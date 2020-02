Jubiläum am Königsstuhl: „Väter des Nationalparks“ gratulieren

Sassnitz

Der Nationalpark Jasmund feiert Geburtstag, in diesem Jahr wird er 30 Jahre alt. Dieses Jubiläum stand auch im Mittelpunkt des diesjährigen Neujahrsempfangs im Nationalpark-Zentrum. Rund 100 Gäste folgten der Einladung von Geschäftsführer Mark Ehlers und Gernot Haffner, Leiter des Nationalparkamtes Vorpommern. Aus der Ferne grüßten per Videobotschaft unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und Bundesumweltministerin Svenja Schulze ( SPD).

Vor 30 Jahren beschloss die letzte gewählte Volksvertretung der DDR die Gründung von fünf Nationalparks und schrieb damit Naturschutzgeschichte. Zwei der maßgeblichen „Väter der Schutzgebiete“, Prof. Dr. Hans Dieter Knapp und Dr. Leberecht Jeschke, befanden sich am Sonnabend unter den Gästen. „Die Idee dahinter ist sogar älter als 30 Jahre. Vor 60 Jahren ist ein junger Botaniker durch die Wälder der Stubnitz gestreift und hat sich von der Pflanzenwelt faszinieren lassen. Er schrieb darüber eine umfangreiche Dissertation. Am Ende dieser Schrift hat er die Bemerkung gemacht: Dieses Gebiet habe Qualitäten, als Nationalpark zu existieren“, sagte Knapp in seiner Rede. Er bezog sich dabei auf Jeschke, der diese Idee damals in die Welt gesetzt hatte.

Wlan am Königsstuhl

Bisher wurde viel geschafft im Nationalpark, zuletzt die Fertigstellung des Radweges. Eine aktuelle Neuerung: Der Breitbandausbau ist am Königsstuhl angekommen. „Wir sind froh, dass wir seit Freitag hier ein öffentlich zugängliches Wlan-Netz haben. Wenn Sie also von hier aus mit ihren Kindern oder ihrem Kühlschrank kommunizieren möchten, ist dies ab sofort möglich“, so Ehlers.

Er schließt das vergangene Jahr mit 250 000 Besuchern zufrieden ab, obwohl die Arbeiten an der Straße zum Nationalpark-Zentrum für erhebliche Beeinträchtigungen gesorgt haben. „Vor allem Reisebusse sind viele Wochen nicht zu uns durchgekommen. Das hat wehgetan. Trotzdem sind wir mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt er. Ein großes Zukunftsprojekt ist der sogenannte Königsweg – ein schwebender Rundweg über der Küste. „2019 wurden Bodengrundgutachten erstellt, insbesondere dort, wo die Lasten erfolgen. Es sieht gut aus. Der Untergrund ist mindestens so gut, wie erwartet“, sagt Mark Ehlers. Schwierigkeiten gibt es stattdessen beim Windgutachten. Dafür wurde ein Modell angefertigt und im Windkanal getestet. „Das Problem sind nicht Sturmböen und Orkanböen, vielmehr die mittleren Windgeschwindigkeiten, die das Modell zum Schwingen bringen“, sagt der Geschäftsführer. Statiker führen Veränderungen durch und bessern noch mal nach.

„Abstieg wird nicht erneuert“

Ein weiteres zentrales Vorhaben: 15 Jahre nach der Eröffnung des Nationalpark-Zentrums sei es an der Zeit, das Angebot zu verbessern. Hierbei soll die Ausstellung im Haus und im Freigelände erneuert und erweitert werden. Entscheidendes Kriterium dabei: die Barrierefreiheit. „Für Leute mit Hörbeeinträchtigung oder kognitivem Handicap soll es künftig einen Mediaguide geben statt der bisherigen Audioguides“, sagt er. Diese Besucher bekommen ein Gerät an die Hand, das unter anderem Texte vorliest. Diese werden im Idealfall schon in diesem Jahr angeschafft. Das gesamte Projekt soll bis 2023 laufen.

Umweltminister Till Backhaus ( SPD) blickte auf die vergangenen 30 Jahre zurück und lobte die enorme Entwicklung in MV. „Beispielgebend sind dafür die Nationalparks unseres Landes. Aus den ehemals kaum beachteten Schutzgebieten haben sich heute bundesweit geschätzte Nationalparkregionen entwickelt.“ Aber so wie Besucher heute den Königsstuhl kennen, werde es ihn in 100 Jahren nicht mehr geben. Jedes Jahr gehen einige Zentimeter der Kreideoberfläche verloren. „Deshalb sage ich an dieser Stelle deutlich: In meiner Verantwortung wird der alte Abstieg neben dem Königsstuhl nicht erneuert werden“, so der Minister. Deshalb spricht er sich auch für eine neue Brückenkonstruktion aus, die das Land mit sieben Millionen Euro fördern wird.

