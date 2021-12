Kampf gegen Corona in Vorpommern: „Nur die Soldaten werden nicht reichen, um die Welle zu brechen“

Stralsund

Im Kampf gegen Corona ist die Truppe zurück im Kreis Vorpommern-Rügen. Einer der wichtigsten Militärs in Zusammenarbeit mit den zivilen Kräften ist der Rüganer Oberstleutnant Pierre Bornschein (41), Leiter des Kreisverbindungskommando Vorpommern-Rügen. Er koordiniert die Soldaten, die seit Anfang Dezember erneut Amtshilfe leisten und in der Impforganisation des Landkreises sowie dem Gesundheitsamt eingesetzt werden.

Oberstleutnant Pierre Bornschein. Quelle: Kai Lachmann

OSTSEE-ZEITUNG: Hätten Sie gedacht, dass die Bundeswehr so schnell wieder im Landkreis gebraucht wird?

Nein. Vor vier Monaten haben wir die Kräfte aus der Amtshilfe verabschiedet und damit diese Unterstützung für beendet erklärt. Zum damaligen Zeitpunkt hat niemand mit einer Rückkehr gerechnet. Wir sehen aber die sehr ernste Situation im Kreis. Es ist ein dynamischer Prozess, den ich jetzt seit 19 Monaten begleite. Der Landkreis selbst hat viele Anstrengungen unternommen, damit die Truppe nicht mehr gebraucht wird. Sie haben Freiwillige gesucht, waren auf dem Arbeitsmarkt aktiv und haben andere Behörden eingebunden. All dies hat nicht mehr gereicht. Deshalb sind wir zurück.

Wie viele Soldaten unterstützen den Kreis momentan?

Aktuell werden 32 Soldaten eingesetzt. Sie befassen sich mit der Unterstützung der Impforganisation. Dort ist auch unser Schwerpunkt mit 18 Soldaten. 10 Soldaten unterstützen das Gesundheitsamt bei der Information von Infizierten und vier weitere Soldaten unterstützen die mobilen PCR-Testteams.

Welche Rolle hat das sogenannte Kreisverbindungskommando?

Diese Einheit ist dem Landeskommando in MV unterstellt und Teil eines territorialen Netzwerkes. Ich leite diese Einheit. Mir sind elf Soldaten unterstellt, alles Reservisten. Sie waren Zeit- oder Berufssoldaten. Nach ihrer aktiven Dienstzeit engagieren sie sich weiterhin neben ihrem zivilen Job. Im Prinzip sind wir das Scharnier zwischen der zivilen Seite – also dem Landratsamt – und der aktiven Truppe. Wenn der Landrat mit seinem Personal die aktuelle Lage nicht mehr beherrscht, dann werden wir angerufen und stimmen dann den Einsatz der Bundeswehr ab. Wir sind vor Ort und bereiten die Infrastruktur für die Soldaten vor und nehmen sie dann auf.

Aus welchen Bereichen kommen die Soldaten?

Ich kann nur für meine Truppe sprechen. Die meiste Zeit arbeiten sie in normalen Jobs. Darunter ist ein Bauingenieur, ein Dekra-Prüfungsingenieur, ein Rechtsanwalt oder auch ein Professor für Staatswissenschaft.

Was machen Sie sonst?

Ich führe mit meiner Frau ein Handelsunternehmen auf Rügen. Wir haben zwei Läden und einen Online-Shop.

Was haben Sie als aktiver Soldat gemacht?

Ich war als Offizier bei der Infanterie. Dort habe ich alle Stationen durchlaufen. Nach 12 Jahren bin ich auf eigenen Wunsch ausgeschieden. Noch mal die Schulbank gedrückt und in Wismar studiert. Fünf Jahre nach dem aktiven Dienst kam man auf mich zu. Ich wurde angefragt, ob ich als Reservist helfen möchte. Da ich die Uniform immer gern getragen habe, habe ich mich darüber gefreut. Jetzt bin ich stolz, für Vorpommern-Rügen da sein zu können.

Wie gehen die Menschen im Kreis da mit, dass nun Soldaten in Uniform im zivilen Bereich helfen?

