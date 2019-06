Sassnitz

Treffen zwischen Deutschen und Russen werden werden auf politischer Ebene seit geraumer Zeit argwöhnisch beäugt. Um Vorbehalte aus der „großen Politik“ scheren sich junge Leute aus Sassnitz und der russischen Partnerstadt Kingisepp wenig. Sie pflegen die Kontakte und ihre Freundschaft. Vor wenigen Wochen ist eine Gruppe von Jugendlichen der Regionalen Schule Sassnitz nach Russland geflogen. Die jungen Leute haben sich mit der gemeinsamen Geschichte beschäftigt.

Zarin Katharina lockte Siedler an

„Hier ist unsere gemeinsame Heimat und unsere gemeinsame Geschichte“, steht sinngemäß auf einem Gedenkstein in einem Dorf nahe Kingisepp. Denn einst kamen die Deutschen nicht nur zu Besuch hierher. Sie blieben, siedelten sich an und lebten gemeinsam mit den Russen. Die Idee dazu stammte von Katharina der Großen. Die bekannte Zarin deutschen Ursprungs hatte kurz nach ihrer Machtübernahme Ausländern gestattet, sich in dem Riesen-Reich anzusiedeln. Vor allem deutsche Bauern folgten ihrem Werben. Viele von ihnen fanden im westlichen Teil Russlands ein neues Zuhause. „Wo sie wohnten, erkennt man zum Teil heute noch in den Dörfern an den typisch deutschen Siedlungshäusern“, sagt Hans Dietmar Hoffmüller. Er hat die Begegnung gemeinsam mit Marianne Blohm, Geschichtslehrerin an der Regionalen Schule in Sassnitz, organisiert.

Junge Leute aus Sassnitz waren zu Gast in der russischen Partnerstadt Kingisepp. Quelle: Gerhard Seyme

Mit der Geschichte von Kingisepp und dem Leningrader Gebiet haben sich die Sassnitzer Schüler im wöchentlich stattfindenden Projektunterricht beschäftigt. Bei ihrem Besuch in der Partnerstadt sind sie der Geschichte und den Geschichten der Deutschen in Russland auf den Grund gegangen. Und zwar gemeinsam mit den russischen Freunden. „Wir haben in mehreren Workshops zusammengearbeitet“, erzählen Julia und Moritz. Beide sind Schüler der Regionalen Schule und arbeiten seit geraumer Zeit an dem Geschichtsprojekt. In Kingisepp werteten sie Unterlagen aus, die ihnen die dortige Schule zur Verfügung gestellt hatte. Entstanden sind mehrere Wandzeitungen, die jetzt an den Fluren des Gymnasiums in Kingisepp hängen. Dabei erfährt man auch etwas darüber, was in den Köpfen derer vor sich geht, die sich mit der deutsch-russischen Geschichte beschäftigen. „In den Workshops hat jeder seine Gedanken aufgeschrieben, die ihn am Tag bewegt haben“, erzählt Moritz.

Großmutter verhungerte während der Blockade in Leningrad

Die dürften nicht durchweg fröhlich gewesen sein. Vor einigen Jahrzehnten kamen die Deutschen erneut scharenweise ins Land – diesmal als kriegerische Eroberer. An das Leid, das sie über das russische Volk brachten, wird der Besucher vielerorts erinnert. Die jungen Sassnitzer haben Gedenkstätten in der Nähe von Sankt Petersburg besucht. Hans-Dietmar Hoffmüller erzählt von einem Friedhof mit vielen Hügeln. „Unter jedem lagen mehrere tausend Leningrader, die in dieser Zeit ums Leben kamen.“ Die grausamen Schicksale blieben für die jungen Deutschen nicht anonym. Fast jeder, den sie trafen, hatte Vorfahren, die während der Blockade starben. Auch Olga, die die Deutschen als Übersetzerin begleitete: Ihre Großmutter ist in Leningrad verhungert.

Mit Gastgeschenken überhäuft

Dass Deutsche und Russen trotz dieser Geschichte Freunde sein können – den Beweis will die junge Generation antreten. „Wir haben einige Jugendliche wiedergetroffen, die im vergangenen Jahr bei uns in Sassnitz waren“, sagen Julia und Moritz. Wenn das Tagesprogramm in Kingisepp zu Ende war, trafen sich deutsche und russische Jugendliche privat und verbrachten die Freizeit – zum Beispiel im Einkaufszentrum der Stadt. Vor allem Süßigkeiten und Tee brachten die Sassnitzer als Andenken nach Hause mit. „Und jede Menge Gastgeschenke“, ergänzen Julia und Moritz. Fast täglich haben ihnen die gastfreundlichen Russen ein Andenken überreicht. Einer der bewegendsten Momente sei der Abschied gewesen, findet Hoffmüller: „Da floss dann auch die eine oder andere Träne.“

Jama und Jamburg Kingisepp liegt im Leningrader Gebiet, rund 25 Kilometer von der russischen Grenze zu Estland und knapp 140 Kilometer von Sankt Petersburg entfernt. Durch die Stadt fließt die Luga. Kingisepp hieß in ersten Erwähnungen Jama. Sie hatte früher vor allem militärische Bedeutung. Die Schweden, die die hiesige Festung eroberten, nannten den Ort später Jamburg. 1922 wurde ihr der Name Viktor Kingisepps verliehen. Er hatte seinerzeit die Kommunistische Partei in Estland gegründet. Die Stadt wurde während des Krieges stark beschädigt und danach wieder aufgebaut. Heute leben hier rund 50000 Menschen.

Maik Trettin