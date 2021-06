Breege/Juliusruh

Endlich einmal selbst zur Mörtelkelle greifen zu dürfen, ist der Traum so manchen Steppkes. Wenn es dabei um die Grundsteinlegung der eigenen Kindertagesstätte geht, werden sich die Lütten wohl noch in vielen Jahren ziemlich genau daran erinnern, an welcher Stelle sie ihre Erinnerungen und Bilder einbetoniert haben. Nachdem das bisherige Gebäude in Breege immer deutlicher eine Sanierung einfordert, wurde mit dem Gelände in Juliusruh – hinter dem Haus des Gastes – der ideale Platz für ein neues Domizil gefunden.

Die neugierigen Mädchen und Jungen wollten da mit ihren Erzieherinnen selbstverständlich gleich einen ersten Rundgang machen und ließen sich nach dem Versenken der Zeitkapsel schon die Anordnung der Räume erklären. „Bis zum Jahresende soll die neue Kita fertig sein und bei dem bisherigen Fortschritt bin ich da zuversichtlich, dass dieses Ziel auch eingehalten wird“, meint Bürgermeister Arno Vetterick, der auf das Werk der regionalen Bauunternehmen vertraut.

Schnell am Strand und im Wald

„Kurze Wege zu Wald und Strand sind beste Voraussetzungen, glücklich aufzuwachsen“, meint Christian Meyer, Vorsitzender des Kita-Trägers Wurzeln, Flügel & Mee(h)r. „Altersbedingt wurde jetzt einfach ein Neubau notwendig. Die Lage des Grundstücks bietet auch ein paar mehr Möglichkeiten. So müssen die Kinder nicht mehr zur Straßenseite raus und für viele Eltern liegt es auf dem Arbeitsweg“, meint Christian Meyer. Schließlich werden hier längst nicht nur die Knirpse aus der eigenen Gemeinde betreut, sondern auch Mädels und Buben von ganz Wittow.

Statt bisher 26 Plätzen wird hier nun Raum für zehn Krippen- und 20 Kita-Kinder geschaffen. „Ein paar Plätze sind auch noch frei“, verrät der Vereinsvorsitzende. Für den Natur- und Waldkindergarten scheint die Lage traumhaft. „Der Standort ist ideal, die Kinder möglichst viel draußen spielen zu lassen und ihnen Natur nahe zu bringen“, meint Christian Meyer.

Kita ist Daseinsvorsorge für die Gemeinde

Dass die Gemeinde hier als Bauherr auftritt und sich für den Neubau einer Kita stark gemacht hat, ist für den Bürgermeister selbstverständlich. „Es ist für uns eine Daseinsvorsorge. Da schließt sich ein Kreis. Wir wollen doch nicht nur Ferienwohnungen, sondern Leute, die bleiben. Dazu gehört auch, dass Kitaplätze vorhanden sind“, macht Arno Vetterick deutlich. Gerne hätte die Gemeinde das alte Kitagebäude saniert. Da die Aussicht auf eine Förderung für einen Neubau jedoch Erfolg versprechender ist, entschied man sich schnell für das Grundstück im Gemeindeeigentum. So können die eingeplanten 1,2 Millionen Euro mit einer Finanzspritze vom Land in Höhe von rund 75 Prozent aufgebracht werden.

Plan-Ansicht Kita-Neubau Juliusruh. Quelle: Benter-Siggelkow-Bauplanung GbR

Ein lachendes und ein weinendes Auge

Die Erzieherinnen blicken mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf den bevorstehenden Ortswechsel. „Wenn die Kita seit 1996 in dem alten Gebäude untergebracht ist, fällt es natürlich auch schwer. Aber wir sind glücklich, dass die Gemeinde am Kindergarten festhält und so ein attraktives Grundstück zur Verfügung stellt“, sagt Birgit Wille, die seit anderthalb Jahren als Erzieherin im Natur- und Waldkindergarten tätig ist.

Ihre Kollegin Gudrun Rossol wird sich in den neuen Räumlichkeiten nicht mehr einrichten. „Ich gehe ab Oktober in Rente und erlebe das nicht mehr. Ich hoffe aber, dass sich bis dahin eine neue Kollegin findet, die sich hier wohlfühlen kann“, meint Gudrun Rossol.

Richtfest schon in greifbarer Nähe

Nils Siggelkow vom Planungsbüro zeigt sich ebenfalls begeistert, den Bau einer Kita begleiten und betreuen zu dürfen. „Wir haben das Erscheinungsbild des Gebäudes der Ansicht von drei kleinen Fischerhäuschen nachempfunden. Außerdem wird viel Holz verwendet und auch eine Belüftungsanlage ist gleich eingeplant“, erklärt der Ingenieur von der Benter-Siggelkow-Bauplanung.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Gebäude ist ebenerdig besonders kinderfreundlich, bietet aber in den Gruppenräumen der größeren Kita-Kinder die Möglichkeit, eine Treppe als Spielgerät auf dem Weg zum Spielboden im Obergeschoss zu benutzen. Auch er hat die Fertigstellung des neuen Kita-Hauses zum Jahresende fest im Blick. „In vier Wochen können wir dann wohl schon Richtfest feiern“, sagt Nils Siggelkow mit Blick auf die ersten, bereits hochgezogenen Wände.

Von Wenke Büssow-Krämer