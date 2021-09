Juliusruh

Nach einjähriger Pause ertönt der Startschuss wieder zeitgleich am Kap Arkona und Juliusruh, wenn sich am Samstag (2. Oktober) ab 11 Uhr bis zu 600 Läufer auf die Zehn-Kilometer-Strecke und auf die Halbmarathondistanz begeben. „Aus ganz Deutschland und darüber hinaus reisen Laufbegeisterte in den Norden der Insel Rügen und trainieren Einheimische auf den ersten Oktobersamstag hin, um dem besonderen Naturlauf zwischen den Leuchttürmen am Kap Arkona und dem Strand von Juliusruh beizuwohnen“, sagt Gesine Häfner, Vorstandsvorsitzende vom federführenden Tourismusverein Nord-Rügen. Die einmalig schöne Strecke entlang der Steilküste mit Blick auf die Ostsee ist dabei genauso Anziehungspunkt wie die familiäre und lockere Atmosphäre auf der gesamten Veranstaltung.

Denn nicht nur für die Sportler, auch für die Zuschauer findet einiges am Strand rund um den Zieleinlauf statt. Livemusik erklingt ab 15.30 Uhr mit „De Schiffsmusikanten“. Im Festzelt weiter getanzt werden kann ab 18 Uhr mit der Berliner Partyband Zig-Zag. Umrahmt wird das Ganze von einer Lasershow, die einen besonderen Höhepunkt im Programm darstellt.

Am Sonntag, 3. Oktober, geht es um 10 Uhr sportlich weiter. Hier starten die Kinder über 1000 Meter am Juliusruher Strand. Anschließend gibt es Spiel und Spaß für die ganze Familie beim traditionellen Drachenfest mit Livemusik und der Prämierung der besten selbst gebastelten Drachen um 14 Uhr.

Zehnte Auflage

Bereits zum zehnten Mal findet der Kap-Arkona-Lauf nun statt, der sich laut Veranstalter als größtes Laufevent der Insel Rügen etabliert hat. Besonders freut das Organisationsteam das Engagement von zahlreichen Unternehmen der Region, die schon jahrelang bei der Realisierung essenzielle Unterstützer sind und auch in diesen sicherlich unternehmerisch nicht einfachen Zeiten als Partner zur Seite stehen.

Unterstützt wird der Tourismusverein von den eigenen Mitgliedern und auch wieder von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern der Freiwilligen Feuerwehren Dranske und Altenkirchen, des FSV Altenkirchen, des Faschingsvereins Wiek und der Inselborussen.

Virtuelles Laufen im Jahr 2020

„Ohne die finanzielle wie auch personelle Unterstützung der Sponsoren, Wittower Gemeinden und befreundeten Vereine würde so eine große Veranstaltung gar nicht realisierbar sein“, zeigt sich Gesine Häfner dankbar für jedes Engagement. „Besonders freut mich, dass wir hier auf der Halbinsel Wittow alle zusammen an einem Strang ziehen, um den Kap-Arkona-Lauf für alle wieder zu einem besonderen Erlebnis zu machen.“, so die Vorsitzende weiter.

Nachdem im letzten Jahr coronabedingt nur ein virtuelles gemeinsames Laufen stattfand, kann sich nun jeder online anmelden, um dieses Jahr beim Jubiläumslauf dabei zu sein. Sofern noch einige der begehrten Startplätze danach verfügbar sind, ist sogar am 1. und 2. Oktober noch eine Nachmeldung gegebenenfalls möglich. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung: www.kap-arkona-lauf.com

Von mo