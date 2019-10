Von Deutschen Riesen und Zwerghühnern

Gingst

Zur Jubiläumsschau lädt der vor 60 Jahren gegründete Kleintierzuchtverein M36 Gingst am kommenden Wochenende. Gründer Eckard Klingbeil wurde bereits im Sommer zum Landesehrenmeister der Rassegeflügelzucht MV ernannt. Die Bewertungen der ausgestellten Tiere erfolgte bereits am Donnerstag. An 113 Kaninchen vergaben die Preisrichter nach Gewicht, Körperform, Fellhaar, Pflegezustand bis zu hundert Punkte. Vier Nachwuchs-Züchter befassen sich mit Kaninchen vom Zwerg Rex bis zum Deutschen Riesen. Den ersten Platz bei den Zuchtgruppen errangen die vier Tiere von Johannes Baumann (11) aus Neklade, der dafür Jugendband und Wandermedaille des Vereins erhielt.

Sein Bruder Tobias (15) züchtet Campbell-Enten und meldete sich sogar bei der Deutschen Meisterschaft „Lipsia“ im Dezember in Leipzig an, wo insgesamt 46 000 Tiere ausgestellt werden. Insgesamt wetteiferten die Züchter von 98 Gänsen und Enten, 170 Tauben sowie 108 Zwerg- und 38 großen Hühnern in Gingst um die Plätze. Darunter seltene Haustierrassen wie das Deutsche Zwerg-Reichshuhn. Zwei Preisrichter prüften die Kaninchen und sechs Fachleute das Geflügel. Der Ummanzer Züchter Rainer Thiel ist darunter der einzige Insulaner. Richter-Anwärter Holger Hehmann (28) absolvierte am Donnerstag seine Vorprüfung.

„Viele Tiere und auch Futtermittel stehen zum Verkauf“, sagt der Vereinsvorsitzende Erik Freybier. Sein Verein hat 50 erwachsene und sechs jugendliche Mitglieder. Die Öffentlichkeit ist zur Jubiläumsschau am Sonnabend bis 17 und am Sonntag bis 15 Uhr herzlich in das Vereinsheim an der Wiekstraße eingeladen. Am zweiten Januarwochenende laden dann alle Rügener Vereine aus Bergen, Sassnitz, Putbus, Ummanz und Gingst gemeinsam zur Inselverbandsschau.

Zur Galerie Der Kleintierzuchtverein Gingst wird 60 Jahre alt.

Von Uwe Driest