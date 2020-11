Prora

„Gehen in der längsten Jugendherberge der Welt bald die Lichter aus?“, fragte die Sassnitzer CDU dieser Tage besorgt in den sozialen Medien. „Für die Jugendarbeit und die Vereinslandschaft in der Region ist das Bauwerk der jetzigen Jugendherberge Prora ein wichtiger Bestandteil und muss als Begegnungsstätte auch erhalten bleiben“, fordern die Christdemokraten.

Grund für die Sorge waren Gerüchte von einer finanziellen Notlage der Jugendherbergen im Land, von der eben auch jene in Prora betroffen sein könnte. „Schon vor der Corona-Pandemie ist die Jugendherberge in eine wirtschaftliche Schieflage geraten, was durch die noch anhaltende Krise verschärft wurde“, so die CDU. Besonderheit der Einrichtung in dem Binzer Ortsteil ist, dass sie sich im Eigentum des Landkreises befindet, der sie an den Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) verpachtete. Zudem habe der ehemalige Landkreis Rügen den Bau der Jugendherberge seinerzeit „ordentlich mitfinanziert und unterstützt“.

CDU stellte Anfrage im Kreistag

Nun befürchten die Christdemokraten der Hafenstadt, dass angesichts der schwierigen Situation möglicherweise Rücklagen nicht in ausreichender Höhe gebildet worden sein könnten. „Ursprünglich sollten Rücklagen für eventuelle Schieflagen gebildet werden. Das wurde bisher nie erfüllt“, meint die CDU, die zudem weitere Alarmzeichen auszumachen glaubt. „Der Verdacht der Insolvenz liegt nahe, nachdem der Herbergsverband nicht in der Lage ist, den Mitarbeitern die staatlichen Corona-Entschädigungen zu zahlen, da sie mit dieser Leistung in Vorkasse gehen müssten.“ Auch die reduzierten Öffnungszeiten der Einrichtung und der Umstand, dass „Teilobjekte“ des Komplexes untervermietet seien, kommt den Christdemokraten ungewöhnlich vor.

Die größte Jugendherberge sei eben von Bedeutung für die Jugendarbeit in ganz Mecklenburg-Vorpommern, begründet Ingo Trusheim die Sorge um deren Fortbestand. Trusheim ist Vorsitzender des CDU-Stadtverbands von Sassnitz und sachkundiger Bürger im Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales. „Die Jugendherberge in Prora ist für Projekte des Jugendaustauschs der Stadt Sassnitz ebenso wichtig wie für die Jugendfeuerwehren des Landkreises“, weiß er und fragt: „Wie geht’s also weiter mit der Jugendherberge in Prora?“ Auf Bitten ihrer Sassnitzer Parteifreunde stellte die CDU-Kreistagsfraktion daher eine Anfrage an die Kreisverwaltung. „Welche Verpflichtungen für die Jugendherberge Prora resultieren aus dem Erbbaurechtsvertrag mit dem Deutschen Jugendherbergswerk und wie ist der Erfüllungsstand?“, wollte Fraktionschef Andreas Kuhn wissen.

Jugendherberge Prora kann früher öffnen

Das DJH habe sich verpflichtet, „den nördlichen Teil des Objektes Block V in Prora als Jugendherberge und Jugendzeltplatz zu betreiben, Erbbaupacht zu zahlen sowie jährlich eine Instandhaltungsrücklage für das Objekt aufzubauen und verzinslich anzulegen“, antwortete Landrat Stefan Kerth ( SPD). Die Rücklage solle bis zu einer Höhe von 1,2 Millionen Euro aufgebaut werden. „Das DJH muss nach der Vereinbarung zur Bildung der Instandhaltungsrücklage aus 2011 jährlich zwischen 35 000 und 200 000 Euro einzahlen.“ Anfang des Jahres habe die Summe dieser Rücklage gut 318 000 Euro betragen. „Die Mittel sind in voller Höhe in das Erbbauobjekt zu reinvestieren oder nach Ablauf des Erbbaurechtsvertrages an den Landkreis Vorpommern-Rügen auszukehren.“ Allerdings habe man sich geeinigt, die Vereinbarungen in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie zeitweise zu modifizieren. „Dementsprechend erfüllt das DJH seine Verpflichtungen gegenüber dem Landkreis“, so Kerth.

Licht ins Dunkel der Mutmaßungen um Finanzsituation, Öffnungszeiten, Arbeitsbedingungen und Untervermietung versucht DJH-Sprecherin Miriam Gedrose zu bringen. Die Jugendherberge Prora sei ein Saisonhaus, das sich von Anfang November bis Ende März in die Winterpause begebe. Weil es aber für das kommende Jahr bereits viele Buchungen gebe, werde Prora bereits zwei Wochen früher zu Mitte März geöffnet. „Darüber freuen wir uns sehr, denn als größte Jugendherberge in MV ist das Haus insbesondere bei Jugendgruppen beliebt, die in Großgruppen reisen. Unser Hygienekonzept sorgt auch bei starken Gruppengrößen für sichere Verhältnisse“, so Gedrose.

Standorte bleiben hart bedroht

Richtig sei aber auch, dass der DJH-Landesverband rund 60 Prozent des geplanten Jahresumsatzes verloren habe. Stornierungen von Schulfahrten und Reisen von Jugendfeuerwehren, Sport- und Musikvereinen hätten zu einem Ausfall von rund sieben Millionen Euro geführt. „Sofern Finanzhilfen für die Ausfälle in 2020 greifen und das Jahr 2021 nicht durch weitere Reiseverbote betroffen ist, können wir überleben. Ist dies nicht der Fall, bleibt der Gesamtbetrieb mit seinen 14 Standorten weiterhin stark bedroht.“ Davon wären dann nicht nur die 14 Jugendherbergen – neben der in Prora sind es auf Rügen noch jene in Binz und Sellin – mit ihren 240 Mitarbeiter des Landes, sondern alle rund hundert Jugendübernachtungsstätten betroffen.

„Unsere sämtlichen ganzjährig beschäftigten Mitarbeiter befinden sich aktuell in Kurzarbeit und werden zum Saisonstart 2021 ihre Arbeit wieder aufnehmen. Somit erfüllen wir alle vertraglichen Verpflichtungen gegenüber unseren Mitarbeitern.“ Der Küchenbetrieb in Prora sei an den Internationalen Bund (IB) vergeben worden. Der sei somit Untermieter in Block V und nutze die Küche in Prora auch in der Winterpause.

Von Uwe Driest