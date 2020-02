Januar-Babys auf Rügens: Nico ist der Wonneproppen des Monats

Bergen

Die Hebammen und Schwestern des Sana-Krankenhauses freuten sich im ersten Monat des Jahres über 25 Neugeborene. Daniel Frank Romano Buhrmester erblickte hier am 5. Januar um 5.40 Uhr mit 2925 Gramm und 50 Zentimeter das Licht der Welt und ist mittlerweile in seinem Kinderbettchen in Gingst angekommen.

In Sassnitz lebt jetzt Adam, der am 8. Januar um 12.45 Uhr in Bergen geboren wurde und 3370 Gramm und 49 Zentimeter vorzuweisen hatte. Gemeinsam mit seiner Mutter kann er sich schon jetzt auf die Einladung seines Bürgermeisters zur Begrüßung im Rathaus freuen. Clara Kirstein machte am 9. Januar ihre Eltern aus Bergen glücklich, als sie um 9.55 Uhr mit 3535 Gramm und 52 Zentimetern auf die Welt kam.

Kasimir Kuse ist jetzt in Binz zu Hause. Er wurde am 17. Januar um 9.09 Uhr mit einem Gewicht von 2945 Gramm bei 49 Zentimetern geboren. Nur einen Tag später kam Hailey Mae Heese um 0.26 Uhr zur Welt. Mit 2730 Gramm und 47 Zentimetern gehört sie zu den zarteren Neugeborenen. Hailey Mae lebt nun ebenfalls in Binz, wo sich die Familie über den Neuankömmling freut.

Über gleich zwei neue Einwohner konnte sich Bergen am 23. Januar freuen. Die Inselhauptstadt hat Lynn, die um 8.47 Uhr mit 3040 Gramm und 52 Zentimetern geboren wurde, in der Geburtsurkunde stehen. Gemeinsam mit Clara und Lynn trifft sich dann demnächst Eden Abdoulaye auf Bergens Spielplätzen. Er kam um 12.01 Uhr mit 2960 Gramm und 51 Zentimetern zur Welt kam.

Nico Rückriem komplettiert demnächst die Krabbelgruppe in Binz. Er überraschte seine Mama Laura am 26. Januar um 15 Uhr mit einem Geburtsgewicht von 3900 Gramm und einer Größe von 54 Zentimeter. Damit ist Nico der Wonneproppen des Monats.

Am 28. Januar um 12.57 Uhr notierte die Hebamme für Fritz aus Gagern 3160 Gramm und 50 Zentimeter. Die Wiege von Mathias Schulz steht jetzt in Sagard. Der kleine Insulaner kam am 29. Januar um 23.26 Uhr mit 3620 Gramm und 52 Zentimetern zur Welt.

Die OSTSEE-ZEITUNG gratuliert allen Familien, auch jenen, die ihren Nachwuchs nicht namentlich erwähnt haben wollen.

Von Wenke Büssow-Krämer