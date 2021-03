Stralsund/Bergen

Die prunkvollen Kleider und schnieken Anzüge vieler Mädchen und Jungen aus Stralsund und von der Insel Rügen müssen vorerst im Schrank bleiben. Denn schon seit Februar steht fest, dass viele Jugendweihen verschoben sind. Eigentlich waren die Feierlichkeiten wie sonst üblich im Mai angesetzt. Jetzt spekulieren die Veranstalter auf August und September 2021.

„Es ist niemals schön, eine Veranstaltung zu verschieben“, sagt Michaela Block, Ansprechpartnerin beim Verein „Jugendweihe Vorpommern-Rügen“. Und dennoch hat sich der Verein bereits im Februar für diesen Schritt entschieden. Obwohl die Zahlen da noch zu sinken schienen, habe sie nicht dran glauben können, dass im Mai Veranstaltungen mit bis zu 200 oder gar 400 Personen stattfinden können: „Ins Theater in Putbus passen 230 Personen. Selbst wenn ich mit 80 Personen feiern dürfte, wäre ich glücklich. Ich glaube jedoch nicht, dass das geht“, sagt sie.

Ersatztermin im August und September

Stattdessen hofft die Organisatorin auf August und September. Die Teilnehmer wurden bereits im vergangenen Monat über die Ersatztermine informiert. Für die Rügener käme der 7. August oder der 4. September in Frage. In Stralsund wurde der 14. oder der 21. August angesetzt. „Wir haben zwei Termine ausgewählt, um angesichts der politischen Entscheidungen flexibler reagieren zu können. Wir versuchen dennoch, den Eltern spätestens Anfang Mai einen der beiden Tage zu nennen“, so Michaela Block.

Schon im letzten Jahr konnte der Verein alle Jugendweihen aus dem Frühjahr im Sommer nachholen. Weil das so gut funktioniert hat, hält Michaela Block auch für 2021 daran fest: „Und wenn wir es wieder mit Einschränkungen durchführen müssen, bekommen wir das auch hin. Wir blicken optimistisch auf den Sommer“, sagt sie.

Feierstunde im Stralsunder Theater 2020. Quelle: Soeren Carl

Auch Jugendweihen in 2021 mit Einschränkungen?

Dennoch müsse geschaut werden, unter welchen Bedingungen die Veranstaltungen stattfinden dürfen: „Wenn ich wegen der Abstandspflichten wieder eine Stuhlreihe Platz lassen muss, passen nur die Hälfte der Gäste hinein“, sagt sie. In diesem Fall brauche der Verein einen zweiten Tag für alle Teilnehmer, doch das kostet der Organisation zusätzlich Geld: „Im besten Fall feiern wir so wenige Veranstaltungen mit so vielen Menschen wie möglich. Immerhin müssen wir auch als Verein schauen, dass wir kostendeckend arbeiten.“

Es war eine schwere Entscheidung, die die Organisatoren des Vereins dort treffen mussten. Immerhin sind 180 Teilnehmer von der Insel Rügen und 90 Teilnehmer aus der Hansestadt Stralsund von dem Entschluss betroffen. Und dennoch fühlt sich Michaela Block nach dem Bund-Länder-Gipfel am Montag in diesem Schritt umso mehr bestätigt: „Über die Veranstaltungsbranche wurde an diesem Tag überhaupt nicht gesprochen“, sagt sie.

Regionale Händler sollen auch profitieren

Für sie stehe die Sicherheit aller Teilnehmer und der Familien an erster Stelle. Hinzu kommt, dass unter den derzeitigen Maßgaben nach der öffentlichen Feierstunde keine privaten Feierlichkeiten stattfinden könnten. Und sie nennt noch einen Grund: „Wir sind ein regionaler Verein und wollen auch unseren regionalen Händlern die Chance geben, Kleider und Anzüge zu verkaufen und nicht, dass alles bei Amazon bestellt wird“, sagt Michaela Block. Weiter denke sie auch an die Gastronomie, die Künstler und Veranstalter.

Auch beim zweiten Verein, der im Landkreis Jugendweihen anbietet, ist derzeit noch vieles unklar. Anke Meißner arbeitet bei dem Anbieter „Jugendweihe Mecklenburg-Vorpommern“ und ist für die Jugendweihen in Stralsund und auf Rügen zuständig. Bislang kann die Organisatorin keine finale Aussage treffen: „Wir wollten die Sitzung gestern Abend abwarten und haben uns das Ziel gesetzt, bis Ende März zu entscheiden.“

Ersatztermine haben die 148 Teilnehmer auf Rügen und 98 in Stralsund dennoch schon erhalten, denn dass die Veranstaltungen tatsächlich vertagt werden, sei nicht unwahrscheinlich, so Anke Meißner. In diesem Fall würden alle Feierstunden am 14. und 21. August im Putbuser Theater stattfinden. Im Stralsunder Theater werden die Jugendweihen dann am 7. August und 11. September abgehalten.

Die Organisatorin hat sich bereits auf alle Eventualitäten vorbereitet. Sie plant die Feierstunden mit einer begrenzten Besucherzahl durchzuführen, wenn es die Beschränkungen nicht anders zulassen: „Im vergangenen Jahr durften die Jugendlichen auch nur mit sieben Personen kommen“, so Anke Meißner. Sollte das nicht ausreichen, müsse man zusätzliche Feierstunden an den Tagen planen.

Vorbereitungen für 2022 laufen

Vorbereitungen auf die Jugendweihe, sogenannte Jugendstunden, konnten in diesem Jahr nicht stattfinden. Eigentlich ist es Tradition, dass die Mädchen und Jungen einen Tanzabschlussball haben, einen Knigge-Kurs besuchen können oder etwas über Rechte und Pflichten lernen.

Der „Jugendweiheverein Vorpommern-Rügen“ möchte das, sofern es möglich sein wird, für die diesjährigen Teilnehmer im Mai oder Juli anbieten. Zusätzlich steckt der Verein bereits in den Vorbereitungen der Jugendweihen 2022: „Dann wird es hoffentlich endlich wieder ein Jahr ohne Corona“, so Michaela Block.

Von Lena-Marie Walter