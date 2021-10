Lauterbach

Alfred Dohrmann jobbt seit kurzem in der „Rügener Nudel-Werft“, die im Juli am Standort Lauterbach eröffnet wurde. Die Manufaktur im Hafen gehört zur „Alten Pommernkate“ in Rambin und bietet der Kundschaft Nudelgerichte für jeden Geschmack. Der 18-Jährige hat die Koffer aber bereits gepackt – im Oktober beginnt sein Pharmazie-Studium in Marburg.

Rückkehr auf die Insel ist möglich

„Ich interessiere mich seit Langem für Biologie und Chemie“, begründet der gebürtige Rüganer seine Entscheidung. Er wuchs in Garz auf und erinnert sich gern an seine Kindheit dort. „Ich war am liebsten am Garzer See und am Kanonenberg – mit Freunden oder auch allein“, verrät er. „Die meisten aus dem Freundeskreis ziehen zum Studieren erstmal weg von Rügen – wir hoffen aber, uns nicht aus den Augen zu verlieren.“

Ob er später auf die Insel zurückkehren wird, ist ungewiss. „Die Nähe zur Natur und die Ruhe schätze ich sehr und vielleicht zieht es mich im Alter hierher zurück“, meint er.

Von Christa Driest