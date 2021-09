Sassnitz

Zehn Jahre ist es her, dass das zuständige Komitee der Vereinten Nationen in Paris die Entscheidung fällte und verkündete: Ein Teil der Stubnitz wird fortan Unesco-Welterbe sein. Am Wochenende wird das Jubiläum mit einem großen Familienfest an der Waldhalle, dem sogenannten Welterbeforum, gefeiert. Dabei sein wird auch Professor Dr. Hans Dieter Knapp. Er zählt nicht nur zu den „Vätern“ des Nationalparks Jasmund, die schon vor mehr als 30 Jahren für den besonderen Schutz des Jasmunder Buchenwaldes kämpften. Knapp war maßgeblich an der Bewerbung und der Aufnahme der europäischen Wälder, speziell der Stubnitz, in die Unesco-Liste beteiligt.

Bäume der Stubnitz leiden weniger unter Stress

Davon profitiere in erster Linie die Natur, sagt er: „Einen besseren Schutz als den Status eines Unesco-Welterbes gibt es nicht.“ Der Wald werde in Ruhe gelassen und nicht bewirtschaftet. Dadurch sei er viel widerstandsfähiger als die sogenannten Forstwälder, „die ja im Prinzip keine echten Wälder im eigentlichen Sinne darstellen, auch wenn sie grün sind“. Natürlich leide auch die Buche im Unesco-Welterbe unter dem Stress, der durch die Trockenheit verursacht werde. Aber sie komme viel besser damit klar als Bäume in traditionell forstwirtschaftlich genutzten Wäldern. Hans Dieter Knapp plädiert deshalb seit Langem für einen anderen Umgang mit den Wäldern. „Bei der Bewirtschaftung muss ein Paradigmenwechsel erfolgen“, sagt er und weiß sich in dieser Frage eins mit Gerald Klamer. Der war jahrelang Forstbeamter und wandert jetzt quer durch Deutschland, um Anregungen für eine naturnahe Waldwirtschaft zu sammeln. Am Sonntag wird er auch beim Familienwaldfest zu Gast sein.

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Nutznießer des Welterbe-Titels ist laut Professor Knapp der Tourismus. Welterbestätten sind überall auf dem Globus Besuchermagneten. Prinzipiell sei das zu begrüßen. In diesem Fall würden die Menschen auf den Wert der alten, nicht genutzten Wälder aufmerksam gemacht und ihr Umwelt- und Naturbewusstsein geweckt. Gleichzeitig birgt der Tourismus aber auch eine Gefahr. Um die Unversehrtheit einer Welterbestätte zu garantieren, müssten die jeweils zuständigen Stellen die entsprechenden materiellen Voraussetzungen schaffen. „Und da sieht es bei uns leider nicht so gut aus“, sagt Knapp.

Der Biologe Prof. Hans Dieter Knapp war maßgeblich für die Beantragung des Welterbe-Status’ für die Alten Buchen Jasmunds verantwortlich. Quelle: Anne Ziebarth

Er kritisiert die Landesregierung, die viel zu wenig Personal im Nationalpark einsetze, um den Schutz des Welterbes zu gewährleisten. Die wenigen Nationalparkwächter, hier auch Ranger genannt, seien zahlenmäßig gar nicht mehr in der Lage, „das Gebiet wirklich angemessen zu betreuen“. Zumal der Andrang und der Druck auf das Areal zugenommen hätten. Weil während der Corona-Pandemie viele Reiseziele nur schwer erreichbar waren, boomte der Inlandstourismus. Viele Gäste wollten das Welterbe sehen. Das ging und geht nicht immer konfliktfrei, weil nicht jeder Besucher die Schutzbedürftigkeit der Natur erkennt. „Der Wert dieser Wälder ist noch nicht in vollem Umfang bis zu jedem durchgedrungen“, schätzt Knapp ein. „So etwas dauert. Das ist eben ein Prozess.“

Schnitzeljagd durch die Stubnitz

„Wir wollen kommenden Generationen das Welterbe in die Herzen tragen“ – mit diesem Satz formuliert Peter Lehmann vom Nationalparkzentrum am Königsstuhl das Anliegen des Familienwaldfests, das anlässlich des 10. Jubiläums des Welterbegebiets am Sonntag an der Waldhalle gefeiert wird. Ein Schwerpunkt dabei sind Angebote für Kinder. Sie gehen in Gruppen auf Pirsch durch die Stubnitz. An mehreren Stationen warten Aufgaben auf sie. Der Inselmaler Manfred Diekmann aus Sassnitz hat ein Bild von der Stubnitz gemalt, in dem sich Fehler verstecken, die die Kleinen finden müssen. Bei Helmut Wünscher geht es darum, wie man sich im Gelände orientiert. An jeder Station sammeln die jungen Teilnehmer Punkte in Form von goldglänzenden Bucheckern. An der letzten Station bei der Waldhalle werden sie zu kleinen „Welterben“ erklärt und bekommen eine Urkunde und eine Medaille.

