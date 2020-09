Bergen

Schwimmhalle, Fachklassengebäude mit Mensa an der Regionalen Schule „Am Rugard“, Sportplatz in der Breitsprecherstraße: Große Investitionen von rund 20 Millionen Euro hat die Stadt Bergen in Planung. So langsam nehmen die Pläne auch Gestalt an beziehungsweise sind bereits in der Umsetzung, wie Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) informiert.

Einzigartig auf der Insel: Sportplatz in der Breitsprecherstraße

Wie der Neubau des Sportplatzes der vollen Halbtagsgrundschule „Altstadt“. „Einer inselweit wohl einzigartigen Anlage“, wie die Bürgermeisterin meint. Denn mit der neuen Sportanlage sollte dem Konzept der Schule entsprochen werden. Diese ist nämlich auf der Insel Rügen die einzige Schule mit sogenannter „spezifischer Kompetenz“. Bedeutet: An der Altstadt-Grundschule lernen Kinder mit und ohne Handicap gemeinsam.

„Dementsprechend waren spezielle Anforderungen an den Sportplatz, der natürlich auch für den Schulsport genutzt wird, gestellt“, berichtet sie. So bieten die 300-Meter-Laufbahnen beispielsweise mit ihrer 2,44 Metern Breite und auch die 60-Meter-Kurzstreckenlaufbahnen ausreichend Platz für mehrere Läufer und/oder Sportler mit Rollstühlen. Und selbst an Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer Sehbeeinträchtigung ist gedacht worden. Durch Farbkontraste, beispielsweise durch das Grün des Rasens und das Grau des Pflasters, sind Abgrenzungen auch für jene Menschen erkennbar.

Auf 1,64 Millionen Euro belaufen sich die Gesamtkosten. „Die Maßnahme wird unter Inanspruchnahme von Städtebaufördermitteln realisiert“, berichtet Anja Ratzke. Bereits seit Juni dieses Jahres laufen die Bauarbeiten. „Geplant ist die Fertigstellung im Dezember“, informiert sie.

Altstadt-Grundschule wird barrierefrei

Die Altstadt-Grundschule in der Breitsprecherstraße soll barrierefrei werden. Quelle: Mathias Otto

Mit dem Abschluss dieser Arbeiten schauen Schüler und Kollegium dann auch schon gespannt aufs nächste Projekt – jenes direkt an ihrer Bildungseinrichtung. Denn im Anschluss soll auch das Schulgebäude saniert werden. Ein Umzug steht an – und zwar in das ehemalige Polizeigebäude in der Breitsprecherstraße. „Dieses soll ab November dieses Jahres zunächst entsprechend umgebaut werden“, berichtet die Bürgermeisterin. In den Winterferien, im November 2021, solle dann der Umzug erfolgen. In den beiden darauffolgenden Jahren geht es dem Schulgebäude an die Substanz. „Die Grundschule wird baulich an ihr Konzept angepasst. Auch sie wird mit Abschluss der Arbeiten barrierefrei sein“, informiert Anja Ratzke.

Sportschwimmbad: Baustart für Mai 2021 geplant

So könnte das Sportschwimmbad von außen aussehen. Quelle: Stadt Bergen

Es wurde viel darüber diskutiert in den vergangenen Jahren. Im Mai des kommenden Jahres soll nun aber mit dem Bau des Sportschwimmbades im Stadtteil Rotensee begonnen werden. Allein dieses Vorhaben verschlingt rund 10 Millionen Euro. Fördermittel sind der Stadt vom Land bereits zugesichert worden.

„Derzeit erfolgt die Erarbeitung der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung. Diese soll bis zum 30. November fertiggestellt sein“, sagt die Bergener Verwaltungschefin. 15 Monate sind für den Bau eingeplant, die Fertigstellung also für August 2022 avisiert.

Regionalschule „Am Rugard“ platzt aus den Nähten

So sieht der Plan für das Fachklassengebäude mit Mensa der Regionalen Schule "Am Rugard" in Bergen aus. Quelle: Repro OZ

„Durch die Umsetzung der Inklusion, Arbeit in Einzelgruppen, Ganztagsunterricht und die damit verbundenen Raumbedarfe ist die räumliche Kapazitätsgrenze überschritten, die ein optimales Arbeiten möglich macht“, so lautet die Begründung für ein rund 7 Millionen teures Projekt. Es geht um die Regionale Schule „Am Rugard“ in Bergen. Sie soll ein zusätzliches Fachgebäude mit Mensa bekommen. Damit soll den derzeit eher schlechten Rahmenbedingungen an der Schule abgeholfen werden. Denn aufgrund steigender Schülerzahlen und erhöhtem Raumbedarf durch die umgesetzte Inklusion mussten Schulraummodule angemietet werden, die einem zeitgemäßen Unterricht nicht genüge tun.

Seitens der Stadt hofft man auf Gelder aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE). 75 Prozent der förderfähigen Kosten würden aus diesem Fördertopf in das Projekt fließen. Einen entsprechenden Antrag hat die Stadt bereits gestellt. Sollte dieser positiv beschieden werden, können Schüler, Lehrkörper und Mitarbeiter der Bildungseinrichtung wohl spätestens bis Ende 2023 mit ihrem Erweiterungsbau rechnen. Denn die Projektdurchführung bis zu diesem Jahr ist Bedingung des aktuellen EFRE-Projektaufrufs. „Geplant ist es, noch in diesem Jahr die Planungsleistungen europaweit auszuschreiben und zu beauftragen“, informiert die Bürgermeisterin.

„Für unsere Stadt ist es wichtig, Anreize vor allem auch für Familien zu schaffen“, meint sie. Denn der demografische Wandel mache auch vor Bergen keinen Halt. „Und vor allem für Familien mit Kindern ist ein qualitativ gutes Bildungs- und Betreuungsangebot von großer Bedeutung bei der Wohnstandortwahl“, sagt sie.

Von Anja Krüger