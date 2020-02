Jugendfeuerwehr auf Rügen: Wenn aus Kontrahenten Kameraden werden

Breege

Gemeinsam sind wir stark – für die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehren auf Jasmund und Wittow ist das nicht nur so ein Spruch. Jahrelang hatten die freiwilligen Feuerwehren auf den nördlichen Rügener Halbinseln versucht, schlagkräftige „Nachwuchstruppen“ auf die Beine zu stellen. Die einen hatten dabei mehr, die anderen weniger Erfolg. Die Mitgliederzahlen waren vielerorts rückläufig. Jetzt steigen sie wieder.

Das liegt sicher an dem zunehmenden Interesse der Jugendlichen am Brandschutz und der Brandbekämpfung und auch daran, dass viele Wehren sich stärker um den Nachwuchs kümmern. Ganz sicher aber, und da ist man sich von Dranske bis Sagard einig, ist es ein Ergebnis der besseren Zusammenarbeit.

Zwar haben die Feuerwehren nach wie vor ihre eigenen Jugendabteilungen. Aber die Mädchen und Jungen trainieren als „Amts-Jugendfeuerwehr Nord-Rügen“ gemeinsam und treten auch bei Wettkämpfen gemeinsam an.

Daniel König, Jugendwart bei der Feuerwehr in Glowe und Amtsjugendwart Nord-Rügen Quelle: Maik Trettin

Zuerst gab es kleine Rivalitäten

„Die Empfehlung zu einer intensiveren Kooperation kam seinerzeit vom Kreis“, erinnert sich Daniel König. Er ist seit 2013 zusätzlich zu seiner Funktion als Jugendwart in Glowe auch noch Amtsjugendwart im Bereich des Amtes Nord-Rügen. Es war weniger die Liebe als vielmehr die Not, die die Jugendfeuerwehren näher zusammenrücken ließ. Natürlich gab es kleine Rivalitäten, sagt König. „Schließlich waren wir bei Wettkämpfen bis dahin immer gegeneinander angetreten, hatten gegeneinander gekämpft.“ Doch vielerorts hatte man gar keine andere Wahl, als mit den Nachbarn zu kooperieren.

„In der Wieker Jugendfeuerwehr gab es nur noch ein Mitglied – auf dem Papier.“ Nach einem Aktionstag vor drei Jahren werden dort mittlerweile ein Jugendlicher und acht Kinder betreut. Die Kooperation sorgte auch in Sagard (derzeit acht Mitglieder) und Lohme (zehn Mitglieder) bei den Jugendfeuerwehren für einen Aufschwung.

Erfolge bei Wettbewerben bestärken die Kinder

Insgesamt treten 43 Jugendliche und 20 Kinder für die Amts-Jugendfeuerwehr Nord-Rügen bei Wettkämpfen an. Und zwar erfolgreich. Mit bis zu sechs Mannschaften sind die Brandschützer aus dem Insel-Norden dann vertreten. 2014 gewannen sie zum ersten Mal den Neujahrspokal, in diesem Jahr ließ eine reine Mädchenmannschaft bei diesem Vergleich alle anderen Teams des Kreises hinter sich. 2017 und 2018 erkämpften sie sich den Titel als beste Jugendfeuerwehr des Kreises, 2016 waren sie Vize-Kreismeister, insgesamt dreimal qualifizierten sie sich für die Landesmeisterschaften.

Henry Wilke, Jugendwart bei der Feuerwehr in Breege-Juliusruh Quelle: Maik Trettin

Der Erfolg spornt die Nachwuchs-Kameraden an. Nachdem in den ersten Jahren nur gemeinsam gekämpft wurde, trainieren die Mädchen und Jungen seit drei Jahren auch gemeinsam. „Jeder für sich allein kommt bei der Ausbildung auf keinen grünen Zweig“, ist die Erfahrung, die Henry Wilke, Jugendwart in Breege-Juliusruh, gemacht hat.

Der „Dienst“, wie sie es nennen, findet abwechselnd bei einer der Jugendfeuerwehren des Amtes statt. Mit den Mannschaftstransportwagen werden die Kinder und Jugendlichen zur gemeinsamen Ausbildung gefahren. Der Vorteil, sagt Wilke, liege auf der Hand: „Alle sind auf dem gleichen Ausbildungsstand.“

Besonders beliebt: der Löschangriff mit Wasser

Vor allem aber haben die Mädchen und Jungen in der großen und erfolgreichen Truppe auch mehr Spaß. Und das, sagt Altenkirchens Jugendwart Daniel Becker, sei in der Jugendfeuerwehr nach wie vor das Wichtigste. Am beliebtesten ist der Löschangriff mit Wasser.

Beim Berufsfeuerwehrtag stellen die Nachwuchskameraden eine Einsatzkette nach und –das Beste - übernachten im Gerätehaus einer der Feuerwehren. „Zweimal im Jahr fahren wir ins Zeltlager“, ergänzt Daniel König.

Steven Sedler, Wehrführer in Dranske Quelle: Maik Trettin

Er und seine Mitstreiter sind mit den Kindern und Jugendlichen viel unterwegs. „Als Jugendwart opferst du deutlich mehr Zeit als jeder andere Truppmann bei der Feuerwehr“, sagt Dranskes Wehrführer Steven Sedler. „Aber es macht auch Spaß“, sagt die stellvertretende Dransker Jugendwartin Susann Jens. Sie habe Freudentränen in den Augen gehabt, als sie das Foto von der Mädchenmannschaft mit dem Neujahrspokal sah.