Zehn Jahre nach der offiziellen Titelvergabe ist sich Peter Lehmann sicher: „Das Welterbe ist in den Köpfen und Herzen vieler Menschen hier vor Ort angekommen.“ Bester Beweis für ihn ist das Engagement der vielen Helfer für die Jubiläumsveranstaltung. Jugendbeirat, Nikolaus-Büro, Stadtbibliothek, Feuerwehr und viele einzelne Privatpersonen – sie alle unterstützen die Aktion tatkräftig. Der Jugendbeirat stellt beispielsweise die Begleitpersonen, die die Kinder durch den Wald führen, und die Waldelfen, die ihre Kostüme aus dem Theaterfundus bekommen haben. Die Feuerwehr sorgt mit ihrem Digitalfunk dafür, dass auch in dem „Mobilfunkloch Stubnitz“ die ständige Erreichbarkeit gewährleistet ist, falls in einem Notfall Hilfe organisiert werden muss.

Frühschoppen an der Waldhalle

Alle großen und kleinen Interessenten, die nicht mit auf die „Welterbepirsch“ gehen, sind am Sonntag ab 10 Uhr zum Waldfest am Welterbe-Forum (Waldhalle) eingeladen. Zum Frühschoppen gibt es Livemusik und ab 11 Uhr Welterbe-Führungen, eine Spielaktion, bei der Familien gegeneinander antreten (ab 11.30 Uhr). Die Besucher werden den ganzen Tag über mit Fassbier, Kuchen, Gegrilltem und Eintopf verwöhnt. Um 15 Uhr führt der aus der „Tatort“-Reihe bekannte Schauspieler Peter Trabner das Stück „Der Tod des Empedokles“ auf. Eine Stunde später wird die Welterbe-Geburtstagstorte angeschnitten.

Bald auch Kreidefelsen als Welterbe?

Davon könnte es in absehbarer Zukunft zwei geben. Seit einer Weile versuchen Vertreter des Königreichs Dänemark, die Bundesrepublik für einen gemeinsamen Antrag zur Ausweisung zweier weiterer Welterbestätten zu gewinnen: die Kreideküsten auf Møn und auf Rügen. Auf der deutschen Insel gibt es zwar schon eine mit den Alten Buchenwäldern. Doch die Kreidefelsen selbst sind gar nicht Gegenstand des Welterbes, kommen in der Begründung überhaupt nicht vor. Die Anfrage der Dänen hat die deutsche Seite nach Informationen von Hans Dieter Knapp jüngst negativ beschieden. Die Dänen werden es jetzt im Alleingang versuchen – und vom Unesco-Komitee wahrscheinlich die Empfehlung erhalten, die Bewerbung gemeinsam mit Deutschland einzureichen.

Kostenloser Zubringer-Bus Im Juni 2011 verkündete das Welterbe-Komitee der Unesco in Paris, dass Teile der Stubnitz zur Welterbestätte „Alte Buchenwälder“ zählen. Eingestuft wurden sie nach dem 9. der insgesamt zehn möglichen Kriterien als „außergewöhnliches Beispiel bedeutender, im Gang befindlicher ökologischer und biologischer Prozesse in der Evolution und Entwicklung von Land-, Süßwasser-, Küsten- und Meeresökosystemen sowie Pflanzen- und Tiergemeinschaften“. Ausgerichtet wird das Familienwaldfest am Sonntag, dem 19. September, durch das Nationalparkamt und das Nationalparkzentrum. Beginn ist um 10 Uhr. Zu erreichen ist die Waldhalle, die das Welterbeforum beherbergt, auf dem drei Kilometer langen Hochuferweg ab Sassnitz-Wedding mit dem Fahrrad in einer Viertelstunde über den Radweg ab Parkplatz Nationalpark und mit einem kostenlosen Zubringerbus, der zwischen 10 und 16 Uhr stündlich ab Sassnitz fährt. Zusteigen kann man am Busbahnhof, an der Rügen-Galerie, Sassnitz-Hauptstraße sowie am Abzweig Welterbeforum/Waldhalle. Der letzte Bus zurück fährt um 18 Uhr.

Von Maik Trettin