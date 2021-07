Sassnitz

Bücher über Rügen gibt es zuhauf. Manche von ihnen stammen von „Kennern“, die schon mal im Urlaub hier waren und versuchen, ihre „Geheimtipps“ gewinnbringend an den Mann oder die Frau zu bringen. Das war auch vor mehr als 15 Jahren so. Umso mehr sorgte damals ein Rügen-Buch für Aufmerksamkeit, das herausstach und anders war. Die Texte und Fotos in „Rügen – Jahreszeiten einer Insel“ stammten von zwei „Rügener Jungs“, dem Autoren Holger Teschke und dem Fotografen Karsten Bartel.

Teschke erzählte gewohnt launig über seine Heimat, spickte die Beiträge mit unterhaltsamen Episoden und bissigen Seitenhieben. Karsten Bartel zeigte die Heimat-Insel so, wie sie selbst viele Insulaner noch nicht gesehen hatten. Dafür erhielten beide noch im selben Jahr den Kulturpreis der Kulturstiftung Rügen. Drei Jahre später erschien unter dem Titel „Inselzeiten – Rügen und Hiddensee“ eine überarbeitete und erweiterte Nach-Auflage im Kiepenheuer-Verlag. Jetzt hat der Rostocker Hinstorff-Verlag eine aktualisierte Neuauflage herausgegeben.

Kamera zeigt versteckte Winkel

Denn es hat sich einiges verändert. „Leider nicht alles zum Guten“, sagt der 63-Jährige, ohne resigniert zu wirken. Die Entwicklung, die Rügen vielerorts genommen hat, war schon vor Jahren abzusehen: „Es gibt immer weniger Grün, dafür immer mehr Beton und Bumsfallera.“ Was auf der Insel geschieht, verfolgen der Autor und der Fotograf, die abwechselnd in Berlin und auf Rügen leben, aufmerksam. Während Karsten Bartel in seinen Bildern die neuen Schandflecken ausblendet und mit seiner Kamera an versteckte Winkel zieht, in denen er einmalige Blickwinkel auf die Landschaft findet, finden sich in Teschkes Texten zum Teil bissige Passagen, etwa, wenn er sich über die Aussage mokiert, der Ausbau des geplanten KdF-Bades Prora zu Hotels und Eigentumswohnungen sei das „größte Entnazifizierungsprojekt Deutschlands“.

Aber auch an anderen Stellen mussten Bartel und Teschke ihr Werk aktualisieren. In der vorherigen Auflage fand sich ein großer Beitrag über die Waldhalle. Aus der einstigen Pension mit Ausflugslokal ist das „Welterbeforum“ geworden, jedenfalls offiziell. Weil mit der hochtrabenden Bezeichnung für das kleine Häuschen niemand etwas anfangen kann, heißt es im Volksmund nach wie vor „Waldhalle“. Vollkommen gestrichen werden musste die Passage über den „Kleinen Inselblick“ auf Hiddensee. Die bei Ortskundigen beliebte Mischung aus Imbiss und Lokal in Kloster gibt es nicht mehr.

Neu hinzugekommen sind Abschnitte, in denen es um die Entwicklung des Meeres und des Klimas geht. Natürlich erweisen die beiden auch den Vätern des kleinsten deutschen Nationalparks, Prof. Hannes Knapp, Michael Succow und Dr. Lebrecht Jeschke, ihre Reverenz. „Dass große Teile der Stubnitz vor zehn Jahren zum Unesco-Welterbe erklärt wurden, daran haben sie und natürlich das Nationalparkamt großen Anteil“, sagt der Autor – und teilt gleich wieder aus: Vielleicht, mutmaßt er ironisch, müsse man angesichts stark gestiegener Holzpreise in naher Zukunft mit weiteren „Verkehrssicherungsmaßnahmen“ in dem Schutzgebiet rechnen. Dass dort Bäume gefällt wurden, wo eigentlich Urwald wachsen soll, hatte in den zurückliegenden Jahren bei vielen Einwohnern und Gästen für Unmut gesorgt.

Zum 250. Geburtstag Grümbkes 1805 erschien ein Klassiker in Sachen Rügen-Literatur: Johann Jacob Grümbkes „Streifzüge durch das Rügenland“. Genau 200 Jahre später erschien „Rügen – Jahreszeiten einer Insel“ von Holger Teschke und Karsten Bartel. Die Neuauflage der „Inselzeiten“, dem Nachfolger der Erstauflage, erscheint zum 250. Geburtstag Grümbkes. Die Texte und die Gestaltung wurden mithilfe von Antje Bartel aus Sassnitz überarbeitet. Der Titel „Inselzeiten“ ist eine kaum bemerkte Anspielung auf den Romantitel „Jahrestage“ von Uwe Johnson, der ebenfalls ein Rügen-Liebhaber war und die Insel oft besuchte. Am Sonnabend, dem 17. Juli, wird Holger Teschke ab 19 Uhr in „Dahlmanns Bazar“ in Alt Sassnitz aus dem Buch lesen.

Kommt der Beton, geht der Tourist

Die ausdrucksstarken, ruhigen Fotografien mit den ungewöhnlichen Perspektiven, gepaart mit Texten, in denen der Autor nicht nur die Schönheit des Königsstuhls besingt, sondern sich auch kritisch mit Entwicklungen und möglichen Risiken für die Zukunft der Inseln auseinandersetzt, unterscheiden dieses Rügen-Buch von vielen anderen. „Wir haben mittlerweile mehr Gäste pro Einwohner als Mallorca. Und dann kommen immer noch irgendwelche Investoren um die Ecke und wollen uns neue touristische Großprojekte verkaufen.“ Es sei nicht nur höchste Zeit, den Ausbau zu stoppen. „Wir müssen bei der Zahl der Betten langsam beginnen runterzufahren.“ Schließlich hätten sich die Gäste und ihre Ansprüche in den zurückliegenden Jahren auch verändert. Darauf müsse Rügen reagieren. „Denn kommt der Beton, geht der Tourist“, zitiert Teschke einen spanischen Tourismusexperten.

Von Maik Trettin