Junge Union Vorpommern-Rügen fordert Verlässlichkeit im Schulalltag

Bergen

Verlässlichkeit und Transparenz im Schulalltag – das fordert der Kreisverband Vorpommern-Rügen der Jungen Union für Kinder, Eltern und die Lehrer ein. Der Appell richtet sich in diesem Falle an Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD). „Es macht den Anschein, dass der Schulstart in Mecklenburg-Vorpommern dann doch überraschender kam als gedacht.

Nur kurz vor Schuljahresbeginn konnte die Bildungsministerin den Schulen einen vagen Plan an die Hand geben, wohin die Reise im neuen Schuljahr gehen soll. Doch auch nach zwei Wochen im Schulalltag kommen Änderungen regelmäßig in den Posteingang der Schulen – jüngst wurde der Hygieneplan abgeändert“, legt Richard Weinz den Finger in die Wunde.

Anzeige

Verlässlichkeit und Transparenz

Deshalb, so der Stralsunder weiter, bräuchten die Schulen und Bildungseinrichtungen Verlässlichkeit und Transparenz in den Entscheidungsprozessen. „Denn digitale Elternräte, Gewährleistung der Abstände, Koordination von obligatorischen Versammlungen können nicht über Nacht realisiert werden.

Weitere OZ+ Artikel

Hier braucht es eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium und den Akteuren vor Ort“, macht der stellvertretende Kreisvorsitzende deutlich. Er und die anderen etwa 100 Mitglieder des Kreisverbandes seien außerdem gespannt, wie schnell und durchdacht die Pläne zur digitalen Ausstattung der Lehrkräfte und Schüler umgesetzt werden.

Keine Lösung parat

Dieser Kreisverband schließt sich damit dem JU-Landesverband an. Der spricht von „einem Pannenstart ins neue Schuljahr“. „Die Mängelliste von Frau Martin ist nach einer Woche extrem lang. Bereits am zweiten Unterrichtstag folgte eine Neuausrichtung zur Maskenpflicht auf Schulhöfen und in Schulgebäuden. Eine Entscheidung, welche aus unserer Sicht früher hätte getroffen werden müssen.

Zudem steht die Sinnhaftigkeit der Maskenpflicht an der frischen Luft und in den bereits vorgeschriebenen getrennten Bereichen auf dem Schulhof im Raum“, sagt der JU-Landesvorsitzende Georg Günther. Zudem habe das Ministerium für die überfüllten Schulbusse keine Lösung parat und schiebe die Verantwortung an die Kreise ab. Angesichts dessen bescheinigt er der Ministerin: „Wir können es nur so bewerten, Frau Martin: Sechs, setzen!“

Von Chris Herold