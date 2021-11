Internetstörungen für 800 Sassnitzer: Problem gelöst

Sassnitz

In Sassnitz sind Vodafone-Kunden seit dem vergangenen Wochenende eingeschränkt. Und zwar in allen Bereichen: Internet, Telefonie und TV. Seit dem 30. Oktober haben Vodafone-Kunden massiv Probleme“, wie ein Hafenstädter berichtet. Es begann nach einem mehrstündigen Stromausfall. „Danach funktionierte nichts mehr“, sagt etwa Michael Kleist. Er war damit einer von rund 800 Betroffenen.

Laut Konzernsprecher Volker Petendorf lag die Störung an einem Anbindungsfehler: „Der Kabelstrang, über den diese 800 Haushalte versorgt werden, war aufgrund eines Stromausfalls vorübergehend von unserem Kabelnetz abgeschnitten.“ Die Technik-Experten des Unternehmens konnten nachvollziehen, dass es bei einzelnen Kabelkunden in Sassnitz Einschränkungen gegeben hat. „Denn an einem einzigen der lokalen Verteilerpunkte ist die Stromversorgung nicht ausreichend“, sagte Volker Petendorf.

Ein Technik-Spezialist, der Mittwoch auf die Insel Rügen fuhr, um das Problem zu lösen, war letztlich erfolgreich. Er hatte diese Stromanbindung wieder erneuert. „Die Störung wurde gegen 16. 30 Uhr behoben. Die Modems sind seitdem stabil online“, so der Unternehmenssprecher.

