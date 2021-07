Samtens

Den Mitarbeitern des Straßenbauamtes Stralsund und der Straßenmeisterei bot sich am Montag nach dem Unwetter auf der Insel Rügen ein dramatischer Anblick. Bei Samtens hatte Starkregen große Teile des Hangs unmittelbar am höhergelegenen Abzweig Gingst der B96 weggespült. „Ach du dickes Ei“, ein erster Kommentar des Straßenbaumitarbeiter.

Der Hang wirkt wie ausgehöhlt, der Wildschutzzaun ist vom herabrutschenden Erdreich umgedrückt und einzelne Füße der Fahrbahnbegrenzung liegen frei. Am Fuße des Hangs haben sich die unterschiedlichen Aufschüttungsmaterialien zu regelrechten Schuttkegeln ausgeformt, das Bild erinnert an eine Steilküste.

Tragfähigkeit nicht gefährdet

Nach einem ersten Rundgang und Gesprächen mit den Experten ist der stellvertretende Leiter des Straßenbauamts, Hans-Jürgen Höcker, jedoch erleichtert. „Ja, es ist eine Großschadenslage. Aber wir haben die gut im Griff.“ Die Tragfähigkeit scheine nicht gefährdet, so Höcker.

„Wir werden die Befahrbarkeit in beide Richtungen so schnell wie möglich wieder herstellen. Entweder im Laufe des Montags, spätestens Dienstag.“ Trotzdem werde ein Baugrund-Gutachter herangezogen, dessen Einschätzung über eine komplette Freigabe der an dieser Stelle eigentlich dreispurigen Straße entscheide.

Situation anders als am A20-Loch

Das Unwetter sei ein Jahrhundertereignis gewesen, so Höcker, der Hang gehöre zu den steilsten straßenbegleitendenden Hängen auf der Insel Rügen. „So eine Naturgewalt wird nicht eingerechnet.“ Gebaut hatte die Auffahrt damals die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau (Deges) im Rahmen des Ausbaus der B96.

Und wie geht es jetzt weiter? Zunächst wird ein Trupp mit einem Bagger die Entwässerungsgräben freischaufeln, hier hat sich das abgetragene Material gesammelt. Dann wird geplant, wie eine Hangsanierung aussehen könnte. „Wir haben hier keine vergleichbare Lage wie an der A20 bei Triebsees“, so Thomas Scheibe, Leiter der Straßenmeisterei Martensdorf und damit zuständig für die B96 auf Rügen. „Der Dammfuß ist hier trocken, in Tribsees handelt es sich um einen Grundbruch.“ Bei Tribsees war vor einigen Jahren die Autobahn A20 weggesackt. Bis heute befindet sich dort eine große Baustelle.

Komplette Hangsanierung nötig

Trotzdem müsse nun zunächst mal geplant werden, eine komplette Hangsanierung falle nicht in den Bereich der regulären Straßenunterhaltung. „Man muss aber sicher aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und die Situation hier bei der Planung besser berücksichtigen“, so Hans-Jürgen Höcker.

Der Verkehr wurde am Montag noch über die ausgeschilderte Ausweichstrecke über die Abfaht Garz – Samtens Ort- Auffahrt Gingst umgeleitet. An der Ausfahrt Garz bildete sich lediglich ein kleinerer Rückstau auf der B96 – am Sonnabend reichte die Schlange der Autofahrer bis nach Rothenkirchen.

