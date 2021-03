Instabiler Hang an Selliner Seebrücke: Wege bleiben gesperrt 

Sellin

„Vorsicht! Abbruch Steilküste Lebensgefahr!“ Schilder warnen an den Zäunen, die Bereiche rund um das Selliner Sorgenkind absperren. Seit dem gewaltigen Hangrutsch im November nahe der Seebrücke ist die Hochuferpromenade auf einer Länge von rund 200 Metern sowie der Abgang vom Seebrückenvorplatz links neben dem Fahrstuhl hinunter zum Strand gesperrt. Vorerst wird sich daran auch nichts ändern.

Zur Galerie So sieht es jetzt an der Abbruchstelle nahe der Selliner Seebrücke aus

Zweiter Rettungsweg fehlt

Denn noch ist das Kliff instabil und so lange der Hang nicht sicher ist, können die Absperrungen nicht freigegeben werden. Seebrücke und Strand sind zwar über die Treppe, den Fahrstuhl oder den zweiten Strandabgang für Spaziergänger erreichbar, doch für die Saison geplante Veranstaltungen wie beispielsweise Konzerte in diesem Strandbereich wären nicht möglich. „Weil uns dann ein nötiger zweiter Rettungsweg fehlt“, weiß Bürgermeister Reinhard Liedtke.

Wann und wie der Hang gesichert werden soll, darüber werde nächste Woche zusammen mit dem Staatlichen Amt für Umwelt und Landwirtschaft (Stalu) beraten. Die Gemeinde hatte den Geologie-Professor Johannes Feuerbach beauftragt, ein Gutachten zu erstellen. Der Experte hatte bereits im Jahre 2013 auf die Problematik am Hang hingewiesen. Seinerzeit war der Hang nicht aktiv, allerdings würden sich die hohen und mächtigen Bäume an dem steilen Kliff mit sandigem Untergrund ungünstig auswirken. Im Knatsch um die Anzahl der zu fällenden Bäume zwischen Behörden und Gemeinde geschah letztendlich gar nichts am Hang, bis er schließlich rutschte.

70 bis 90 Bäume werden gefällt

Für gemeinsame Lösungen sitze man nun an einem Tisch, betont Liedtke. Das Umweltministerium des Landes hat ein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben, das den gesamten Steilküstenbereich vom Haupt- bis zum Südstrand berücksichtige. Nun sollen nach einer gemeinsamen Auswertung die ersten Maßnahmen erörtert werden, über die die Selliner Gemeindevertreter in ihrer Sitzung dann am 16. März entscheiden sollen.

Eine dieser Sofortmaßnahmen werde voraussichtlich die Entnahme weiterer Starkbäume aus dem Hang sein. Damit solle eine gewisse Hangstabilisierung erzielt werden, die es ermögliche, die gesperrten Wege wieder freizugeben, so Liedtke. Mit den Arbeiten soll vor Ostern begonnen werden. Insgesamt sollen 70 bis 90 Bäume gefällt werden. Dafür wird eine Spezialfirma zum Einsatz kommen. Die Gemeinde habe sich bereits drei Angebote eingeholt und favorisiere die preisgünstigste Variante.

Baumkletterer kommen zum Einsatz

„Es ist eine österreichische Firma, die mit ihrer Technik den Hang wenig belastet“, so Liedtke. So würden Spezialbagger mit Seilwinden anrücken sowie Baumkletterer Seile an den Bäumen befestigen, damit sie nach dem Fällen behutsam aus dem Kliff gezogen werden können. Die Baumstümpfe bleiben zur Stabilisierung des Hanges im Boden. Neben einem gewünschten Stockausschlag sollen die Stümpfe auch der Befestigung von möglichen Stahlgitterkonstruktionen dienen, wie man sie aus Bergregionen kennt.

Mitte November war es 300 Meter von der Seebrücke entfernt zu einem enormen Hangrutsch gekommen. Erdmassen von einem rund 150 Quadratmeter großen Areal waren unterhalb der Hochuferpromenade in die Tiefe gestürzt und hatten teilweise riesige Bäume mitgerissen. Kurz darauf waren weitere rund 20 Quadratmeter von oben nachgerutscht und hatten Geröll und Bäume bis auf die Promenade gedrückt. Personen waren dabei nicht zu Schaden gekommen.

Kostenverteilung für Hangsanierung offen

Als erste Sicherungsmaßnahmen wurden schon damals Starkbäume – rund 80 Jahre alte Buchen und Ahorne – aus dem Hang geholt, um ihn zu entlasten. Inzwischen hat die Gemeinde das Geröll und die abgestürzten Bäume auf der Strandpromenade beräumt und lässt die zerstörten Teile des Geländers reparieren.

Offen ist derzeit, wer für die Sicherung des Hanges aufkommen wird. Die Gemeinde hofft auf eine Kostenbeteiligung des Landes. Sie hat das Grundstück vom Stalu gepachtet und ist für die Verkehrssicherungspflicht, Unterhaltung und Pflege des Hanges verantwortlich. Allein die Kosten für die Entnahme der Bäume sollen sich auf 100 000 Euro belaufen. Für das Anbringen der Gitterkonstruktionen werden rund 400 000 Euro veranschlagt.

Maßnahmen für zehn Millionen Euro geplant

Langfristig sind auch noch weitere Küstenschutzmaßnahmen am Hauptstrand des Ostseebades vorgesehen. Sie sind verankert im „Generalplan Küste“, der Voraussetzung für den geplanten Bau des „Hotels Kaiserhof“ am Hochufer ist. Auf der Agenda stehen dabei die Verlängerung der Ufermauer um etwa 100 Meter in Richtung Binz, ein dritter und 150 Meter langer Wellenbrecher und eine Strandaufspülung. An der Stelle, wo der Hang rutschte, soll ein zweiter Fahrstuhl installiert werden. Kostenpunkt aller Maßnahmen: rund zehn Millionen Euro. Wer was bezahlen soll, darüber wird seit Jahren zäh verhandelt.

Im November waren auch am Selliner Südstrand mehrere Hundert Kubikmeter Erdmassen von der Steilküste in die Tiefe gestürzt. Aus der Kliffkante in rund 50 Meter Höhe ragte noch ein früherer NVA-Bunker aus DDR-Zeiten. Mit Unterstützung des Landes war daraufhin sofort gehandelt worden. Im Dezember war der Bunker aus Stahlbeton abgerissen worden.

Von Gerit Herold