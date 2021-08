Thiessow

Zum ersten Mal fand auf Rügen das Jugend NaturfilmCamp Grünstreifen unter dem Motto „Filme drehen für unsere Erde“ statt. Zwölf Mädchen und Jungen von der Insel sowie aus dem gesamten Bundesland haben daran vom 26. bis 30. Juli teilgenommen und gemeinsam spannende Filme produziert. Mit den Filmen sollen andere junge Menschen für den Schutz unserer Umwelt begeistert werden. Ein Medienseminar zum richtigen Umgang mit Facebook & Co. rundete die Veranstaltung ab. Das Basislager war auf dem Campingplatz Thiessow. Von dort aus ging es zu den Drehs hinaus in die Natur des Biosphärenreservates Südost-Rügen.

Mit Medienpädagogen erstes Drehbuch erstellt

Gemeinsam mit den Medienpädagogen erstellten die Teilnehmer während des Camps ihr erstes Drehbuch, lernten den Umgang mit Kamera und Ton und sammelten erste Schnitterfahrungen. Dabei erlebten die Jugendlichen die einzigartige Natur hautnah. Als Filmteam agierten sie gemeinsam und entwickelten ihren eigenen (Film-)Spirit!

Und das Beste: Die fertigen Filme werden auf dem Darßer NaturfilmFestival ihre Premieren feiern. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr vom 5. bis 10. Oktober statt. Geplant ist eine Mischung aus Präsenz- und Onlineveranstaltungen, informiert Annett Storm, Geschäftsführerin und Vorsitzende des Fördervereins Nationalpark Boddenlandschaft, der bei der Organisation der Camps hilft.

Filmpreis mit 1500 Euro dotiert

Die Jugendlichen können nun sogar ihren ersten Filmpreis gewinnen. Die Stiftung Umwelt- und Naturschutz MV dotiert in diesem Jahr den GrünStreifen-Filmpreis mit insgesamt 1500 Euro. Dabei werden alle Teilnehmer bedacht und stehen im Rampenlicht. Eine professionelle Jury, bestehend aus Kilian Helmbrecht (Atara Film), Angelika Sigl (Text- und Bild Medienproduktion) und Tom Synnatzschke (NDR Naturfilm) werfen einen wohlwollenden Blick auf alle Filme.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die GrünStreifen-NaturfilmCamps wurden von der Deutschen NaturfilmStiftung in Zusammenarbeit mit Glashäger entwickelt. Sie finden abwechselnd an verschiedenen Orten in Mecklenburg-Vorpommern statt und werden durch das Filmbüro MV aus Wismar medienpädagogisch unterstützt.

Von OZ