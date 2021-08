Jubiläum auf Hiddensee: Irmgard und Wolfgang Neumann feiern Steinerne Hochzeit

Hiddensee

Auf der Insel Hiddensee feierten Irmgard und Wolfgang Neumann am Wochenende ihre Steinerne Hochzeit. Seit mehr als 67 Jahren gehen sie gemeinsam durchs Leben – in guten wie in schlechten Zeiten.

Am Strand von Kloster trafen sie einst aufeinander, ein schelmischer Spruch ergab fröhliches Lachen und so kamen sie ins Gespräch. Sie verbrachten nette Stunden miteinander und stellten fest, dass sie beide aus Berlin sind. Ein Wiedersehen dort war beschlossene Sache. Bereits ein Jahr später gaben sie sich am 28. August 1954 das „Ja-Wort”, und von nun an wurde dieser Hochzeitstag jedes Jahr mit der gesamten Familie auf Hiddensee gefeiert. Erst kamen die Kinder, dann die Enkelkinder hinzu und jetzt ist bereits die 5. Generation mit Herzblut dabei.

Seit 70 Jahren Hiddensee-Urlauber

Zum Ehrentag gab es eine Kutschfahrt, ein Fischbrötchen in Neuendorf und auf dem Rückweg ein Besuch in der Heiderose. Danach eine Party im Haus Hiddensee mit Showprogramm der Enkel und Urenkel, viele nette Gespräche und ein „Prosit“ auf das Hochzeitspaar.

In diesem Jahr gibt es ein weiteres Jubiläum: Wolfgang Neumann kommt zum 70. Mal auf seine geliebte Insel. Hierzu bekam er eine Ehrenurkunde durch die Gemeinde Hiddensee überreicht.

