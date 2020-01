Jenny Hänsel erfüllt sich mit ihrer „Bloomenstuv“ in Baabe einen Traum

Baabe

Für Jenny Hänsel schließt sich der Kreis: Die 35-Jährige ist da angekommen, wo sie immer hinwollte. Sie hat sich ihren großen Wunsch, in ihrem Traumberuf zu arbeiten und die eigene Chefin zu sein, erfüllt. In ihrem Heimatort hat sie „De Bloomenstuv“ eröffnet.

Inventar Marke Eigenbau

Strahlend und stolz steht die Baaberin in ihrem neuen Blumenladen. Alles in dem hat sie nach ihrem Geschmack hergerichtet. „Ich wusste vorher schon genau, wie es aussehen soll.“ Umgesetzt haben ihre Ideen ihr Vater Hennry und ihr Onkel Matthias. Vom Regal bis zum Tresen – alles ist Marke Eigenbau. „Die Leiter haben wir im Schuppen gefunden. Die muss schon uralt sein“, zeigt Jenny Hänsel auf den zum Regal umfunktionierten Tritt. Sofort ins Auge fallen die anmutigen Ballerinas mit Blumen- und Federröckchen, die an den Wänden tanzen und springen. „Meine Schwägerin Sylvia hat sie gemalt. Ich wurde schon öfter drauf angesprochen“, freut sich Jenny Hänsel.

Sechs Bewerber für den Laden

Lange war unklar, was aus dem Laden in der Strandstraße 21 wird. Ein Jahr lang hatten die Gewerberäume leergestanden, in dem zuvor Floristenmeisterin Roswitha May einige Jahre ihr Geschäft betrieb und dann aufgab. Die Gemeinde als Eigentümer und Vermieter hatte die Geschäftsräume zur Vermietung ausgeschrieben. Sechs Bewerbungen – von Gastronomie bis Yoga – waren schließlich eingegangen. Die Gemeindevertretung gab der Blumenfrau den Zuschlag.

„Wir wollten dort gern wieder einen Blumenladen rein haben. Frau Hänsel war die einzige Bewerberin mit diesem Konzept“, erklärt Bürgermeister Hartwig Diwisch.

Sie habe lange überlegt, ob sie das Wagnis Selbstständigkeit eingeht. Den Gedanken dazu hatte Jenny Hänsel schon vor vielen Jahren. „Damals war hier noch ein Quelle-Shop drin. Als dieser rausging und die Räume leer standen, habe ich sofort gewusst: Das ist mein Laden!“ Doch es sollte noch einige Jahre und Umwege andauern.

Berufswunsch stand schon als Kind fest

Dass sie Floristen wird, stand für Jenny Hänsel schon als Kind fest, ebenso, dass ihre Lieblingsblumen Sonnenblumen sind. Aber auch der Beruf Maskenbildnerin hätte sie gereizt. „Ich brauche das Kreative, ich muss mich austoben können.“ Am liebsten sind ihr Kunden, die ihr vertrauen und sie einfach machen lassen. Sie freut sich, wenn sie den Menschen ein Strahlen in die Augen zaubern kann. „Blumen begleiten uns im Leben und sind in vielen Momenten wichtig“, weiß Jenny Hänsel. Ihre Leidenschaft sind Brautsträuße.

Selbst verheiratet ist sie nicht, aber mit ihrem Lebensgefährten schon viele Jahre zusammen. Sie lernte ihn mit 16 Jahren kennen, als er auf Rügen Urlaub machte. Nach der Lehre folgte sie ihrer Liebe in deren Heimat nach Sachsen-Anhalt und arbeitete dort als Floristin. 2008 zog das Paar nach Rügen. Doch in ihrem Beruf fand sie keine Anstellung. So machte sie eine zweite Lehre und wurde im Jahre 2011 Hotelfachfrau. Die Tätigkeit an der Rezeption lag der kommunikativen Frau, die gern mit Menschen zusammen ist. Zuletzt war sie Empfangschefin und Prokuristin im Strandhotel Dranske. Der Job machte ihr Spaß, die Fahrerei gar nicht. „Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein“, sagt sie glücklich.

Ausbilderschein im letzten Jahr gemacht

Im letzten Jahr hat sie ihren Ausbilderschein gemacht. Sie wünscht sich, dass sie in ein paar Jahren den ersten Floristik-Nachwuchs anlernen kann. Sie ist noch in den Anfängen, will Sortiment mit Blumen, Pflanzen, Gemüsepflanzen, Dekoartikeln und Sassnitzer Seife sowie Öffnungszeiten Stück für Stück erweitern. Und noch vielen Menschen damit eine Freude bereiten.

„ Baabe ohne Blumenladen ist nicht möglich“, findet die junge Geschäftsfrau. Hinter ihrem Tresen hängt eine Tafel an Wand. „Lass dich nicht unterkriegen – sei frech, wild & wunderbar!“, hat sie mit Kreide drauf geschrieben.

