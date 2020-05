Putbus

Es ist die Liebe zur Musik und zum Experimentieren mit Tönen und einzigartigen Klängen, die den jungen Architekten Malte Sodmann, Physiker Paul Reiß und Tontechniker Jannis Tolk eint. Seit 2014 fertig das Trio unter dem Namen „ Inselklang“ in seiner Rügener Manufaktur in präziser Handarbeit skulpturenartige Lautsprecher an. Stets auf der Suche nach dem „guten Ton“ tüfteln die Jungs an ihren Klangkunstobjekten, mit denen sie als Kunst-Installation unter anderem den öffentlichen Raum beschallen.

Da kam die Idee von Rüganer Björn Hinze, verlassene Orte der Insel zur Corona-Zeiten musikalisch zu bespielen, gerade recht. „ Fernbeziehung mit Rügen“ heißt das Projekt, bei dem die vier Jungs gemeinsam mit weiteren Akteuren aus dem Bereich Film und Social Media sowie regionalen DJ’s die Insel zum Klingen bringen.

Anzeige

Verlassene Orte der Insel bespielen

„Ursprünglich war geplant, in kleinem Rahmen Garten- oder Wohnzimmerkonzerte zu veranstalten“, sagt Initiator Björn Hinze. „Nach dem Shutdown und der Sperrung der Insel zum Schutz vor Corona ist die Idee entstanden, die verlassenen Orte der Insel zu bespielen, die sonst von Touristen belebt werden.“

Weitere OZ+ Artikel

Beim Projekt „Fernbeziehung mit Rügen“ wurden leere Orte der Insel zu Corona-Zeiten bespielt: Hier Ideengeber Björn Hinze, der als DJ „bjørnbørge“ die Marina „Im Jaich“ in Lauterbach bespielt. Quelle: Burwitz-Pocha

Dazu gehören die Seebrücke in Binz und das Ostseebad Sellin, die Wasserferienwelt „Im Jaich“ in Lauterbach, das U-Boot-Museum Sassnitz und der Königsstuhl. „Dass wir dafür eine Genehmigung bekommen haben, freut uns sehr. Besonders im Hinblick auf die Naturschutzauflagen“, sagt Hinze nicht ohne Stolz.

Und so ertönten auf Rügens berühmtestem Kreidefelsen die experimentelle Klänge der aus Mecklenburg-Vorpommern stammenden Band „Asiaimbiss“ aus den kunstvoll gefertigten Hornlautsprechern des Trios „ Inselklang“. Unterlegt mit Landschaftsaufnahmen ist eine insgesamt fünfteilige Filmreihe entstanden, die im Netz unter anderem auf Youtube zu sehen ist.

Musik auf der Motorfähre „ Vitte “

Neben dem Königsstuhl näher sich der Betrachter dabei unter anderem per Drohne der Binzer Seebrücke, die Rüganer Benjamin Treu alias DJ „ Ben Benson“ am Mischpult in sphärische Klänge hüllt oder verfolgt, wie der gebürtige Greifswalder Danco Lewin alias DJ „Harro Triptrap“ das britische U-Boot „H.M.S. Otus“ im Sassnitzer Hafen bespielt. „Der sechste und letzte Teil des Films bevor sich die Insel wieder für den Tourismus öffnet, ist in den nächsten Tagen geplant“, sagt Hinze. Dann soll die Motorfähre „ Vitte“ bespielt werden, die zwischen Rügen und Hiddensee verkehrt.

Dass die Insel auch danach weiterklingt, dafür sorgt das Inselklang-Trio, hinter dem ein Kollektiv von befreundeten Möbel- und Bootsbauern, Grafikdesignern, DJs sowie verschiedenen Partnern steht. Seit dem vergangenen Jahr betreibt das Kollektiv den Klangpavillon am Selliner Südstrand, der von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird. „90 Tage, 75 Veranstaltungen und mehr als 100 internationale Künstler“, fasst Malte Sodmann die Bilanz der ersten Saison zusammen. Mit ihrem Konzept regional, saisonal, klimafreundlich und gemeinschaftsstiftend setzen die drei dabei weniger auf Kommerz als auf Nachhaltigkeit.

„Der Insel eine klangliche Identität geben“

„Wir wollen das kulturelle Leben in der Region unterstützen und der Insel eine klangliche Identität geben“, sagt Sodmann. Denn auch, wenn die drei unter anderem für verschiedene Auftraggeber arbeiten, verstehen sie sich im Kern als Künstler. Das zeigen Projekte, wie die Bespielung des vereisten Kreidesees im vergangenen Winter. Am Ufer liegend sendete einer ihrer Lautsprecher eine Stunde lang Brunftgesänge, Vogelstimmen und experimentelle Klänge in den umliegenden Wald und nutzte dabei das Eis auf dem See als Reflexionsfläche.

„Im vergangenen Jahr sind wir auf diversen Veranstaltungen aufgetreten, nun wollen wir uns verstärkt freien Projekten widmen. Der eigentliche Kern unserer Arbeit ist es Klang und Skulptur im öffentlichen Raum einzusetzen“, sagt Sodmann. Aktuell träumt das Kollektiv von einem riesigen Basshorn aus Beton, das im öffentlichen Raum von jedem genutzt werden kann.

„Entstanden ist das alles aus einem Hobby“

Eher zufällig sind die drei, die bereits zusammen die Schulbank im Bergener Gymnasium drückten, vor einigen Jahren darauf gekommen, ihre Klangkörper selbst zu bauen. „Entstanden ist das Ganze aus einem Hobby“, sagt Sodmann.

Bei Besuchen in Klubs hätten die Jungs oft einen guten Sound vermisst. „Vieles war eher konventionell und preisgünstig angelegt. Also hatten wir die Idee, die Lautsprecher selbst zu bauen und eigene Veranstaltungen zu organisieren.“ Weil sich die Anfragen häuften, sei schnell klar gewesen, dass der Bau der Boxen nebenbei nicht funktioniere.

Heute widmen sich die drei hauptberuflich ihren ausgefallenen Klangkörpern. „Angefangen haben wir mit zwei Lautsprechern, inzwischen sind wir bei 100“, so Sodmann. Klar, dass die nicht beliebig, sondern nur mit Vinyl vom Plattenspieler oder unkomprimierten Audio-Dateien gefüttert werden.

Ob das Kollektiv den Selliner Klangpavillon auch in diesem Jahr trotz Corona wieder bespielt, ist vorerst offen. „Wir warten jetzt erst mal die aktuelle Lage und die weiteren Bestimmungen ab“, so Sodmann. Doch eins ist sicher: Die Jungs werden die Insel auch künftig weiterhin zum Klingen bringen.

Zur Galerie Rüganer bespielen die Insel mit selbst gebauten Lautsprechern

Lesen Sie auch

Von Stefanie Büssing