Interview: Ist Binz noch bezahlbar, Herr Bürgermeister?

Binz

Karsten Schneider (parteilos) ist seit 2011 Bürgermeister in Binz und hat im Amt hautnah den starken Anstieg der Immobilienpreise vor allem an der Promenade miterlebt. Mit gemischten Gefühlen, wie er im OZ-Interview bestätigt.

Herr Schneider, zu Ihrem Amtsantritt vor sieben Jahren, waren Quadratmeterpreise von 10 000 Euro in der Villa Strandschloss nahe der Seebrücke eine Sensation. Jetzt wird die Dachgeschosswohnung in der neuen Villa Rheingold für 17 000 Euro pro Quadratmeter angeboten. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?

Zwiegespalten. Zum einen zeigt dieser Preissprung, wie attraktiv unser Ort wahrgenommen wird, wenn so viele Menschen hier etwas kaufen wollen. Alle Häuser an der Promenade haben ja eine enorme Wertsteigerung erfahren …

... und andererseits …?

… bereitet mir das Ganze natürlich auch Sorgen. Denn der Preisdruck in erster Reihe sorgt ja auch dafür, dass Wohnen überall im Ort teurer wird. Da versuchen wir natürlich als Gemeinde mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln entgegenzuwirken. Und auch politisch bei Eigentümern zu werben, weiter bezahlbaren Wohnraum vorzuhalten. Denn auch Angestellte in unseren Unternehmen sollen hier leben können. Wir wollen keine Sylter Verhältnisse, wo die Einheimischen nur noch einpendeln.

Binz liegt von den Preisen her noch mal ein gutes Stück über anderen attraktiven Orten an der Ostsee wie Kühlungsborn oder den Kaiserbädern auf Usedom. Woran liegt das?

Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass diese Kombination an unserer Promenade von Bucht, Wald, Architektur, Geschäften, der Möglichkeit, zu flanieren, als einmalig angesehen wird. Und es ist natürlich auch die Lage auf der wunderschönen Insel Rügen, die insgesamt so viel bietet.

Glauben Sie, die Preisschraube in Binz dreht sich weiter nach oben?

Schwer zu sagen. Geld ist günstig im Moment, in Steine zu investieren lohnt sich weiterhin. Zudem ist Deutschland ein sehr sicherer Standort. Es kann also durchaus noch ein bisschen so weitergehen, auch wenn man bei den Preisen als Normalsterblicher denkt: Jetzt muss doch eigentlich Schluss sein.

Wie bewerten Sie als Bürgermeister die Eigentumsverhältnisse in bester Binzer Lage?

Ich muss sagen, dass es aus meiner Position ganz in Ordnung ist. Die Mischung passt. Von den 65 Häusern an der Promenade sind doch etliche in Hand von Einheimischen und Menschen, die hier heimisch geworden sind, die man kennt und die hier etwas bewegen wollen. Wir haben hier zum Glück offenbar nicht die Situation, dass überall Fonds unterwegs wären, die nur spekulieren, worunter die Gesamtentwicklung leiden könnte.

Von Alexander Loew