Jubiläum auf der Neuen Seidenstraße: 5000. Container in Mukran verschifft

Mukran

Trotz Corona – der Warenverkehr auf der Neuen Seidenstraße brummt. So heißt die für die Wirtschaft wichtige Transportroute, die Asien und Europa verbindet. Der Hafen Mukran auf der Insel Rügen hat sich dabei binnen fünf Monaten zur zentralen Drehscheibe entwickelt. in Mukran konnte jetzt bereits der 5000. Container auf der Neuen Seidenstraße verschifft werden.

Rasante Entwicklung seit März

Seit Ende März betreibt die Mukran Port Terminals GmbH in einer Kooperation mit der DBO Bahnoperator GmbH unter der „Flagge“ Baltic Sea Bridge eine feste Seeroute zwischen den Häfen Mukran und Baltijsk im Kaliningrader Gebiet als Teil der Neuen Seidenstraße zwischen Asien und Europa. Bereits nach zehn Wochen waren bei einer Abfahrt pro Woche in Baltijsk schon 2200 Containereinheiten (TEU) verschifft. Auf Grund der hervorragenden Auslastung konnte schon im Juni eine Frequenzerhöhung und der Einsatz eines größeren Schiffes verkündet werden. Nun folge der nächste Meilenstein für den noch jungen Korridor auf der Neuen Seidenstraße. Die MS „Milady“ ist aktuell von Mukran aus mit der 5000. Containereinheit in Richtung Baltijsk unterwegs, teilt Baltic Sea Bridge mit.

Anzeige

Hafenchef Harm Sievers : Den richtigen Weg eingeschlagen

„Der Markt für den Warentransport ist angesichts der weltweiten Auswirkungen der Corona-Pandemie hart umkämpft. Umso mehr ist die Verschiffung der fünftausendsten Containereinheit ein Beweis dafür, dass wir mit unseren Entscheidungen und Geschäftsausrichtungen den richtigen Weg eingeschlagen haben“, sagt Harm Sievers, Geschäftsführer der Mukran Port Terminals GmbH. „Zudem zeugt dies von der Leistungsfähigkeit des modernen Multifunktionshafens Mukran Port im Korridor Asien-Nordeuropa. Der kontinuierliche Warenstrom nach und aus China spricht außerdem von vertrauensvollen und zuverlässigen Geschäftsbeziehungen entlang der Route auf der Neuen Seidenstraße.“

Weitere OZ+ Artikel

Minister Christian Pegel : Um Anschluss mehrere Jahre bemüht

Die Verschiffung des Jubiläumscontainers ließ sich Christian Pegel nicht nehmen. Der Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung in MV, war in Mukran dabei, als der Container von der Kai- über die Bordkante auf die MS „Milady“ verladen wurde. „Hafen und Energieministerium haben über mehrere Jahre einen Anschluss Mecklenburg-Vorpommerns und der russischen Seite als Partnerhafen in die Bahnverkehre auf der Neuen Seidenstraße intensiv verfolgt. Es ist toll zu sehen, dass diese Bemühungen nicht nur Früchte tragen, sondern mit dem fünftausendsten Container eine rasante Entwicklung eingeleitet werden konnte“, kommentierte Pegel das Verladen.

Arne Ehlers, Geschäftsführer der Reederei BREB, die den Charter-Prozess für Baltic Sea Bridge durchführt, pflichtete bei: „Innerhalb eines halben Jahres hat sich die Verbindung Mukran – Baltijsk hervorragend entwickelt und weiß mit konstant hohen Buchungszahlen und Auslastungen zu überzeugen. Wir gratulieren dem Mukran Port zum Transport der fünftausendsten Containereinheit auf dieser neuen Route der Seidenstraße und schauen gespannt, wie schnell wir die zehntausender Marke erleben können.“

Von OZ