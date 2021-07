Das Areal in 1A-Lage gehörte zuletzt der German Property Group, die in einen milliardenschweren Immobilienskandal verwickelt ist. Aus der Insolvenzmasse heraus stehen jetzt 22 Immobilien zum Verkauf. Die prominenteste ist das Schlossareal direkt an der Steilküste von Sassnitz. Es gibt sogar einen Bebauungsplan.