Jakobskreuzkraut auf Rügen: „Gelbe Gefahr“ für Mensch und Tier

Ein Einstellerpferd habe wegen einer Vergiftung erlöst werden müssen, sagt André Wiek. Ob Jakobskreuzkraut die Ursache war, konnte allerdings nicht zweifelsfrei ermittelt werden. „Das war im vergangenen Herbst und könnte vielleicht auch Ahorn gewesen sein", meint der Betreiber des Reiterhofs Schwarbe in Altenkirchen. Peer und Petra Trebesch hatten definitiv schon Probleme mit dem Jakobskreuzkraut. „Wir haben das auf unseren Koppeln gehabt und mussten neue einsäen“, erzählt Petra Trebesch. Weil sie rechtzeitig aufmerksam wurden, konnte immerhin Schlimmeres vermieden werden.

Peter und Erika Jürgens wohnen in Woldenitz auf Wittow und beobachten eine Zunahme der giftigen Pflanze. „Das Kraut blüht zur Zeit an den Straßenrändern, auf Wiesen und Plätzen“, sagt Peter Jürgens. „Wir schrieben das Amt an, um auf das Problem der Verbreitung des hochgiftigen Jacobskreuzkraut auf der Insel Rügen und ganz besonders auf der Halbinsel Wittow aufmerksam zu machen.“ Für Tiere sei es als Futter auf Weiden schädlich und über Bienen würden sich die giftigen Stoffe im Honig ablagern. Auch in Getreide, Kuhmilch oder Tee wurden die Giftstoffe bereits nachgewiesen. Vom Amt wollte das Ehepaar Jürgens nun wissen, „wie wirksam eine Bekämpfung erfolgen kann, um die Gefährdung von Menschen und Tieren einzudämmen?“ Grundsätzlich seien die Eigentümer für Bewirtschaftung und Pflege ihrer landwirtschaftlich oder privat genutzten Grundstücke verantwortlich, so die Antwort. Regelmäßige Mäharbeiten auf Gemeindeflächen würden durch Mitarbeiter der Bauhöfe durchgeführt.

Die „gelbe Gefahr“ weitet sich aus

Das Ehepaar habe „ein Problem angesprochen, für das es leider keine einfache Lösung gibt“, sagt Birger Buhl von der Naturschutzbehörde des Landkreises. Die Behörde rät, die weitere Verbreitung durch Mahd zu unterbinden. „Falls es dort noch Stellen gibt, wo das nicht passiert, sollte es jetzt im Spätsommer während der Blüte erledigt und zwei Wochen später wiederholt werden, damit die Pflanze nicht zur Blüte kommt“, so Buhl. Auf den Wiesen seien die Eigentümer zuständig und Tierhalter sollten schon im eigenen Interesse ihre Weiden nachmähen. „Besonders viel Jakobskreuzkraut findet man oft auf Brachflächen und manchmal ausgerechnet auf Kompensationsflächen für den Naturschutz, wenn dort Sukzession stattfinden soll“, so Buhl. Wo Letzteres der Fall sei, könne seine Behörde auch Ausnahmen machen und auf Antrag beispielsweise eine Mahd statt Sukzession genehmigen. Geld steht der Behörde dafür jedoch nicht zur Verfügung.

Anders nämlich als bei sogenannten invasiven Arten wie dem Riesenbärenklau handelt es sich bei dem wegen der Farbe seiner Blüten auch als „gelbe Gefahr“ bezeichneten Jakobskreuzkraut um eine heimische Art, die nicht unter die Invasive-Arten-Verordnung fällt. Dabei wäre es ursprünglich gar nicht besonders häufig vorgekommen. Auf Rügen könnte es sich möglicherweise von einem Gutshaus aus verbreitet haben, wo es als Zierpflanze gehalten worden sei. Dass es sich zusehends weiter vermehrt, ist Buhl zufolge vor allem durch „veränderte Nutzungen und Straßenbau“ zu erklären. Größere Vorkommen gebe es beispielsweise beiderseits der B96 auf der Höhe von Altefähr.

