Jagdverband Rügen zeigt klare Kante gegen Regelbrecher

Wer seine Technik bewusst falsch einsetzt, wer sich im Revier bewusst falsch verhält, hat im Jagdverband nichts mehr zu suchen. Thomas Nießen, der am Sonnabend auf der Vollversammlung des Jagdverbandes Rügen-Hiddensee als Vorsitzender wiedergewählt wurde, zeigt klare Kante gegen Regelbrecher.

Wie auf der Versammlung bekannt wurde, liegen bei dem Landkreis mehrere Verstöße jeglicher Art auf dem Tisch – ein Entziehen der Jagdscheine drohe. Allerdings würden sich die Fälle größtenteils auf dem Festland abspielen. „Der Gesetzgeber hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir verschiedene technische Hilfsmittel wie Schalldämpfer sowie Vorsatz- oder Nachsatzgeräte für die Bejagung einsetzen können. Ich persönlich sehe es als einen Mehrwert für die Jagd an“, so Thomas Nießen. Die Jägerschaft könne somit qualitativ hochwertiger mit ihren Waffen umgehen. Es existiere ein geringeres Konfliktpotenzial, zum Beispiel, was Schallimmissionen und Lärm angeht – gerade in einem Bereich mit einer hohen touristischen Dichte.

„So geht man nicht mit Lebewesen um“

„Was ich aber ablehne und mich auch persönlich davon distanziere, ist, dass diese Technik falsch und sogar bewusst falsch eingesetzt wird. Wir müssen uns als Jägerschaft klar dazu bekennen, dass wir uns von denjenigen trennen müssen, die zum Beispiel ein Vorsatzgerät nicht nur für die Jagd auf Schwarzwild, sondern auch für andere Wildarten nutzen“, sagt er.

Thomas Nießen (v.l.) überreichte die Urkunden an Martin Schulze und Sven Lamprecht. Quelle: Mathias Otto

Das Gleiche gilt beim Einsatz von Drohnen, um Wasservögel aufzuscheuchen und sie dann zu bejagen. „Zum Glück sind solche Fälle bei uns noch nicht aufgetreten, aber in anderen Bundesländern. Dieses Aufscheuchen der Vögel hat nichts mit der Jagd zu tun. So geht man nicht mit Lebewesen um“, so Thomas Nießen.

Erfolgreiche Rehkitzrettung

Der deutsche Jagdverband und damit die hiesige Jägerschaft zählt zu den anerkannten Naturschutzvereinigungen. So möchte sich der Verband auch dargestellt sehen. Dass seine Meinung gefragt ist, zeigt die geleistete Arbeit in der Vergangenheit. Mehr als 50 Stellungnahmen hatte er abgegeben, etwa bei Straßenbauvorhaben, für Bebauungspläne oder Neupflanzungen von Alleen.

Auch die Rehkitzrettung ist bisher ein voller Erfolg. Waren es 2020 noch 73 Kitze, konnten im Jahr 2021 mit 158 Rehkitzen fast doppelt so viele vor den Schneidwerkzeugen der Mähdrescher gerettet werden. Ein besonderer Dank gilt dabei Sven Lamprecht. Der Naturfotograf und -filmer unterstützte die Jäger bei der Suche, war für sie jede Saison pausenlos im Einsatz. Dafür erhielt er die Verdienstnadel in Gold.

Forschungsprojekt auf Rügen

Auch in Zukunft will der Jagdverband verstärkt seinen Fokus auf den Naturschutz richten und arbeitet zum Beispiel mit dem Friedrich-Loeffler-Institut an einem Forschungsprojekt, das sich mit dem Thema Migrationsverhalten der Schalentierarten beschäftigt. Hintergrund: Man möchte herausfinden, welche Auswirkung der Ausbau der B 96 für die Wildtiere hat. „In Hessen ist es zum Beispiel durch grobe Veränderungen in der Landschaft zu Missbildungen beim Rotwild gekommen“, so der Vorsitzende.

Thomas Nießen wird die nächsten Jahre wieder als Vorsitzender agieren. An seiner Seite stehen Hanka Pätzold (1. Sellvertretende), Karl Vater (2. Stellv.), Schatzmeister Maik Jüngling und Oliver Schmidt (Schriftführer). Zum Ehrenvorsitzenden wurde Dr. Peter Junghans gewählt.

Von Mathias Otto