Die Wahrnehmung ist positiv. Angefangen von den ersten Kameraden, die im März 2020 bei den mobilen PCR-Testteams geholfen haben. Es war mit die erste Amtshilfe in Deutschland. Die Soldaten haben gleich am Anfang Corona-Erkrankte in häuslicher Quarantäne besucht. Sie waren unsere ersten Botschafter. Auch bei der Kontaktnachverfolgung oder bei der Impforganisation erlebe ich das Feedback auf uns positiv.

Verabreichen die Soldaten im Impfzentrum auch den Piks?

Eine Spritze werden sie von einem Soldaten im Impfzentrum nicht bekommen. Die Kameraden übernehmen dort die Ablauforganisation. Sie machen die Anmeldung, nehmen die Impflinge auf, unterstützen diese auch beim Weg zur Kabine. Sonst stellen sie zudem noch die Zertifikate aus. Direkt ins Impfgeschehen greifen sie jedoch nicht ein. So etwas machen zivile Ärzte.

Für Soldaten gilt eine Impfpflicht. Wird diese in Ihrer Truppe diskutiert?

Bei uns Soldaten heißt es Duldungspflicht. Klar gibt es auch Soldaten, die aufgrund medizinischer Erkrankungen nicht geimpft werden können. Die sind davon ausgeschlossen. Sonst ist dies für einen Soldaten kein neues Thema. Jeder wird ab der Grundausbildung gegen diverse Sachen geimpft. Zum Beispiel Hepatitis. Auch die jährliche Grippe-Schutzimpfung zählt dazu. Da ist die Hinzunahme der Corona-Schutzimpfung nichts Verwunderliches.

Wer Uniform trägt, ist in der Regel also schon geimpft?

Für alle Soldaten, die Amtshilfe im Kreis Vorpommern-Rügen leisten, kann ich mich verbürgen. Dort ist jeder mindestens zwei Mal geimpft.

Welche Herausforderungen birgt der Einsatz für die Soldaten?

Aktuell ist es der Spagat zwischen dem eigentlichen Dienstbetrieb und der gleichzeitigen Amtshilfe. Für jede Einheit ist dies eine riesige Herausforderung, weil viele Routine-Prozesse parallel laufen.

Was bedarf es aus Ihrer Sicht, um die vierte Welle zu brechen?

Es braucht mehr als nur die Hilfe der Bundeswehr. Es ist wichtig, dass jeder seinen Beitrag leistet. Ob das nun die Hygiene-Regeln betrifft oder die Entscheidung für eine Impfung. Nur der Einsatz der Soldaten wird nicht reichen, um die Welle zu brechen.

Hat Corona das Leben in der Kaserne verändert?

Eine Kaserne ist ja kein Mikrokosmos. Die Soldaten sind Bestandteil der Gesellschaft. Auch in der Kaserne müssen sich alle an Regeln halten. Die Soldaten im aktiven Dienst sind unmittelbar betroffen. Es wurden viele Maßnahmen zur Auflockerung ergriffen. So befinden sich auch viele Soldaten im Homeoffice, wenn sie von dort ihre Arbeit machen können. Was sich noch verändert hat, ist die Nutzung der Anlagen. Wegen Corona können auch Sportbereiche nicht mehr genutzt werden.

Gehen die Soldaten dennoch auf Weihnachtsmärkte?

Die Soldaten, die jetzt helfen, sind so stark eingebunden, dass sie abends froh sind, wenn sie ihr Bett finden. Die müssen sich nicht noch auf dem Weihnachtsmarkt vergnügen. Aktuell werden sie zwischen 7 und 17 Uhr eingesetzt. Noch reicht das aus. Bei Bedarf kann diese Zeit erweitert werden.

Christine Lambrecht (SPD) wird neue Verteidigungsministerin. Was sagen Sie zu dieser Personalie?

Ich kenne sie persönlich noch nicht, weiß aber, dass sie vorher bereits Ministerien geführt hat. Dadurch ist sie für die herausfordernde Aufgabe im Verteidigungsministerium vermutlich bestens gewappnet. Dafür wünsche ich ihr alles Gute. Ich lade sie auch gern ein. Vielleicht besucht sie mal die Soldaten in Vorpommern-Rügen, die gerade Amtshilfe leisten.

Von Kay Steinke