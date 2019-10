Lauftraining und Stellprobe für die Krone

Göhren

So manch ein Blasenpflaster für die unbequemen hochhakigen Schuhe wird wohl noch besorgt werden müssen, damit die acht Damen am Samstag möglichst grazil die Treppe hinunterschreiten können, um mit einem Strahlen im Gesicht die Jurymitglieder von sich zu überzeugen. Am Vorabend zur Wahl der Miss Bernstein bekamen die Kandidatinnen Tipps und Tricks vom Modelcoach Sophie. Wie drehe ich die Schulter, wie blickt man am besten ins Publikum und wie strahlt eine zukünftige Miss Bernstein Selbstsicherheit vor dem Jurytisch aus. Etliche Stunden auf Highheels haben die Frauen bereits hinter sich gebracht, um ihre drei Auftritte im Freizeitlook, in der schwarzen Robe mit Bernsteinschmuck und dem Ballkleid zu perfektionieren. Wir haben einige Momente im Video festgehalten.

Von Wenke Büssow-Krämer