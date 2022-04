Stralsund

Nach zwei harten Corona-Jahren ist die Deviner Jugendherberge hoffnungsvoll in die neue Saison gestartet. Viele der insgesamt 199 Betten in den unterschiedlichsten Häusern sind ausgebucht, besonders Klassen oder andere Jugendgruppen holen nun ausgefallene Fahrten nach – oder starten in die ersten gemeinsamen Reisen seit Pandemiebeginn.

„Sonst kommen die meisten Schüler im Juni. Doch nun haben wir schon viele Klassenfahrten“, sagt Miriam Gedrose, Sprecherin des Deutschen Jugendherbergswerks in MV. Auch Stralsund ist gut belegt. Mit mehr Urlaubsgästen wird ab Mai gerechnet. Zuvor haben die Einrichtungen in ganz MV jedoch zu kämpfen. Es fehlt an Personal. Viele Stammkräfte haben die Branche während der langen Schließzeiten durch Corona verlassen.

„Ich bin froh, dass wir unser Stammpersonal wieder reaktivieren konnten“, sagt Florian Brinkmann, Leiter der Stralsunder Jugendherberge in Devin. In anderen Einrichtungen sieht es weniger gut aus. So hilft sein Team auch auf Rügen aus, wenn es dort Engpässe gibt. Besonders dramatisch war die Situation in Waren an der Müritz. „Dort mussten wir uns gegen den Saisonstart entscheiden“, sagt Gedrose. Auch weil Personal fehlte, konnte man diese Herberge im Februar als Unterkunft für ukrainische Familien anbieten.

Jugendreisen für mehr Normalität nach Corona

Alle anderen elf Einrichtungen des Jugendherbergswerks MV starten aber fast wie gewöhnlich in die Saison. „Für Kinder und Jugendliche sind die Reisen enorm wichtig“, sagt Gedrose. „Es ist kein verzichtbarer Luxusurlaub, sondern für viele nach Homeschooling und digitaler Jugendarbeit der erste Schritt in Richtung Normalität.“

Das spürt man in Devin. Die Jugendlichen genießen das Naturidyll, die Spielplätze, den Strand oder die gemeinsamen Grillabende. Möglich machen dies die Mitarbeiter von Brinkmann, etliche davon leben direkt in Devin. Etwas mehr als zehn Leute sind wieder an Bord. Dennoch wird weiterhin nach Verstärkung gesucht. „Früher hatten wir jemanden, der sich speziell um das Programm kümmern“, sagt Brinkmann. Da wollen sie wieder hin. Gesucht werden landesweit Menschen, die Lust haben, mit primär jungen Gästen zu arbeiten. Gegen die Personalnot steuern die Jugendherbergen laut Gedrose mit attraktiven Jobangeboten. „Wir bieten ganzjährige, unbefristete Arbeit an“, sagt sie. „Nur so können sich die Teams langfristig weiterentwickeln.“

Jugendliche aus NRW lieben Devin – und den „Rasenden Roland“

Unter den ersten Jugendgruppen in Devin fanden sich etliche Stammgäste ein. Zu ihnen zählte die Nachwuchstruppe des Deutschen Roten Kreuz (DRK) aus Langenfeld (Nordrhein-Westphalen). Der langjährige Betreuer Peter Schäfer (67) hatte sich explizit Devin gewünscht – als Abschiedsziel nach 55 Jahren im Einsatz für das DRK. „Mir hat es hier am Sund immer am besten gefallen“, sagt er. „Man ist direkt am Strand und trotzdem abgeschieden, so dass die Kinder frei sein können.“

Guido Halbach (52) und Peter Schäfer (67) aus Langenfeld (NRW) betreuen die DRK-Jugendgruppe seit vielen Jahren. Quelle: Kay Steinke

Zudem sei Stralsund ein perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge in die ganze Region. „Der Spaß steht im Vordergrund“, sagt Finja Haritz (15), Schülerin aus Langenfeld. „Die Fahrt mit dem Rasenden Roland war besonders schön.“ So einen Zug würde sie sonst nur aus Filmen kennen. „Bei uns fährt eine S-Bahn“, sagt sie.

Jugendliche sind froh, dass ihre Fahrt nicht abgesagt wurde

Auch Luana Gageik gefiel die Fahrt mit der Kleinbahn am besten. Die 17-Jährige war zudem froh, dass ihre Fahrt nicht abgesagt wurde – wie es zuletzt am Stralsunder Younior-Hotel der Fall war. Das Haus in der Stralsunder Innenstadt am Tribseer Damm hatte Ende März die Tätigkeit als Jugendhotel komplett eingestellt – und bereits bestehende Verträge mit Reisegruppen gekündigt. Der Landkreis Vorpommern-Rügen braucht es als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine, dafür wurde es dauerhaft angemietet.

„Eine Absage wäre für uns aber auch nicht schlimm gewesen“, sagt Gageik. Innerhalb der Gruppe würden die Jugendlichen auch über die Krieg sprechen. „Uns ist es wichtig, dass die Ukrainer, die jetzt hier in Deutschland sind, auch ein Zuhause finden“, so die 17-Jährige.

Langfelder wollten ukrainische Kinder mit an den Sund nehmen

Die Langefelder hatten sogar angeboten, ukrainische Kinder mit auf den Ausflug an die Ostsee zu nehmen. „Damit sie etwas Schönes erleben“, sagt Guido Halbach, Leiter der DRK-Ortsgruppe Langenfeld. „Für unsere Kids wäre das kein Problem gewesen. Die hätten sich mit den Ukrainern auch mit Händen und Füßen verständigt.“ Gescheitert sei die Aktion letztlich an der deutschen Bürokratie. „Die Idee kam sehr kurzfristig. So schnell war die Umsetzung nicht möglich“, so Halbach.

Dennoch plant das DRK Langefeld bereits andere Aktionen in der Heimat. „Bei uns leben in der Nachbarschaft 40 Waisenkinder“, erklärt Halbach. „Sie hatten eine katastrophale Fahrt nach Deutschland.“ Auf dem Weg von Kiew nach NRW sei sogar deren Bus kaputt gegangen.

Problematische Verwechslung mit Yunior-Hotel

Für schnelle, unbürokratische Hilfe spricht sich auch Gedrose aus. „Wir engagieren uns mit unseren Möglichkeiten einerseits in der Ukraine-Hilfe, andererseits müssen wir schauen, dass nach Corona unsere eigentliche Jugendarbeit wieder in Gang kommt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil für die Integration“, sagt Gedrose. Ihr ist es wichtig, zu sagen, dass die Jugendherberge in Devin wieder Gäste und Jugendgruppen empfängt – auch weil es das DJV-Haus mit dem „Yunior Hotel“ verwechselt wurde.

„Die Schließung des Yunior Hotels Stralsund hat für große Verwirrung gesorgt“, sagt sie. „Wir bekamen Anfragen, ob wir ebenfalls schließen könnten, entweder aus wirtschaftlichen Gründen oder weil wir Geflüchtete beherbergen“, sagt sie. Dem sei aber nicht so. „Da liegt eine Verwechslung vor“, so Gedrose.

