Altenkirchen

Dass man in Amerika Rügen kennt, erstaunt nicht weiter, schließlich kennt man auf Rügen ja auch Amerika. Dass aber nun das wohl grundlegendste Werk Rügener Heimatgeschichte ins Englische übersetzt wurde, ist schon etwas Besonderes. Und das kam so: Der in Kalifornien lebende Arthur Strohmeier war auf den Spuren seiner Vorfahren bis nach Wittow zu der dort wohnenden Gisela Thomas gestoßen. „Im Zusammenhang mit der Ahnenforschung nahm Arthur Strohmeier mit mir Kontakt auf, da in meiner Ahnenreihe ab 1734 der Name Strohmeyer auftaucht“, sagt sie. Marie Strohmeyer habe im Kirchspiel Wiek gelebt und Albert, der Vater von Arthur Strohmeier, wurde 1890 in Wiek geboren. Die Großeltern von Albert waren bereits in der dritten Generation Fischer und Albert half mit, sobald er alt genug war. Nach der 8. Klasse verließ der Junge die Schule und zog zu seiner Schwester Anna nach Hamburg, um dort zunächst im Hafen zu arbeiten und später Seemann zu werden. 1905, mit 14 Jahren, heuerte er mit Einverständnis seines Vaters als Schiffsjunge an und segelte in den kommenden zwanzig Jahren für die Handelsmarine auf verschiedenen Schiffen um die ganze Welt. 1912 stellte er in Seattle den Antrag auf Einbürgerung in die USA und 1919 – vor genau hundert Jahren - wurde er offiziell eingebürgert.

„Ich wollte daher mehr über das Lebensgefühl meiner Ahnen von 1700 bis 1800 erfahren“, so Arthur Storhmeier. Dabei beeindruckten ihn die 1805 erschienenen „Streifzüge durch das Rügenland“ von Johann Jakob Grümbke so sehr, dass er sich vornahm, das Buch ins Englische zu übersetzen, um ausgewanderten Rügenern und Pommern die Insel nahe zu bringen. Johann Jacob Grümbke wurde 1771 in Bergen geboren, wo er 78-jährig auch starb. Sein Grab befindet sich auf dem alten Friedhof an der Billrothstraße. Grümbke, ein enger Freund von Ernst Moritz Arndt, erforschte die Geschichte und Landeskunde Rügens und gilt als Begründer der rügenschen Heimatforschung. Seine letzten drei Lebensjahrzehnte wohnte Grümbke am Markt von Bergen bei der Apothekerfamilie Biel, deren Fachwerkhaus, zwischen Post und Ratskeller, erst 1966 dem Neubau der heutigen Rugard-Apotheke weichen musste. Ein in den 90-er Jahren errichteter Aussichtsturm auf dem Hoch Hilgor nördlich von Neuenkirchen wurde nach ihm benannt.

Bei der Übersetzung des „Reiseklassiker des 19. Jahrhunderts“ bediente sich Arthur Strohmeier eines deutsch-englischen Wörterbuchs aus dem Jahr 1850. Die Übersetzung und anschließende Überarbeitung und Veröffentlichung unter dem Titel „Journey through the Island of Rügen“ sollte mehr als zwei Jahre dauern. „Nach Fertigstellung des Buches nahm Arthur Strohmeier über Gisela Thomas Kontakt zu unserer Regionalen Schule auf, um uns für den Englischunterricht einen Klassensatz seines Werkes zu schenken“, erzählt Schulleiterin Kirsten Knebusch. „Mit dem Schulnamen 'Windland' haben es sich unsere Schüler, Elter und Lehrer gleichermaßen zur Aufgabe gemacht, regionale Themen in den Unterricht einzubeziehen und für Projekte nachhaltig zu nutzen. Dazu kann die englische Ausgabe des Buches über Rügen einen guten Beitrag leisten, indem die Sprachkompetenz entwickelt und gleichzeitig Regionalgeschichte vermittelt wird. Mit einem Brief in englischer Sprache haben sich unsere Schülerinnen und Schüler bei Arthur Strohmeier für dieses tolle Geschenk bedankt“, so Knebusch.

Uwe Driest