbandes Rügen.

Zusammenarbeit mit Politik

Das Thema Nachhaltigkeit stand schon 2019 beim ersten Treffen in Helgoland ganz oben auf der Agenda, das nun als dynamischer Prozess fortgeführt werden soll. Über Nachhaltigkeit wird schon seit vielen Jahren diskutiert. Hätte die inselübergreifende Konferenz nicht schon viel früher kommen müssen? Wurden bisher Chancen verpasst? „Definitiv ja“, sagt Helgolands Bürgermeister Jörg Singer.

Allerdings gibt es bereits Verbünde, etwa die Insel- und Halligkonferenz der nordfriesischen Inseln oder der Wattenmeer-Achter der Ostfrieseninseln. „Es gibt also schon Dialoge. Wir wollen aber die großen und wichtigen Nachhaltigkeitsthemen in diesem neuen Format etablieren. Und sehen, wo wir alle an einem Strang ziehen können“, sagt er. Dies soll zudem mit Vertretern aus dem Bundestag oder aus Brüssel auf EU-Ebene geschehen, die als Ansprechpartner für die Inseln fungieren.

Wichtiger Punkt: Tourismusakzeptanz

Ein Punkt dabei ist die Wohnraumsicherung. Denn desto kleiner die Insel, desto größer ist das Problem, weil der Kapitalmarkt die Insel als Geldanlage sehe. Was dazu führen kann, dass die Insulaner sich das Leben dort nicht mehr leisten können. So sollen etwa Bundestagsabgeordnete die Interessen der Inselvertreter auf politische Ebene zur Diskussion bringen. Auch bei der Frage, wie man künftig einen sogenannten Overtourismus verhindern kann. Allein auf Rügen kommen schon jetzt auf knapp 64 000 Einwohner rund 1,5 Millionen Gäste pro Jahr.

Die Tourismusakzeptanz stehe deshalb bei allen Inseln ganz oben auf der Agenda. „Inselentwicklung geht deshalb nur mit den Inseleinwohnern und -bewohnern und nicht gegen sie“, sagt Knut Schäfer, der dabei die Signale aus Schwerin bei den Koalitionsverhandlungen positiv auffasst. „Großprojekte werden mittlerweile aus ganz anderen Sichtweisen betrachtet, was gerade nach dem Thema Dranske auch bei uns ganz aktuell ist.“

Ins Zentrum allen Handelns würden deshalb glücklicherweise immer mehr die Bewohner rücken. „Denn sie sind der Multiplikator, sie sind Gastgeber und Teil einer Kulturlandschaft.“ Insofern sei es fünf vor zwölf, wenn es darum geht, nicht nur den Gast, sondern auch den Einwohner zu sehen.

Resolution und Leitmotive

Ein wichtiger Punkt bei diesem zweitägigen Treffen wird die Unterzeichnung einer gemeinsamen Resolution sein. „Die Inseln wollen sich dazu bekennen, nachhaltig zu wirtschaften, und sich für Problemlagen und auch Besonderheiten zu sensibilisieren. Wer unterschreibt, ist dabei“, sagt Knut Schäfer.

Zweitägiges Treffen Nach dem ersten Treffen 2019 auf Helgoland, findet am 9. und 10. Dezember die zweite deutsche Inselkonferenz statt. Diesmal ist die Insel Rügen Gastgeber. Kernprogrammpunkt der diesjährigen Konferenz wird die feierliche Unterzeichnung der Resolution durch Vertreter aller deutschen Inseln und Halligen sein. Bei der zweitägigen Veranstaltung im Ostseebad Binz werden zudem Referenten erwartet, die unter anderem über Klimaerwärmung, verantwortungsvollen Tourismus, „Die Bahn kann Meer“ oder Wasserstoff für den Schiffsverkehr diskutieren wollen. An der Konferenz können auch Wirtschaftsvertreter, öffentliche Vertreter, Schüler und auch Interessierte teilnehmen. Die Bedingungen und Anmelde-Regularien befinden sich auf der Internetseite: www.greenicon.de

In diesem siebenseitigen Dokument wird klar, dass die Aufgaben der Gemeinden immer umfänglicher werden und sie sich schon lange nicht mehr nur auf die kommunalen Aufgaben richten. Sie stehen vor globalen Herausforderungen wie Klimawandel, Bevölkerungsentwicklung und auch Migration; deshalb müssen sie zukunftsfähige und nachhaltige Lösungen finden. Die Eigenschaften und Stärken einer jeden Insel oder Hallig sollen bewahrt werden und gleichzeitig will man den Fortschritt nutzen, um das Leben dort sowie die Natur drumherum zu erhalten.

Dabei wurden Leitmotive formuliert, die als Hilfestellung dienen sollen. Dazu gehört der Punkt: „Tourismus, Forschung und grüne Meeresenergien sind die tragenden Erwerbssäulen.“ Oder: „Im Umgang mit unseren Ressourcen sind wir vorbildlich. Die eigene Energieversorgung ist 100 Prozent regenerativ und CO2-neutral.“