Auf Wittow treibt der Riesenbärenklau sein Unwesen

In größeren Mengen kann der Verzehr zur Gefahr für Mensch und Tier werden. Jakobskreuzkraut enthält verschiedene giftige Stoffe, deren Abbauprodukte im Körper für akute oder chronische Vergiftungen, insbesondere der Leber, verantwortlich sind. Eine Heilung ist dann kaum noch möglich. Besonders empfindlich reagieren Pferde, Rinder etwas weniger stark, während Schafe und Ziegen relativ unempfindlich sind. Weil die abschreckend wirkenden ätherischen Öle älterer Pflanzen in Heu oder Silage verschwinden, ist das Jakobskreuzkraut vielerorts mehr ein Problem der Winterfütterung als des sommerlichen Weidegangs. „Weil die Tiere es aber nicht fressen, wenn es frisch ist, kann es sich ungestört verbreiten“, sagt Birger Buhl.

Im Straßengraben bei Woldenitz gedeiht der Riesenbärenklau prächtig. Quelle: Peter Jürgens

„Auf allen Flächen werden wir die Art nicht zurückdrängen können und sollten das auch nicht. Gerade auf Wittow sollte der Fokus auf einer anderen Art liegen: dem Riesenbärenklau.“ Die große, auch Herkulesstaude genannte Pflanze stammt ursprünglich aus dem Kaukasus und kann bei Mensch und Tier zu schmerzhaften Quaddeln und Blasen führen, die schwer heilen und wie Verbrennungen erscheinen. Vom Kaukasus trat die Pflanze ihren Eroberungszug an und erreichte auch Rügens Norden. Im Graben bei Woldenitz bleibt sie zwar – sehr zum Kummer von Peter und Erika Jürgens - unbehelligt, aber am Wanderweg zwischen Vitt und Arkona werde regelmäßig gemäht, weiß Birger Buhl. Gute Erfolge in der Bekämpfung verzeichnen die Ranger des Biosphärenreservats Südost-Rügen. Im Umfeld des Schlossparks von Putbus machen sie ausgewachsenen Pflanzen unter Vollschutz den Garaus. Junge Triebe werden regelmäßig ausgestochen oder von weidenden Schafen abgefressen.

Jakobskreuzkraut Jakobskreuzkraut ist eine krautige Pflanze, die im ersten Jahr eine Rosette ausbildet und sich später zur aufrechten Pflanze mit einer Stängellänge von bis zu 1,20 Meter entwickelt. Die Pflanze hat dunkelrote Stängel, goldgelbe Blütenblätter und gezahnte Blätter, deren Unterseite weißlich scheint. Werden sie zerrieben, setzen sie einen unangenehmen Geruch frei. Das giftige Spinnenkraut sieht vor allem dem Johanniskraut auf den ersten Blick täuschend ähnlich. Das Unkraut verfügt jedoch über eine unterschiedliche Anzahl von Blütenblätter, während das Johanniskraut exakt fünf Blütenblätterbesitzt . Das Kraut enthält verschiedene Pyrrolizidin-Alkaloide, die im Körper von Säugetieren zu Vergiftungen der Leber führen können. Besonders empfindlich reagieren Pferde. Auf der Weide besonders gefährdet sind unerfahrene Jungtiere. Weil die abschreckend wirkenden ätherischen Öle in Heu oder Silage verschwinden, liegt Problem häufig in der Winterfütterung. Eine gute Vorbeugung ist die pfluglose Einsaat von Deutschem Weidelgras, Wiesenschweidel oder Leguminosen. Befinden sich nur wenige Pflanzen auf der Fläche, lohnt eine Einzelpflanzenentnahme per Hand. Hat sich das Jakobskreuzkraut etabliert, kann es durch häufige und frühe Mahd kaum noch wirksam bekämpft werden. Vergleichsweise wirksam ist eine Mahd vor der Hauptblüte. Die chemische Bekämpfung ist genehmigungspflichtig.

Von Uwe Driest