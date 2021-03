Stralsund

So schnell kann es gehen. Gerade noch konnte sich Vorpommern-Rügen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von rund 24 entspannt zurücklehnen, schon sorgen zwei größere Ausbrüche in der Kita Parow und im Fischwerk Sassnitz für einen Wert von 42,7 am Montag (leichtes Minus von 0,5 im Vergleich zum Sonntag).

Wie kann sich der Wert so schnell verschlechtern? „Schon 20 Meldungen an einem Tag reichen, um den Inzidenz-Wert um 10 Punkte nach oben schnellen zu lassen. Das geht schnell. Im Gegenzug sorgen aber auch die Leute, die Corona überstanden haben, für ein Sinken der Zahl. So lange sich das einigermaßen die Waage hält, ist die Lage stabil und damit gut händelbar“, sagt Jörg Heusler.

Der Leiter des Gesundheitsamtes im Kreis Vorpommern-Rügen rechnet nach den Tests am Montag noch mal mit einem kurzen Anstieg der Corona-Zahlen, weil alles vom Wochenende aufläuft. Entscheidend sei dann die Phase danach. „Erst Ende der Woche und Anfang nächster Woche sehen wir, ob wir dieses Hochschnellen der Infektionen nach den zwei Ereignissen dann überstanden haben.“

Gesundheitsamt tut alles, um 50er-Marke nicht zu überschreiten

Das hoffen natürlich alle. Denn die magische Grenze von 50 will keiner überschreiten. „Wir wollen die ganzen Öffnungen und Lockerungen nicht gefährden. Denn bei einem Wert über 50 wäre das Einkaufen ohne Termin wieder hinfällig, auch beim Sport gibt es dann keine Lockerungen mehr. Wobei man eben unterscheiden muss: Gibt es ein diffuses Geschehen, bei dem ich nicht weiß, wie die hohen Zahlen zu Stande kommen. Oder habe ich, wie jetzt bei uns, zwei Cluster, die für die Entwicklung verantwortlich sind“, zählt Heusler die Unterschiede auf, die auch zu unterschiedlichen Bewertungen der Lage führen könnten.

So hofft er zumindest, dass sich für die Menschen im Landkreis nichts ändert, wenn kurzzeitig die 50er-Marke überschritten wird. Am Montag wurden für Vorpommern-Rügen lediglich drei Neuinfektionen gemeldet.

Zurzeit 157 Corona-Infizierte im Kreis

Im Kreis Vorpommern-Rügen wurden zuletzt in der Kita Parow (29) und dem Fischwerk in Sassnitz auf Rügen (17) knapp 50 Neu-Infektionen festgestellt. „Wir haben insgesamt 450 Kontaktpersonen ermittelt“, so Heusler.

Bis Sonntag lag die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis bei 157. Davon mussten 13 Patienten im Krankenhaus behandelt werden. Seit März 2020 haben sich somit 2330 Menschen mit Corona angesteckt, 59 davon sind an oder mit Corona gestorben.

Von Ines Sommer