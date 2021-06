Johanna Goldstein hat ihren Traumberuf auf Rügen gefunden 

Baabe

Johanna Goldstein stammt aus Hagen und ist seit ihrer Jugend im Kultur- und Veranstaltungsbereich tätig. Nach dem Abitur arbeitete sie als Regieassistentin im Theater ihrer Heimatstadt. In der „Zeche“ in Bochum erlernte sie dann 2008 den Beruf der Veranstaltungskauffrau. Danach war sie drei Jahre als Veranstaltungstechnikerin in Frankfurt am Main beschäftigt.

„Ich kann anstecken und verkabeln und fand es wichtig, das man sich als Frau gut mit der Technik auskennt“, so die 39-Jährige. Sie ging dann zurück ins Ruhrgebiet und arbeitete im Bankett- und Cateringbereich unter anderem für den Sternekoch Nelsen Müller. Danach folgten drei Jahre im Veranstaltungsmanagement, wo sie Künstler wie Rod Stewart, Nena und DJ Bobo bei ihren Konzerttourneen begleitete.

Seit dem Sommer 2018 ist sie Eventmanagerin in der Kurverwaltung Baabe und organisiert die Veranstaltungen im Ostseebad. „Es ist ein Traumjob“, strahlt sie. Die Insel hatte sie schon viele Jahre vorher kennen und lieben gelernt, wenn sie mit Freunden mehrmals im Jahr ihren Urlaub auf Campingplätzen verbrachte. Besonders Baabe hat es ihr angetan. Bis heute. „Wir sind sehr glücklich hier“, so die Sellinerin, deren Lebensgefährte Björn Czarnetzki ihr auf die Insel folgte. Einziger Wunsch: „Wir suchen noch eine passende Wohnung.“

Von Gerit Herold