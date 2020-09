Sassnitz

Wenn sie die Supermarkt-Kasse ansteuern, versucht mancher Kunde, sich mit seinem Korb noch schnell vor sie zu drängeln. Denn bei Sebastian Kleindienst und seinen Mitstreitern vom Sassnitzer Jugendbeirat dauert das Kassieren in der Regel länger: Fünf Körbe schieben die jungen Leute durch die Regalreihen, packen sie voll bis zum Rand und am Ende den Inhalt aufs Band. Hinter ihnen droht schnell ein Kassen-Stau, was ihnen vorwurfsvolle Blicke einbringt. Dabei sind sie keine Hamsterkäufer, ganz im Gegenteil: Nichts von alledem ist für sie. Die Jugendlichen kaufen für ältere Sassnitzer ein. Seit einem Jahr bieten sie Senioren der Stadt diesen Einkaufsdienst an – demnächst ganz umweltfreundlich auf zwei Rädern.

Kaufhalle im Rügener Ring geschlossen

Die Idee erinnert entfernt an die der Timur-Pioniere: Mädchen und Jungen unterstützten alte Menschen bei der Bewältigung des Alltags. Die Hilfe reichte vom Kohlenholen über die Entsorgung der „Altstoffe“ bis hin zum Einkaufen. Die Sassnitzer Jugend beschränkt sich in ihrem Projekt auf Letzteres. „Das war vor einem Jahr auch eines der größten Probleme für viele ältere Bewohner, vor allem im Rügener Ring“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Sebastian Kleindienst. Der Netto-Markt in dem Wohngebiet hatte geschlossen. Wer kein Auto hat oder schlecht zu Fuß ist, für den ist das Einkaufen seitdem umständlicher und anstrengender, für manchen gar unmöglich geworden. Der Jugendbeirat beschloss, zu helfen.

Einkaufshilfe für 70 Sassnitzer Senioren

„Wir hatten anfangs geplant, gemeinsam mit den Senioren einkaufen zu fahren.“ Doch dafür gab es so gut wie keine Nachfrage. Leicht zu transportierende Grundnahrungsmittel, wie Butter, Eier oder Ähnliches, holten sich die älteren Sassnitzer auch weiterhin gern selbst. Die ersten zwei, drei Omas, die die Dienste der Jugend in Anspruch nahmen, brauchten vor allem jemanden, der ihnen die schweren Wasserflaschen und Kartoffelnetze nach Hause bringt. Mittlerweile sind die Einkaufslisten länger und vielfältiger geworden – und die Zahl der „Kunden“ rasant gestiegen. Etwa 70 Sassnitzer nehmen derzeit jede Woche die Dienste der jungen Helfer in Anspruch. Einzelhaushalte steuern die Einkäufer ebenso an wie Senioren-Wohngemeinschaften.

„Mit dem Beginn der Corona-Krise ist die Nachfrage nach unserem Angebot stark gestiegen“, sagt Kleindienst. Zum einen sind gerade ältere Menschen vorsichtiger und in der Regel mehr um ihre Gesundheit besorgt und wollen das Risiko einer Ansteckung minimieren, indem sie Menschenansammlungen, wie in den Kaufhallen, meiden. Anderen wiederum fällt das Einkaufen mit Schutzmaske noch mehr schwer als ohnehin schon. Sie rufen beim Jugendbeirat an und geben dort ihre Bestellung auf. Die Einkaufs-Trupps schwirren dann ein- bis zweimal pro Woche aus und arbeiten die Einkaufslisten ab. Da kommt einiges zusammen, weiß Sebastian Kleindienst. „Die meisten Mitarbeiter in den Supermärkten wissen mittlerweile Bescheid und öffnen dann eine zusätzliche Kasse, wenn wir mit unseren Körben anrollen.“

