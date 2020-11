Rügen

Die Drückjagdsaison hat für die Jäger begonnen. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Vor allem durch die Maßnahmen, die aufgrund der Corona-Pandemie auferlegt wurden. Dies stellt die Waidmänner auf Rügen vor große Probleme. Hinzu kommt die Vogelgrippe, die kürzlich auf der Insel festgestellt wurde sowie die nahende Afrikanische Schweinepest (ASP).

Die gute Nachricht für die Jägerschaft: Gesellschaftsjagden können weiterhin durchgeführt werden. Es gibt aber Einschränkungen. Nur Jäger aus dem Land und diejenigen aus einem anderen Bundesgebiet, die hier über das Jagdausübungsrecht verfügen oder eine entgeltliche Jahresjagderlaubnis besitzen, dürfen zur Jagd gehen. Alle anderen Jagdgäste bleiben draußen.

Verzicht auf Brauchtum

Auf das jagdliche Brauchtum – Streckelegen, die Ehrung der Schützen, Verblasen der Strecke – müssen die Jäger in diesem Jahr verzichten. „Das ist das geringste Übel und auch händelbar“, sagt Thomas Nießen, Vorsitzender des Jagdverbandes Rügen. Er startete am Donnerstag und Freitag im Westen der Insel den ersten Testlauf unter Corona-Bedingungen.

„Es gibt viele Situationen, in denen es sehr schwierig sein wird, die Auflagen zu erfüllen. Zum Beispiel beim Bergen von Wild in schwierigem Gelände. Dafür benötigen wir drei bis vier Leute, die Mund-und Nasen-Schutz tragen müssen. Wir werden sehen, ob es praktikabel sein wird oder nicht. Die Erfahrungen, die wir sammeln, können nützlich für kommende Jagden sein“, sagt er.

Thomas Nießen und Hund Paula vom Jura-Grund. Quelle: privat

Das größte Problem aus seiner Sicht sind aber die fehlenden Abnehmer des Wildbrets. Die Gastronomiebetriebe, die die größten Abnehmer waren, mussten schließen. Die Tendenzen würden dahin gehen, dass Jagden eingestellt werden, weil kein Abnehmer gefunden wird. Ein Aufteilen unter den Jägern wäre nicht machbar. „Wir unterhalten uns dabei über Tausende Tonnen Wildbret“, sagt er.

Kühleinrichtungen für Jäger

Die Jägerschaft sieht hier die Landesregierung in der Pflicht. „Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir uns über Vermarktungsstrategien unterhalten müssen. Etwa über Ankauf des Wildbrets über das Land. Oder aber die Unterstützung der Jäger, indem Kühleinrichtungen angeschafft werden“, so Thomas Nießen.

Ein weiteres Problem sind die Jäger aus anderen Bundesländern, die derzeit nicht zu den Gesellschaftsjagden einreisen dürfen. Wie die Jägerschaft unterstreicht, ist sie auf jeden Jäger, auf jeden Schützen, auf jeden Treiber angewiesen, um unter anderem Dam-, Rot-, Reh- und Schwarzwild vernünftig jagen zu können. Hier müsse das Land die Rahmenbedingungen ändern.

Aber: Es wäre laut Thomas Nießen auch über die regionale Jägerschaft mach- und schaffbar. Immerhin gibt es mehr als 500 Jäger auf der Insel. Die allerdings dann auch bei vielen der anstehenden Jagden dabei sein und zusätzlich für jede Jagd eine Teilnehmergebühr entrichten müssen. Besonders in dem letzten Punkt ist sich der Vorsitzende sicher, müsse es ein Umdenken geben, um Jäger aus der Region auch für diese Jagden gewinnen zu können.

ASP und Vogelgrippe

Er spricht von einem Damoklesschwert, das über den Köpfen schwebt. Denn die ASP rückt immer näher. „Wenn wir diese Schweinepest in unsere Region bekommen, ist das ähnlich gravierend wie die Corona-Krise. Das hätte dann nämlich gravierend auf die Landwirtschaft und den Tourismus Auswirkungen. Betretungsverbote in vielen Gegenden wären die Folge.

Auch hier spricht er von der Vermarktung und der damit verbundenen Gefahr, dass weniger gejagt wird. 90 Prozent der Gesamtstrecke werden im Zuge der Drückjagden gemacht. „Ohne Gesellschaftsjagden werden wir sonst im nächsten Jahr solche hohen Schalenwildbestände haben, dass Schäden in der Land- und Forstwirtschaft immens seien werden. Damit steigt dann auch die Gefahr für einen Ausbruch der ASP.

Forderung nach klarem Handlungsfaden

Hinzu kommt die Problematik mit der Vogelgrippe. Es gibt Reviere, in denen es notwendig ist, nachhaltig in die Vogelbestände einzugreifen, um dort die Wildschäden auf landwirtschaftlichen Kulturen zu verhindern. Das werde, wenn die Vogelgrippe richtig ausbrechen sollte, nur eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich sein.

„Was auch vernünftig ist. Wir können die Tiere ja nicht vergrämen, damit Unruhe in diese Bestände schaffen und dadurch zur Ausbreitung der Vogelpest beitragen. Hier muss es einen klaren Handlungsfaden geben“, so der Vorsitzende, der sich dabei folgende Fragen stellt: Wie geht man damit um? Wie verhält man sich gegenüber den Landwirten, die durch zu hohe Fraßschäden eine Entschädigung bekommen müssten?

Von Mathias Otto