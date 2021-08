Jugendherbergen in MV: „Wir werden noch lange brauchen, bis es wieder wie vor Corona ist“

Sellin

Den Jugendherbergen im Land geht es schlecht. Die Corona-Krise hat die 14 Häuser und ihre Mitarbeiter des Landesverbandes MV des Deutschen Jugendherbergswerkes (DJH) besonders hart getroffen. Sie haben zu kämpfen, um die großen Lücken zu füllen. Seit Juni hat nur die Hälfte wieder geöffnet: Neben Prora und Sellin auch Stralsund, Heringsdorf auf Usedom, Warnemünde, Born auf dem Darß und Mirow an der Mecklenburgischen Seenplatte.

Im letzten Jahr zählte das DJH MV nur ein Drittel seiner sonst üblichen Übernachtungen und musste einen Umsatzverlust von sieben Millionen Euro schlucken, informiert Miriam Gedrose vom DJH-Landesverband MV. Dabei habe kurz vor der Pandemie gerade alles so richtig rosig ausgesehen bei den Übernachtungszahlen, die 2019 um sechs Prozent gestiegen waren. Und auch die Vorbuchungen für das Jahr 2020 sahen sehr gut aus, sogar noch besser denn je.

Jugendreisen verhalten sich anders als Touristen

Doch dann kam im März 2020 der Lockdown und mit ihm die Stornierungswelle. „Jugendreisen verhalten sich anders als Touristen, das ist uns zum Verhängnis geworden“, so Gedrose. „Die Buchungen bei uns geschehen weit im Voraus, meist ein ganzes Jahr vorher. Schulklassen und Vereine haben sehr viele Absprachen zu treffen und Formalitäten zu klären, was viel Zeit benötige.

Auch dass es Pfingsten wieder langsam losging, sieben Herbergen öffneten und die große Umbuchungsaktion gestartet worden sei, half nicht viel: Zwar konnten Gäste und Personal umverteilt werden, doch die Löcher, die die ausgefallenen Klassenfahrten bei den Buchungen gerissen hatten, konnten Familienankünfte nicht wieder stopfen. Denn Familien verreisen in den Ferien, Klassen in der Schulzeit.

Bei den Gästen machen die Gruppenreisen 60 Prozent aus, 30 Prozent die Familien und 10 Prozent Natur- oder Sportreisende. Auf Rügen wird nur Binz ganzjährig betrieben, Prora und Sellin haben von Ende März bis Oktober geöffnet.

DJH setzt weiter auf Teilöffnungsstrategie

Auch in diesem Jahr setzt das DJH wieder auf die Teilöffnungsstrategie. So ist Binz mit seinen 169 Betten noch nicht am Netz. Allerdings sind in Kooperation mit der Gemeinde stattdessen Rettungsschwimmer einquartiert worden. Alle Häuser hochzufahren, wäre immer noch zu unwirtschaftlich.

Zudem haben sich einige Mitarbeiter ähnlich wie in der Gastronomie nach langer Kurzarbeit und Ungewissheit einen neuen Job gesucht. Das DJH sei seit der Krise offen für alternative Sondernutzungen, wenn eine touristische nicht möglich sei. So hatte man auch angeboten, Räumlichkeiten für Quarantäne- oder Impfzentren zur Verfügung zu stellen.

Trotz der Corona-Hilfen und jetzt offenen Türen bleibt es für das DJH ein hartes Brot. Denn in diesem Jahr hat die Saison später begonnen und April, Mai und Juni sind die Hochzeiten für Klassenfahrten, die komplett wegbrachen. „Das lässt sich nicht alles wieder durch den Sommer aufholen. Wir werden noch lange brauchen, bis es wieder wie vor Corona ist, damit müssen wir zurechtkommen“, meint Miriam Gedrose.

Nachfrage nach Jugendreisen in letzten Jahren gesunken

Denn hinzu kommt, dass die Nachfrage nach Kinder- und Jugendreisen in den letzten zehn Jahren ohnehin gesunken sei. Das hatte bereits erste Schließungen von Herbergen im Land zur Folge, wie in Barth und in Ueckermünde, weil die Ausgaben größer waren als die Einnahmen. Nun habe die Pandemie auch noch viel Jugendarbeit zunichte gemacht und in vielen Familien die finanziellen Belastungen erhöht. Sicherheit für Klassenfahrten und Förderungen von Jugendbegegnungen seien jetzt wichtige Signale aus der Politik, so Gedrose und hofft auf das sogenannte Aufholprogramm des Bildungsministeriums.

Ein Flaggschiff unter den Herbergen im Land gebe es nicht. Prora mit 400 Betten als die größte und auch deutschlandweit eine Hausmarke, sei die bekannteste. Aber auch Warnemünde habe enorme Strahlkraft. Beliebt seien ebenfalls die Kleinode in Mirow und Born. Burg Stargard, wo wegen der großen Zimmer nur Klassen beziehungsweise Gruppen Quartier beziehen, betreibe ein sehr gutes Stammkundenmanagement, so Gedrose.

Jedes Haus kann etwas besonders gut

„Nicht alle Herbergen haben alles, aber jede kann etwas besonders gut“, betont Miriam Gedrose. In diesem Sinne hätten alle Häuser ein Profil entwickelt, mit dem sie eine spezielle Klientel anlocken. In Prora sind es die Themen Umwelt und Natur, in Binz Kunst und Kultur und in Sellin Sport und Gesundheit.

„Wir haben als Stammgäste viele Vereine hier, wie Judokas, Cheerleader, Fußballer oder auch Schwimmlager“, informiert Dirk Steiniger, seit 2004 Angestellter und seit 2015 Herbergsleiter in Sellin mit 156 Betten. Es gibt viele Kooperationen, beispielsweise mit dem Selliner Schwimmbad und Skaterpark, der Baaber Segel- und Surfschule und dem Seilgarten in Prora. Im Moment sind zwei Schulklassen aus Sachsen und Berlin angereist und viele Familien. Wer anreist, muss getestet, geimpft oder genesen sein. Im Haus – bis auf die Zimmer – gilt Maskenpflicht. Im Speisesaal, wo sonst 150 Leute reinpassen, wird in drei Zeitfenstern à 50 Mann gegessen.

Zimmer mit Dusche ideal für Familien

Mecklenburg-Vorpommerns größte Jugendherberge in Prora wurde im Jahre 2011 eröffnet. Quelle: Stefan Sauer

Während es in Prora mit Zeltplatz wegen der gemeinschaftlichen sanitären Anlagen Belegungsbegrenzungen gebe, kann Sellin alles anbieten. Gerade für Familien ist das Haus im Kiefernweg, das zu DDR-Zeiten eine Kaserne war, ideal, weil alle Zwei- und Vierbettzimmer WC und Dusche haben. Turnhalle, Volleyballplatz, Tischtennisplatten, Spielplatz stehen den Gästen zur Verfügung, ebenso der neue multifunktionale Kunstrasenplatz und die Grillhütte. Beides sei noch kurz vor der Pandemie errichtet worden.

Man hoffe wenigstens auf einen Buchungsstand wie 2020, doch der sei schon bitter gewesen, so Miriam Gedrose. Das Jugendherbergswerk ist ein gemeinnütziger Zweckbetrieb, der keine Gewinne und Rücklagen erwirtschaften darf. „Wir hoffen, dass wir das 2022 ökonomisch wieder hinbekommen, dass wir investieren können“, so Miriam Gedrose.

