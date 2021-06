Dranske

Passiert man den Ort Dranske ganz im Norden der Insel Rügen stößt man irgendwann an ein verschlossenes Tor. Hier geht es auf den Bug, eine Halbinsel, deren Betreten für die Bevölkerung seit langem Tabu ist. Von 1916 bis nach der Wende war Dranskes Entwicklung durch das Militär bestimmt, war mal See-Fliegerhorst in Nazi-Zeiten, später Standort der 6. Flottille der Volksarmee der DDR. Die vergangenen knapp 20 Jahre war das Gelände in der Hand des Oldenburger Unternehmers Martin Oetken. Die meiste Zeit hieß es also: Betreten verboten!

Zwar gehen immer wieder Spaziergänger am Strand entlang, erlaubt ist das Betreten des Gebietes jedoch auch heute nicht. In den vergangenen Jahrzehnten entstand im südlichen Teil des Bug, der als Kernzone zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft gehört, ein wahrer Urwald. Auch im nördlichen Teil, auf dem ein Urlaubs Resort geplant ist, hat sich die Natur viel zurückerobert. Die OZ konnte einen Blick auf das geheimnisumwobene Gelände werfen.

Zur Galerie Impressionen aus dem einstigen militärischen Sperrgebiet. Hier plant eine Investorengruppe eine millionenschwere Investition in ein Ferienresort.

Wer sich für die Geschichte des Bug interessiert, dem sei eine Führung empfohlen, die von der Gemeinde Dranske veranstaltet werden. Informationen unter 038391-89007. Start ist Dienstag und Freitag um 9.15 Uhr am Tor des Bug, telefonische Anmeldung erforderlich.

Von az