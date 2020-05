Bergen

Die Insel kann sich über Zuwachs freuen: Acht April-Babys kamen im vergangenen Monat im Sana-Krankenhaus zur Welt. Als erste erblickte Ruby Lea Bugenhagen aus Sellin das Licht der Welt. Am 1. April um 8.39 Uhr war sie da, 50 Zentimeter klein und 3 260 Gramm leicht.

Am 9. April durften sich die Hebammen und Schwestern des Krankenhauses über ein weiteres Neugborenes freuen. Ilvi Holm aus Prora kam um 3.46 Uhr mit einer Größe von 49 Zentimetern und einem Gewicht von 2 950 Gramm zur Welt.

Auch Marta Ariane Greif gehört zum Rügener Nachwuchs. Sie wurde am 11. April um 11.50 Uhr geboren. Das kleine Mädchen, welches in Sassnitz lebt, war zum Zeitpunkt ihrer Geburt 54 Zentimeter groß und wog 3 680 Gramm.

Nach drei Mädchen: Lowik-Odin Schultz

Auf die drei Mädchen folgte dann am 13. April Lowik-Odin Schultz. Er war 50 Zentimeter groß und wog 3 380 Gramm. Mittlerweile ist er in seinem Kinderbettchen in Putgarten angekommen.

In Götemitz lebt nun Levin Lee Schulz, der am 16. April um 8.40 Uhr das Licht der Welt erblickt hat und mit einer Größe von 51 Zentimetern 2 985 Gramm wog.

Kalle Prochnow ist jetzt in Putbus zu Hause. Er wurde am 17. April um 6.22 Uhr mit einem Gewicht von 3 485 Gramm und einer Größe von 55 Zentimetern geboren. Nur zwei Tage später, am 19. April, kam um 7.13 Uhr Aurelia Mailin Maschke aus Bergen zur Welt. Mit ihren 53 Zentimetern und 3 885 Gramm war sie zwar nicht das größte, aber dafür das schwerste Baby im April.

Nur einen Tag später erhielt die Stadt Bergen weiteren Nachwuchs: Erik Krüger erblickte um 15.18 Uhr das Licht der Welt. Bei seiner Geburt hatte er eine Größe von 51 Zentimetern und ein Gewicht von 3 320 Gramm vorzuweisen.

