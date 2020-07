Jugendliche zündeln in Altefährer Bushaltestelle

Altefähr

Wegen Sachbeschädigung müssen sich vier Jugendliche von der Insel Rügen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren verantworten. Wie die Polizei mitteilte, wird den drei Jungen und dem Mädchen vorgeworfen, am Dienstagabend in einer Bushaltestelle in Altefähr ein Feuer entfacht zu haben. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen.

Über 5000 Euro Sachschaden

Nach ersten Erkenntnissen hatten die Jugendlichen Kissen von einem Sperrmüllhaufen mit in die Haltestelle genommen, auf der Sitzbank abgelegt und angezündet. Sowohl die Sitzbank als auch Glasscheiben der Haltestelle wurden beschädigt. Die Polizi schätzt den Sachschaden auf mehr als 5000 Euro.

