Binz

Schon vor der offiziellen Eröffnung eroberten Erik, Mara, Emma und Elias und viele andere Mädchen und Jungen den neuen Spielplatz unterhalb des Jagdschlosses Granitz. Hier können verschiedene Altersgruppen auf spielerische Art und mit Lerneffekt auf die Pirsch gehen. Denn der Erlebnisparcours hat die Themen Natur, Wald und vor allem Jagd aufgenommen.

Damit soll der neue Spielplatz einen Bogen zu dem historisch bedeutenden Ort spannen und gleichzeitig dazu beitragen, dass der Besuch des Jagdschlosses als eines der beliebtesten Museen im Land vor allem für Familien mit Kindern weiter an Attraktivität gewinnt. Fürst Wilhelm Malte I. zu Putbus ließ das imposante Gebäude zwischen 1837 und 1846 auf dem Tempelberg im Waldgebiet der Granitz errichten. Im 19. Jahrhundert galt das Gebiet um das Schloss als eines der besten Jagdreviere in Norddeutschland.

Zur Galerie Bilder vor der Eröffnung des neuen Spielplatzes am Jagdschloss Granitz auf Rügen

Elias: „Ich würde eine Zehn geben“

„Bei einer Bewertung von eins bis zehn würde ich eine Zehn geben“, meint Elias zum neuen Spielplatz am Fuße des Schlosses. Der Elfjährige macht gerade Urlaub auf Rügen und hat alle Geräte im Nu ausprobiert. Auch seiner Cousine Emma (5) gefällt’s. Sie hat sich gerade auf einen Frischling gesetzt. Das kleine Wildschwein läuft symbolisch mit seinen Geschwistern und der Mama als Rotte über die Lichtung zur Suhle. An einer anderen Stelle kann man durch einen Dachsbau klettern oder rutschen oder auf einem Hochstand Ausschau halten, an der Forkel-Station den Angriff der Hirsche mit ihren Geweihen nachspielen oder durch das Dickicht streifen beziehungsweise balancieren.

Mara hat ihrem Bruder Erik gerade eine Kräutersuppe „gekocht“. Quelle: Gerit Herold

Es gibt aber auch Spielelemente, wie Schaukelkombinationen und Kletterstangen, an denen man einfach nur toben und Spaß haben kann. An einer Station hat Mara (4) ihrem Bruder Erik gerade eine Kräutersuppe mit Gras in einem Eimer „gekocht“. „Viel besser als bei uns“, kommentiert Erik die vielfältige Spielanlage.

Alte Anlage erweitert und modernisiert

Einen Spielplatz gibt es auf der Wiese zwischen „Granitzhaus“, dem Informationszentrum des Biosphärenreservats Südost-Rügen und dem „Waldbiergarten“ schon viele Jahre. Nun wurde die alte Anlage erweitert und modernisiert. Nicht ganz glücklich mitten in der Hochsaison. Bauherr ist das Finanzministerium als Eigentümer, das Erlebnisspielplätze mit einem besonderen Bezug zu den Liegenschaften plant und baut.

Der am Jagdschloss ist der zweite, nachdem in der vergangenen Woche bei Schloss Mirow an der mecklenburgischen Seenplatte schon solch ein Spielplatz eröffnet wurde, erklärte Finanzstaatssekretär Heiko Miraß. Die Erlebnisplätze sollen die Familienfreundlichkeit und Aufenthaltsqualität der Standorte aufwerten.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kosten betrugen rund 125 000 Euro

Für den Spielplatz am Jagdschloss Granitz wurde das Thema: „Pirschgang und Jagd – Safaritourismus in früheren Zeiten“ aufgegriffen und ein auf den Standort zugeschnittenes Spielplatzkonzept erstellt und umgesetzt. Gemeinsam haben das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin, die Staatlichen Schlösser Gärten und Kunstsammlungen sowie die Firma Eibe individuelle Erlebniswelten mit historischem und musealem Flair geschaffen.

Die Kosten betrugen rund 125 000 Euro, die Baumaßnahme wurde aus dem Strategiefonds der Landesregierung gefördert. Für die Realisierung verantwortlich war die Firma Eibe aus Bayern, die auch eine Manufaktur in Dresden hat. Verwendet wurde Robinienholz.

Von Gerit Herold