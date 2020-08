Binz

Sylvia und Frank Meierewert lieben Venedig und Wien. Sie hat in der Lagunenstadt Malerei studiert, in der österreichischen Hauptstadt lebten beide 15 Jahre lang. Wien sei eine Stadt, in der man an jeder Ecke der Mystik und der Geschichte der Geheimbunde begegne. Das habe sie immer angesprungen, sagt das in Binz lebende Ehepaar. Die Faszination wurde zur Inspiration, die schließlich 1500 Buchseiten füllen wird.

Kirchenthriller a la Dan Brown

Die ersten knapp 500 davon erscheinen am 1. September im CW Niemeyer Verlag. „ Janusblut – Der Templer Code“ heißt der Kirchenthriller, den das Autorenehepaar unter dem Pseudonym Sylvia Vandermeer verfasst hat. Der mystische Roman ist der Auftakt einer Buch-Reihe. Für Sylvia Meierewert, 1968 in Zeitz ( Sachsen-Anhalt) geboren, ist es ein Debüt als Autorin. Sie ist unter dem Namen Sylvia Vandermeer mit ihrer modernen christlichen Malerei im In- und Ausland bekannt und erfolgreich.

Die 52-Jährige, die Betriebswirtschaftslehre, Biologie, Psychologie und Bildende Kunst studiert hat und an der Wirtschaftsuniversität Wien promovierte und habilitierte, hat bereits wissenschaftlich publiziert. Doch als Schriftstellerin betritt sie nun Neuland.

Jagd nach dem Templerstein

Im Gegensatz zu ihrem Mann. Der 52-jährige gebürtige Brandenburger ist seit Jahren als freier Autor tätig. Der promovierte Ethnologe, Tourismuskaufmann und frühere Eventmanager der Baaber Kurverwaltung steht auch Pate für den Haupthelden der spannungsgeladenen Geschichte. Diese spinnt sich um den Ritualforscher Daniel Kremser, der eine Nachricht von seinem Mentor Wolfgang Schellenberg aus Wien erhält, nachdem dieser mit dem Templerstein eine spektakuläre Entdeckung gemacht hat.

Die Suche nach dem Professor führt Kremser durch ganz Wien und in die mystische Welt der Templer. Es geht um eine finstere Verschwörung über Jahrhunderte hinweg, die ihren Ursprung in Venedig fand. Eine unerbittliche Jagd beginnt, bei der die beiden Forscher unter Einsatz ihres Lebens das Rätsel schnellstmöglich lösen müssen.

Wege und Szenen aus Wien und Venedig

Der Stoff spukte den beiden Autoren schon lange im Kopf herum. Dabei war auch der Thriller „Sakrileg“ von Dan Brown literarisches Vorbild. Die Binzer bereisten für ihr Werk erneut Wien und Venedig, um die Atmosphäre aufzusaugen und sich gezielt Dinge anzuschauen. Um Details festzuhalten, beobachteten sie Menschen und Szenen, machten Fotos und Videosequenzen. „Mit dem Buch kann man durch Wien und Venedig laufen und alles sehen und dem beschriebenen Weg folgen“, so Frank Meierewert.

Und wie schrieb es sich so zusammen an einem Buch? „Jeder hat für sich alleine geschrieben und dann sind wir die Sachen gemeinsam durchgegangen. Ich hätte nie gedacht, dass das alles so viel Zeit verschlingt“, meint Sylvia Meierewert. Drei Jahre habe sie nicht mehr gemalt. Das gemeinsame Schreiben sei durchaus ein ständiger Kompromiss gewesen. Dabei habe zwischenzeitlich auch der Haussegen schief gehangen, gesteht das Paar, das sich seit 31 Jahren kennt. Es galt schließlich, zwei Handschriften in eine Gussform zu bringen.

Dabei war Frank Meierewert der Drehbuchautor und Storyliner und seine Frau zuständig für die Interaktionen. Die unterschiedlichen Schreibstile entspringen aus der Leseleidenschaft seit Jugendtagen. Während sie gern in der Bildsprache von Thomas Mann schwelgte, verschlang er die abenteuerlichen Smaragdenstadt-Bände von Alexander Wolkow. Ganze Sommer habe sie lesend verbracht und sich in andere Welten geträumt, so Sylvia Meierewert. „Lesen war unsere Art des Reisens in der DDR.“

Lesungen im September in Baabe und Binz

Das Autorenteam tüftelt bereits an einem weiteren Buch. Der Frauenroman soll im April nächsten Jahres im Aufbau Verlag erscheinen. Frank Meierewert kündigt zudem für den Winter seinen Rügen-Krimi „Wolfsstrand an“. Zusammen mit einem noch unveröffentlichten DDR-Roman haben die kreativen Köpfe die letzten vier Jahre insgesamt 3000 Seiten befüllt.

Lesungen aus „ Janusblut“ mit dem Autorenpaar gibt es am 11. September um 18 Uhr im Buchladen „Beiboot“ in Baabe sowie am 28. September um 19 Uhr in der Bibliothek am Kleinbahnhof in Binz. Der Eintritt ist frei.

Von Gerit Herold