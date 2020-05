Jagdschloss Granitz auf Rügen wieder geöffnet

Binz

Das Jagdschloss Granitz auf der Insel Rügen kann wieder besucht werden. Fast zwei Monate war es wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Seit dem 12. Mai 2020 ist es jetzt für Gäste geöffnet. Die ersten beiden Wochen wird der Eintritt in das Jagdschloss bis einschließlich Sonntag, dem 24. Mai, frei sein, teilte die Chefin der landeseigenen Immobilie, Agnes Heine, am Mittwoch mit.

Sicherheit gewährleistet

Ein sicherer Besuch des Jagdschlosses sei gewährleistet, erklärte sie. Es würden ähnlich wie im Einzelhandel Abstands- und Hygieneregelungen gelten. Damit die Sicherheit gewährt werden könne, gebe es unter anderem eine geändert Wegeführung. Zudem müssten Besucher und Mitarbeiter im Schloss einen Mund-Nase-Schutz tragen.

Zwei Wochen kostenloser Eintritt

Wie weiter zu erfahren war, wird das Jagdschloss wird wie in jedem Sommer täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein, der letzte Einlass ist um 17.30 Uhr. Bis zum 24. Mai 2020 wird in allen Einrichtungen der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen M-V und damit auch im Jagdschloss Granitz kostenfreier Eintritt ermöglicht.

Kamerabilder vom Turm

Die filigran wirkende selbsttragende Treppe mit ihren 154 Stufen im von Karl Friedrich Schinkel entworfenen Mittelturm des Jagdschlosses ist mehr als 170 Jahre alt. Derzeit kann sie nicht genutzt werden. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Die Wendeltreppe im Mittelturm und die Aussichtsplattform sind aufgrund der aktuellen Situation geschlossen. Gäste können die Wendeltreppe von unten betrachten. Außerdem wird im Museumsshop die aktuelle Aussicht gezeigt, denn dort werden Kamerabilder vom Turm auf einen Monitor übertragen.

Wartezeiten möglich

Wegen der vorgeschriebenen Hygienevorschriften und Abstandsregelungen wird es Beschränkungen im Zutritt in das Schloss geben. Es kann also zu Wartezeiten vor dem Haus kommen, auf die sich Gäste bitte einstellen sollten. Aus demselben Grund finden derzeit keine Schlossführungen und weitere museumspädagogischen Veranstaltungen statt.

Fahrt mit dem Rasenden Roland

Das Jagdschloss Granitz ist zurzeit mit der Kleinbahn Rasender Roland und anschließender Wanderung und mit dem Rad zu erreichen. Der Jagdschlossexpress kann derzeit aufgrund der Verordnungen zu Corona-Schutz-Maßnahmen noch nicht wieder zum Schloss fahren.

Meistbesuchtes Schloss des Landes

Das Jagdschloss Granitz ist mit 250 000 Besuchern jährlich das meistbesuchte Schloss in Mecklenburg-Vorpommern. Wilhelm Malte I. zu Putbus ließ es in den Jahren 1837 bis 1846 errichten. Das Schloss wurde durch den Berliner Architekten und Baumeister Johann Gottfried Steinmeyer (1780–1854) im Stil der norditalienischen Renaissancekastelle gebaut. Es ist mit vier Ecktürmen und einem von Karl Friedrich Schinkel entworfenem Mittelturm versehen. In den Räumen des Schlosses sind verschiedene Ausstellungen zu besuchen. Es war einst ein beliebtes Reiseziel europäischer Adliger und Prominenter; so zählten Friedrich Wilhelm IV., Christian VIII., Otto von Bismarck sowie Elizabeth von Arnim und Johann Jacob Grümbke zu den Besuchern.

