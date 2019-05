Sassnitz

Am Wochenende machte Sassnitz den Auftakt der diesjährigen Jugendweihefeiern. Zum siebten Mal in Folge lag der Festakt in der Sporthalle Dwasieden in der Hand des Jugendbeirats Sassnitz. 60 Achtklässler der Regionalen Schule Sassnitz hatten sich im Vorfeld ihres großen Moments in fünf Jugendstunden den Themen Sexualität, Sucht und Drogen, Finanzen und Umgangsformen bei Tisch gewidmet. Wir Jugendbeiratsvorsitzender Sebastian Kleindienst sagte, seien die Jugendlichen mit den Möglichkeiten des sozialen Engagements in der Gemeinschaft bekannt gemacht worden. „Der Jugendbeirat pflegt die Tradition der Jugendweihe, weil ihm die Nähe zu den Jugendlichen über die sieben Monate der Vorbereitung sehr wichtig ist“, sagt Kleindienst. Der Beirat zählt derzeit 50 Mitglieder.

Zur Galerie 60 Achtklässler empfingen am Wochenende in Sassnitz die Jugendweihe.

„Die Feierstunde am Wochenende gehört zu den größten gesellschaftlichen Veranstaltungen in Sassnitz.“ 750 Besucher waren gekommen, darunter 100 Mitwirkende. Mit dabei: Landrat Stefan Kerth ( SPD), Bürgermeister Frank Kracht (parteilos), Stadtpräsident Norbert Thomas ( CDU) und der Vorsitzende des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Soziales Norbert Benedict ( SPD). Das eineinhalbstündige Kulturprogramm gestalteten die Sassnitzer Blasmusikanten, die BigBand der Musikschule Vorpommern-Rügen/Bergen und die Teilnehmer des Dance Cups 2018, „Remind Reloaded“. Außerdem präsentieren Jan Thürmer und Doreen Nieman vom Jugendbeirat lebendige, zum Teil aber auch nachdenkliche lyrische Beiträge.

Jens-Uwe Berndt