Bislang hauptamtlicher Koordinator

Rund 15 junge Leute im Alter zwischen 14 und 23 Jahren kümmern sich um die Einkäufe. Dass auch junge Erwachsene dabei sind, ist für das Projekt ein Segen. Irgendjemand muss den Transporter ja fahren, in den die Waren gepackt werden. Bislang konnte sich der Jugendbeirat dabei auf eine junge Frau verlassen, die über eine Förderung für den einjährigen Projektzeitraum beschäftigt werden konnte. Sie nahm die Bestellungen entgegen, die telefonisch oder per E-Mail eingingen, und koordinierte die Verteilung. Mit der Förderung endete auch die befristete Anstellung. „Wir werden das Projekt aber ohne hauptamtliche Mitarbeiter fortführen“, verspricht Sebastian Kleindienst.

Post von der Bundeslandwirtschaftsministerin

Zum einen bekommen die Jugendlichen jetzt Unterstützung durch einen Bundesfreiwilligendienstleistenden. Zum anderen hat das Bundeslandwirtschaftsministerium den Sassnitzern eine Förderung in Höhe von 6560 Euro zugestanden, wie die Rügener Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner ( Die Linke) informierte. „Ehrenamt stärken. Versorgung sichern“, heißt das Sonderprogramm in der Corona-Krise, über das die Hilfe für die Sassnitzer finanziert wurde. „Auch wenn zwischenzeitlich viele Kontaktbeschränkungen wieder aufgehoben wurden, müssen doch immer noch eine Vielzahl von weiterhin bestehenden Auflagen und neue Rahmenbedingungen eingehalten werden. Das führt zu erheblichen Einschränkungen sowie zusätzlichen Aufwendungen und Kosten, die wir durch unsere Förderung abfedern wollen“, schreibt die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner in ihrem Brief an die Rügener Abgeordnete.

Fahrräder , Anhänger, Masken und Tablets

Auf das Geld hat man in Sassnitz schon gewartet. Das Projekt „Vom Regal in den Kochtopf. Einkaufshilfen für den Alltag“ soll neu organisiert werden – ohne hauptamtlichen Koordinator. „Wir wollen das jetzt über eine Art Patenschaft regeln, die jeweils ein Team für mehrere Senioren übernimmt“, erklärt der Beirats-Vorsitzende. Statt mit dem Bus oder eigenen Autos werden die Trupps mit Fahrrädern und Anhängern zum Einkaufen fahren. Für die Anschaffung der Drahtesel, der Hänger und der Boxen soll das Geld genutzt werden. Fünf solcher Gespanne könne man vielleicht so finanzieren, so Kleindienst, der hofft, dass auch noch genügend Geld zum Kauf von Masken, Visieren und Desinfektionsmittel übrig bleibt – und vielleicht auch noch für sogenannte Tablets, kleine, mit spezieller Software ausgestattete Computer, auf denen die Einkaufswünsche der Senioren direkt landen.

Einkaufen ist nicht gleich Shoppen

Für viele Jugendliche ist Einkaufen die liebste Freizeitbeschäftigung. Mit dem, was die Sassnitzer im Ehrenamt leisten, hat das aber nicht viel zu tun. „Shoppen ist mehr Bummeln und Stöbern nach Dingen, wie zum Beispiel tollen Klamotten. Das ist in der Tat bei vielen beliebt“, sagt Sebastian Kleindienst. Der Wochen-Einkauf von Lebensmitteln ist für manchen dagegen Neuland. „Das mussten einige zu Hause noch nie machen. Für die ist das eine ganz neue Erfahrung.“ Für die Fürsorge zahlen die Senioren fünf Euro pro Einkauf. Das Geld wird größtenteils zur Deckung der Fahrtkosten bei Einkäufen mit dem Bus und zur Finanzierung des Bundesfreiwilligendienstleistenden eingesetzt. Von dem, was dann übrig bleibt und was ihnen die Kunden ab und an als kleines Trinkgeld zustecken, wollen sich die jungen Leute einen schönen Tag in der Rostocker Trampolinhalle machen.

Von Maik Trettin