Junge Piraten entern in Bergen ihr neues Wikingerschiff

Bergen

Eingemummelt in wetterfeste warme Overalls stapfen die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Goedeke Micheel über den Innenhof. Hier steht es, das neue prachtvolle Spielgerät. „Getreu dem Namen unserer Einrichtung, haben wir uns für ein Wikingerschiff entschieden“, sagt Leiter Michael Ramm. Als Anlass wurde der 32. Kita-Geburtstag genommen.

Krabbeln, klettern, hangeln: In diesem zweiteiligen Holzschiff wurden viele Elemente verbaut. Während die ersten Kinder durch das grüne Bullauge am Bug kletterten, eroberten andere Spielkameraden den Ausguck. „Dieses Gerät anzuschaffen, war eine gute Idee. Die Kinder haben mächtig Spaß“, sagte Dörte Sloot. Die Geschäftsführerin vom Träger Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Rügen beobachtete vom Rand aus, wie die Kinder juchend über die Holzplanken flitzten.

Kita plant Umzug

Zu viele alte Spielgeräte stehen auf dem Hof der Einrichtung, einige sind mehr als 25 Jahre alt. So entstand die Idee einer Neuanschaffung. „Ein Dank geht an den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Gerald Tietze. Er hat dieses Projekt damals initiiert und vorangetrieben“, sagt sie. So sind durch zahlreiche Spenden von Firmen und Privatpersonen 11 000 Euro zusammengekommen. Weitere 11 000 Euro hatte der Verein über Bußgelder vom Gericht eingenommen. „Die restliche Summe haben wir beigesteuert“, sagt sie. Insgesamt 30 000 Euro hat das neue Tobe-Element auf dem Goedeke-Micheel-Hof gekostet.

Mitarbeiter der Sagarder Firma SAW Garten- und Landschaftsbau haben in den vergangenen Tagen das Erdreich entsorgt und die Grube ausgehoben. Das Fuhrunternehmen Frank Dalmann aus Bergen brachte Kies und goss die Fundamente. „In zwei Tagen stand das neue Spielgerät auf unserem Hof. Abschließend habe ich zusammen mit den Vertretern vom Elternrat die Grube mit Kies gefüllt“, so Michael Ramm. Die Kita plant in den nächsten Jahren einen Umzug innerhalb des Stadtteils. „Das Spielgerät ist so verbaut, dass es mit uns umziehen kann“, sagt Geschäftsführerin Dörte Sloot.

Von Mathias Otto