Johannes Stark: Greifswalder Nobelpreisträger und Nationalsozialist

Greifswald

Per Telegramm kam vor 100 Jahren die Nachricht in Greifswald an, dass Johannes Stark (1874 bis 1957) mit dem Nobelpreis geehrt wird. Am nächsten Tag zogen die Studenten zur Ehrung des Direktors des Physikalischen Instituts zu dessen Wohnung in der Domstraße 10.

Johannes Stark vor 1919 Quelle: Wikipedia

In der DDR wurde der 1917 nach Greifswald berufene Professor mit einer Gedenktafel über dem Eingang zum damaligen Physikalischen Institut wie viele andere Wissenschaftler im Umfeld der 500-Jahr-Feier 1956 geehrt. Der Platz ist ein wenig höher als der für die anderen vier geehrten Greifswalder Physiker. Das Institut zog vor über zehn Jahren an den Beitzplatz. Dort wurde der Nobelpreisträger in die Reihe bedeutender Ahnen im Foyer aufgenommen.

Stark war erstmals 1907/8 als Vertretungsprofessor am Bodden. Zu seiner Rückkehr als Ordinarius, inzwischen verheiratet und fünffacher Vater, schreibt Stark in seiner nach 1945 verfassten Autobiografie: „Aber lasst uns das Gefängnis Hannover verlassen, gehen wir nach dem herrlichen Greifswald.“ Hier sei er mit allem sehr zufrieden gewesen, bis hin zu Pflastersteinen. Er genoss den Bodden, das Baden, die frischen Heringe … Das 1891 eingeweihte Institut bot im Vergleich zu Hannover sehr gute Arbeitsbedingungen für ihn mit Starkstromanschlüssen, einer 6-PS-Maschinenanlage, großem Batterieraum und anderem.

Karriereprobleme in der Weimarer Republik

Schon 1920 zog Stark nach Würzburg weiter. Der Wissenschaftshistoriker Prof. Dieter Hoffmann führt das vor allem auf das Fehlen exzellenter Kollegen am Bodden zurück.

Dank des von ihm 1913 entdeckten und nach ihm benannten Stark-Effekts, der Aufspaltung von Spektrallinien leuchtender Gase in elektrischen Feldern, kennt ihn wohl jeder Physiker. Dafür und seine Arbeiten zum Doppler-Effekt an Kanalstrahlen erhielt er den Nobelpreis.

Ein Gründungsvater der Greifswalder Plasmaphysik

Die Greifswalder Professoren Markus Münzenberg und Christian von Savigny organisierten einen Workshop zum 100. Nobelpreisjubiläum im Krupp-Kolleg. Stark ist so etwas wie ein Gründungsvater der erfolgreichen Greifswalder Plasmaphysik. In seiner Zeit kam 1918 Rudolf Seeliger (1886 bis 1965) nach Greifswald, der auch am alten Physikinstitut geehrt wird. Der Nachfolger Starks als Ordinarius gründete das Akademieinstitut für Gasentladungsphysik, den Vorgänger des Leibniz-Institutes für Plasmaforschung und Technologie.

Podiumsdiskussion mit Christian von Savigny, Christian Suhm, Dieter Hoffmann, Andreas Dinklage und Markus Münzenberg (von links) über Johannes Stark Quelle: Eckhard Oberdörfer

Mitbegründer der „arischen Physik“

Aber der geniale Experimentalphysiker hat eine dunkle Seite. Zusammen mit dem Nobelpreisträger Philipp Lenard (1862 bis 1947) propagierte er eine deutsche (arische) Physik im Gegensatz zu einer jüdischen Physik. Nach Expertenansicht steht dahinter eine Auseinandersetzung um das Primat der von Lenard und Stark bevorzugten Experimentalphysik gegenüber der theoretischen Physik, der damals entstehenden Quantenphysik. Pompe zitierte Prof. Alfred Rutscher über den „mit Abstand berühmtesten unter allen in Greifswald tätig gewesenen Physikern“ von 1998. „In seiner Person mischen sich überragende fachliche Leistung mit schwerwiegender politischer und moralischer Fehlleistung. Als einer der prominentesten Parteigänger des deutschen Faschismus in der Wissenschaft ist sein Name auch mit den Verbrechen dieses Systems verbunden und jedes Gedächtnis an ihm bleibt durch Zwiespalt belastet.“

Stark unterstützt zunächst Ideen von Max Planck

Die Quantenphysik, die er später so vehement bekämpfte, unterstützte Stark zunächst. „Nach A. Einstein ist er der zweite herausragende Physiker, der die umfassende Bedeutung der Planck’schen (Quanten)hypothese erkennt und versucht, sie an verschiedenen Phänomenen bestätigen“, schrieb Rutscher.

Demonstrationen vor seinem Haus

Seine Entwicklung zu einem aktiven Nationalsozialisten war in Greifswald erst in Ansätzen erkennbar. Laut Dieter Hoffmann profilierte er sich schon im Ersten Weltkrieg als extremer Nationalist. Die Novemberrevolution 1918 lehnte Stark nicht einfach nur ab wie die Mehrheit seiner Kollegen. Er wurde aktiv und eckte mit seiner aufbrausenden Art an. Stark hielt Reden in Nachbarorten wie Wolgast. Anhänger der SPD und USPD demonstrierten vor seinem Haus.

Karrieresprung unter dem NS-Regime 1933

So richtig lief es mit der Karriere Starks in der Weimarer Republik nicht. Bewerbungen wurden abgelehnt. Stark wurde begeisterter Anhänger Adolf Hitlers, den er auch als Buchautor unterstützte. 1928 trat seine Frau, 1930 er selbst der NSDAP bei. Nach der sogenannten Machtergreifung am 30. Januar 1933 stieg Stark in höchste Ämter auf. Er wurde Präsident der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Berlin und 1934 der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, des Vorläufers der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Nun betrieb er NS-Wissenschaftspolitik, förderte die Rassenforschung.

Egozentrischer Mann mit starkem Geltungsbedürfnis

Allerdings konnte sich der „höchst egozentrische Mann mit ungewöhnlich starkem Geltungsbedürfnis“ ( Albert Einstein) nicht oben halten. Das NS-Regime brauchte Experten, zum Beispiel für die Waffenforschung, und nicht ständige Querelen. Dieter Hoffmann schätzt ein, dass nur etwa 50 der ungefähr 2000 Mitglieder der Deutschen Physikalischen Gesellschaft Anhänger der arischen Physik waren. „Die deutsche Physik war nur noch ein politisches Fossil“.

Zunächst als Haupttäter verurteilt

1936 wurde Stark als Chef der Notgemeinschaft abgelöst, bis 1939 wirkte er noch für die Physikalische Reichsanstalt. 1943 traten Stark und seine Frau Luise aus der NSDAP aus, Verehrer Hitlers blieben sie. 1947 wurde er als Haupttäter zu vier Jahren Haft verurteilt. Die Revisionsverhandlung stufte ihn nur als minderbelastet ein. Er erhielt ein Jahr auf Bewährung und musste 1000 Mark Strafe zahlen.

Von Eckhard Oberdörfer