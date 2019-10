Garz

Wie die Polizei mitteilt, wurden Feuerwehr und Polizei gegen 20.40 Uhr am Sonntagabend über eine Rauchentwicklung in einer Bankfiliale in der Langen Straße in Garz informiert. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Garz und Groß Schoritz eilten zur Einsatzstelle. Dort brannte es im Vorraum der Bank. Diesen konnten die Wehrleute schnell löschen.

Bewohner des Hauses wurden durch die Melderin des Brandes informiert worden und verließen vorsorglich ihre Wohnungen. Verletzte gab es keine.

Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der Brand durch einen 16-jährigen und 15-jährigen Jugendlichen gelegt wurde. Die beiden Jugendlichen aus Garz zündeten eine Jacke im Vorraum der Bank an. Dabei entzündete sich ein Holzregal, in dem Überweisungsträger und Informationsmaterial lagerten. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Es wurde Anzeige wegen versuchter schwerer Brandstiftung aufgenommen.

Von RND/axl