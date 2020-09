Bergen

Der Streit um den Breitbandausbau auf der Insel Rügen erreicht eine neue Eskalationsstufe. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat die Inselgemeinden aufgefordert, Verträge mit dem Zweckverband abzuschließen, der die Glasfaserkabel verlegen soll. Am Montag verstrich ein entsprechendes Ultimatum, ein Ergebnis liegt laut Landkreis noch nicht vor.

„Wir können dem nicht zustimmen“, sagt Peter Geisler, parteiloser Bürgermeister der 650-Einwohner-Gemeinde Gustow. Mit dem Vertrag würde die Gemeinde finanzielle Verpflichtungen in unbekannter Höhe eingehen, was rechtlich nicht zulässig sei. Geisler: „Wir fühlen uns unter Druck gesetzt“.

Anzeige

Landrat Stephan Kerth ( SPD) hat angekündigt, die Kommunen andernfalls zur Unterschrift zu zwingen – mittels eines Verwaltungsakts namens Ersatzvornahme. Ohne Verträge drohe dem Verband ein Liquiditätsengpass. Die Gemeindevertretung in Binz lehnte die Unterzeichnung trotzdem ab, mindestens acht weitere Gemeinden sollen sich mittlerweile angeschlossen haben. Der Landkreis will die Rückmeldungen rechtlich prüfen und anschließend „im Einvernehmen mit dem Innenministerium eine Entscheidung treffen“.

Verfahrene Situation

Die Situation ist verfahren auf Deutschlands größter Insel, die lange als Vorreiter in Sachen Digital-Ausbau galt. Der Bund bewilligte 39 Millionen Euro Fördermittel für den digitalen Ausbau. Antragsteller ist der Zweckverband (ZWAR). Der war rechtlich aber eigentlich gar nicht befugt, Geschäfte in dieser Größenordnung abzuschließen. Dazu hätte es schriftlicher Verträge mit allen 40 Inselgemeinden bedurft. Die gab es nicht, was nun offenbar unter Hochdruck nachgeholt werden soll.

Vorher habe das anscheinend niemand bemerkt, bemängelt Anja Ratzke, parteilose Bürgermeisterin von Bergen. Dem Unternehmen Atene Kom, das für den Bund die Fördermittelanträge prüft und bewilligt, fiel nicht auf, dass der Zweckverband kein entsprechendes Mandat besitzt. Dem Schweriner Energieministerium, das die Bundesmittel aufstockt, offenbar genauso wenig. Die Kommunalaufsicht im Innenministerium schaltete sich Anfang 2020 ein – vier Jahre, nachdem die ersten Fördermittelbescheide beim ZWAR im Briefkasten lagen.

Kommentar zum Breitband-Ausbau auf Rügen: Der Musterschüler ist abgestürzt

Zehn Millionen Euro extra

Inzwischen sind etwa zehn Prozent der geplanten Breitband-Anschlüsse auf der Insel fertig und es drohen erhebliche Mehrkosten. Atene Kom bemängelt Planungsfehler durch den Zweckverband. Der spricht von technischen Nachforderungen durch den Bund, die alles verteuert hätten. Allein Bergen rechnet mit zusätzlichen Ausgaben von zehn Millionen Euro. Oder mehr. Der öffentlich-rechtliche Vertrag, den der Landkreis fordert, sei eine Art Blankoscheck alle künftigen Kosten zu tragen, sagt Bürgermeisterin Ratzke – egal, ob diese Folge von wirtschaftlichen Notwendigkeiten oder von Missmanagement sind.

Bergen zog die Reißleine und verhandelte mit dem Innenministerium eine andere Regelung aus: Die Stadt schließt einen Kooperationsvertrag. Der sieht vor, dass die Stadt für die Projekte, die sie betreffen, gerade steht, nicht grenzenlos für den Gesamtausbau mithaftet – wie es der öffentlich-rechtliche Vertragsentwurf des Landkreises vorsieht. Die neue Variante kommt Bergen mit 160 000 Euro deutlich billiger als der Blankoscheck.

Berater mit Stasi-Bezug

Für Anja Ratzke ist es immer noch ein Rätsel, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Um Fördermittel für einen Schulneubau zu bekommen, muss sie aktendeckelweise Belege und Dokumente einreichen. Der Fördermittelprüfer Atene Kom kontrollierte anscheinend nicht einmal Grundlegendes, wie etwa die rechtliche Legitimation des Zweckverbands.

Die Berliner Beratungsfirma wurde laut einem Artikel der „Welt“ von 2018 von einem ehemaligen Stasi-Offiziersschüler mitgegründet, der zumindest damals an Atene Kom beteiligt gewesen sein soll. Das Unternehmen äußert sich dazu auf Anfrage nicht, ebenso wenig wie zum Vorwurf, Anträge nicht gründlich genug geprüft zu haben. Anfragen zum Thema Breitbandausbau seien an das zuständige Bundesministerium zu richten.

Anfang September fand in Berlin eine Anhörung mit Vertretern des Zweckverbands statt. Es ging um die Probleme, die zu ungeplanten Mehrkosten führten. Der Rückruf der Fördermittel stand im Raum. Man sei optimistisch, dem Verband „Lösungswege aufgezeigt zu haben, mit denen der Breitbandausbau auf den Inseln Rügen, Hiddensee und Ummanz fortgesetzt und abgeschlossen werden kann“, teilt Atene Kom mit. Es gebe „keine grundsätzlichen Zweifel an der Zielerreichung der Förderung“, meint auch Zweckverbands-Geschäftsführer Axel Rödiger.

Fünf von 112 Projekte fertig

Nicht nur auf Rügen geht der Breitband-Ausbau nicht so schnell voran wie erhofft. Von landesweit 112 Projektgebieten sind bisher fünf abgeschlossen, berichtete Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD) Mitte September. Bis alles fertig ist, werde es noch bis 2023 oder 2024 dauern. Eine Erfolgsgeschichte sehe anders aus, kritisiert Eva-Maria Kröger (Linke): „Die Corona-Pandemie hat nun die vielen Baustellen bei der Digitalisierung offengelegt, in der Bildung, der Verwaltung, aber auch in der Wirtschaft“. Und auf Rügen sowieso.

Von Gerald Kleine Wördemann