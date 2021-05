Jubiläum auf Rügen: Wirtschaftsverein wird 30 Jahre alt

Rügen

Der Wirtschaftsverein Rügen befindet sich im Jubiläumsjahr. Am kommenden Sonnabend, 15. Mai, feiert er Geburtstag. Vor genau dreißig Jahren wurde der Verein aus der Taufe gehoben. Den damaligen Gründungsmitgliedern ging es vornehmlich darum, die Akteure der Insel Rügen in der Wirtschaft miteinander zu verknüpfen. Satzungsgemäß ist dieses Ziel unter anderem schriftlich verankert.

„Im Sinne der anstehenden Themen und Inhalte sitzen an unserem Tisch Hoteliers, Gastronomen, Verbände oder Start-up-Unternehmer“, sagt Christine Zillmer, seit 2014 Präsidentin des Vereins. Derzeit arbeiten im Vorstand an ihrer Seite Klaus Schütt, Birte Löhr und Frank Jasmann.

An Arbeit der Vorgänger anknüpfen

Mittlerweile stapeln sich die Aktenordner im Schrank der Vorsitzenden. „Wir blicken auf dreißig Jahre aktive Arbeit zurück. Einen Verein zu führen, bedeutet, viel Zeit zu investieren. Ich übernahm die Geschäfte vor zehn Jahren von Klaus Schütt, ohne den es den Verein wahrscheinlich gar nicht mehr geben würde“, sagt sie. Der Verein habe ihm und auch dem damaligen Geschäftsführer der IHK Stralsund, Karsten Liefländer viel zu verdanken. Sie konnte nahtlos an deren Arbeit anknüpfen.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So war die erste gemeinsame Aktion im Jahr 2013 zusammen vielen Mitstreitern der Bau der B 96n auf Rügen. „Klaus Schütt führte das Thema damals an und holte die Befürworter und Gegner in Rambin an einen Tisch“, erinnert sich Zillmer. „Wir forderten damals zusammen mit dem Fährhafen und anderen Unternehmen, dass die B 96n gebaut werden muss.“

Wirtschaftsförderung neu geordnet

Gemeinsam sind in den Folgejahren weitere Veranstaltungen entstanden, beispielsweise zu den Themen des Buswegenetzes auf Rügen, zu Onlinehandel versus Einzelhandel mit interessanten Gästen oder „Gesundheit als Motor für mehr Wirtschaft auf Rügen“.

Der Wirtschaftsverein holt zudem regelmäßig die Direktkandidaten aktueller Wahlen auf das Podium und lässt diese in öffentlichen Diskussionen befragen. „In diesem Jahr ist alles anders“, sagt Zillmer. „Wir könnten uns eine Online-Veranstaltung vorstellen.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aktuell steht ganz oben auf der Agenda die Neuordnung der Wirtschaftsförderung im Landkreis Vorpommern-Rügen. „Wir wollen hier für Rügen mitreden und uns mit unseren Interessen an der Neuordnung beteiligen“, so Christine Zillmer.

Diese Prozesse seien bereits angeschoben. Die Akteure sollten im November 2020 zusammenkommen. Diese Veranstaltung musste coronabedingt abgesagt werden. „Wir sind weiter am Ball und haben unser Mitgestaltungsinteresse mit Nachdruck bekundet“, sagt sie.

Das große Jubiläum soll trotzdem gefeiert werden. „Die Geburtstagsveranstaltung wird nachgeholt, das ist ganz sicher“, so Zillmer.

Von mo