Jugendring Rügen: Wir suchen einen ausgedienten Bus!

Bergen

Nach der erfolgreichen OZ-Weihnachtsaktion beginnt im Jugendring Bergen jetzt die Suche nach einem geeigneten Fahrzeug. Die OZ-Leser haben über 15000 Euro gespendet, knapp 4000 Euro fließen an die Tierrettung Vorpommern-Rügen für eine neue Igelstation, 11 000 Euro an den Jugendring. Mit dem Geld soll ein Veranstaltungsbus angeschafft werden, der den Jugendlichen auf der Insel ein bisschen mehr Freizeitvergnügen ermöglicht.

Denn auf dem Land ist das jung sein oft schwierig, unabhängig von den Einschränkungen in der Corona-Pandemie. Um in einen der wenigen Jugendclubs zu kommen, ist man auf den ÖPNV angewiesen- oder das Elterntaxi. Deshalb will der Jugendring einen Bus auf die Beine stellen, der als Partymobil von Ort zu Ort fährt. 

Fahrer und DJs stehen bereit: Nun fehlt der Bus

„Wir haben bereits viele Freiwillige gefunden, die an diesem Projekt mitwirken wollen“, erzählt Corinna Gregul vom Jugendring. „Fahrer, DJs und Leute, die sich mit Technik auskennen.“ Einen großen Teil der Spendensumme erfordert auch der Umbau: Denn der Bus soll mit einer Musikanlage ausgestattet werden, was wäre eine Party schließlich ohne Musik!

Jetzt aber steht für den Jugendring die größte Aufgabe bevor: Die Suche nach einem geeigneten Mobil. „Wenn irgendein OZ-Leserin oder eine OZ-Leser noch einen alten Kleinbus hat, der günstig abzugeben oder zu verschenken ist, würden wir uns riesig freuen.“ In Frage kommt ein Kleinbus oder ein großer Transporter, idealerweise so hoch, dass man im Lade/Lieferraum bequem stehen kann. Fahrbereit sein sollte er natürlich noch: Schließlich soll er auf Rügen unterwegs sein. Großes Vorbild ist die „Fette Elke“, ein zum Partymobil umgebauter Mercedes Sprinter Baujahr 1996 mit extrahohem Fonds.

Auch ein ausgedienter Transporter kommt in Frage

Aber auch ein ausgedienter Transporter käme in Frage. „Bitte schauen Sie doch mal, ob es nicht ein Fahrzeug in ihrem Umkreis gibt, was sich für dieses Vorhaben eignen würde“, appelliert Corinna Gregul. „Das würde den Jugendlichen auf der Insel mit Sicherheit eine große Freude bereiten.“ Angebote oder Vorschläge bitte an juri@jugendring-ruegen.de oder telefonisch an 03838/828610. Auch wer gerne noch etwas Spenden möchte und das im Weihnachtstrubel verpasst hat, ist herzlich eingeladen. Unter der Verbindung: Kontoinhaber: Jugendring e.V. IBAN: DE49 1505 0500 0102 0555 13, Betreff: OZ- Weihnachtsaktion ist das noch bis Mitte Januar möglich.

Von Anne Ziebarth